Procesiune romano-catolică pe străzile Capitalei, în Duminica Floriilor Credincioși, persoane consacrate si preoti din comunitatile si parohiile romano-catolice din București și din imprejurimi, precum si credinciosii din comunitatea catolica de limba araba din Capitala se vor afla, in Duminica Floriilor, intr-o procesiune pe strazile Capitalei. Procesiunea va fi condusa de Episcopii Arhidiecezei Romano-Catolice de București: IPS Ioan Robu – Arhiepiscop Mitropolit, și PS Cornel Damian – Episcop auxiliar. Momentul va fi marcat de o rugaciune care va fi spusa la ora 14.00 la Biserica Franceza ”Sacre Coeur” (str. Cpt. Demetriade nr. 3, langa Statuia Aviatorilor), in… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

- Perioada Postului Mare este o invitație a Bisericii de a ne uni in rugaciune și meditație asupra patimilor lui Cristos. Toata suferința trupeasca a lui Isus culmineaza cu rastignirea Sa pe cruce, de aceea Biserica ne indeamna sa meditam asupra Crucii, izvor de har și mantuire. In cea de-a patra duminica…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, caree s-a intalnit, vineri, cu ministrul Tineretului si Sportului, Ioana Bran, si cu fostul international Gheorghe Popescu, pentru discutii privind proiectele pe care municipalitatea le pentru Turneul Final UEFA Euro 2020, sustine ca pana in prezent nu exista intarzieri,…

- S-au auzit focuri de arma, miercuri dupa-amiaza, in sectorul 2 din București. Doi tineri urmeaza sa fie audiați.Incidentul a pornit de la o șicanare intre doi soferi, in sectorul 2 din Capitala, in jurul orei 16:00.

- Un tren Inter Regio Bucuresti-Constanta a ramas blocat in apropiere de Ciulnița. Zeci de calatori au asteptat o ora si jumatate, dupa ce locomotiva s-a stricat. O alta locomotiva a fost trimisa de la București pentru a o schimba pe cea defecta. Dupa ce s-a pus in mișcare, garnitura s-a oprit din nou,…

- Tinerii din UE vor putea sa calatoreasca gratis cu trenul in toata Europa. Planul imbogațirii culturale ar putea schimba vieților tinerilor. In vara anului 2018, Comisia Europeana ofera tinerilor din țarile UE bilete de tren gratis pentru a calatori in țarile blocului comunitar și nu numai. Potrivit…

- In anul 2018, al Centenarului Marii Uniri, declarat de Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane „Anul omagial al unitații de credința și de neam” și „Anul comemorativ al fauritorilor Marii Uniri din 1918”, Romfilatelia poposește in Cetatea Alba Iulia, simbol al unitații romanești datorita primei unificari…

- „Dragi prieteni, va aduc la cunoștința ca luni, 5 martie 2018, a trecut la cele veșnice prof. univ. dr. Violeta Barbu. Indurerați de aceasta veste prea trista, dar și insuflețiți de speranța creștina in inviere, studenții și profesorii Facultații de Teologie Romano-Catolica, Universitatea din București,…

- Serviciul ”InfoTrafic” al Inspectoratului National de Patrulare anunta ca din cauza lipsei energiei electrice, semaforul de la intersecția strazilor București si M.Cebotari, nu va funcționa pina la ora 17:00. Totodata, la aceasta ora se circula cu dificultate pe bd.Ștefan cel Mare, tronsonul str.:Armeneasca…

- Giurgiu, Alexandria, Focsani, Zalau si Braila s-au dovedit a fi, in perceptia romanilor, orasele din tara cu cele mai nesatisfacatoare facilitati educationale, potrivit unui studiu realizat de Storia in colaborare cu D&D Research pe un esantion de 250.000 de oameni. „Giurgiu si Alexandria…

- Oana si Julian Manescu, doi antrepre­nori din Bucuresti, au deschis acum trei ani o pizzerie in zona Tineretului din Capitala, in urma unei investitii de 35.000 de euro. Locatia pizzeriei Volare este un concept specific italian si are doar opt mese. „In anul 2015 am deschis pizzeria Volare…

- Alexandrina Halic, Nicu Alifantis, Marian Ralea si Emilia Popescu sunt ambasadorii noii editii a campaniei nationale „Artistii pentru artisti”, lansate joi de Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), in parteneriat cu institutii de teatru din Bucuresti si din tara.Cei patru ambasadori ai campaniei…

- In teatrul romanesc simbolul lunii martie e altul. E luna cand facem totul pentru artistii nostri. E luna cand sarbatorim Ziua Mondiala a Teatrului in modul cel mai firesc cu putinta: pe scena, in sala de spectacol, in spatele scenei, pentru a oferi un ajutor acelora care, din diferite pricini, au renuntat…

- Echipa de robotica din cadrul Colegiului Național „ Ecaterina Teodoroiu” va primi suma de 3.570 de lei din bugetul propriu al Municipiului Targu Jiu, suma necesara transportului echipei la concursul internațional First Tech Challenge Romania care va avea loc la București. Evenimentul va avea…

- Și-au unit destinele sun Poarta Sarutului de Dragobete. Doi inspectori fiscali din București au ales sa spuna ” Da” sub monumentul iubirii de la Targu Jiu. Tinerii au fost declarați soț și soție de catre primarul Municipiului Targu Jiu, Marcel Romanescu. Alina și Gabriel Marin sunt din București și…

- In noaptea de duminica spre luni, in centrele de asistenta sociala din Bucuresti au fost cazate 529 persoane fara adapost, unele fiind aduse de la spitalele din Capitala, iar altele identificate de politistii locali.

- Am intrat in postul Postul Pastelui, cea mai aspra perioada in care credinciosii au ocazia sa devina mai smeriți și sa se adanceasca mai mult in rugaciune. Postul desi este cel mai aspru de peste an, fara carne si lactate, avand doar doua zile de dezlegare la peste, in 25 martie, de Buna Vestire si…

- „Acum 29 de ani, ma pregateam sa plec in Germania și Romania, singura, pentru un proiect de cercetare. Au rezultat in urma acelei calatorii un scenariu de film, un roman, o poveste pentru copii și un articol pentru o revista. Era zapada pe strazile din Timișoara (unde a inceput revoluția anticomunista,…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, a subliniat ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel. "Unul dintre motivele pentru aceste relatii bune este asemanarea popoarelor noastre. Exista o ampla comunitate de evrei ce au venit din Romania in Israel de-a lungul…

- Ambasadoarea Israelului la Bucuresti, Tamar Samash, spune ca Romania "este una dintre tarile cele mai prietenoase" fata de Israel, dar si unul dintre locurile in care ea se simte cel mai bine. Diplomatul a participat marti la conferinta "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti…

- Papa Francisc s-a inscris ca pelerin la Ziua Mondiala a Tineretului, care va avea loc in Panama in ianuarie 2019, de pe o tableta, in fata credinciosilor reuniti in piata Sf. Petru pentru rugaciunea Angelus de duminica.

- Pentru a fluidiza traficul rutier in capitala, se propune delimitarea, pe mai multe strazi, a benzilor pentru transportul public. In prezent, doar pe strazile Vasile Alecsandri si Bucuresti sunt astfel de benzi. Sugestia este ca practica sa fie extinsa, mai ales pe strazile cu trei benzi de circulatie.…

- Ioana Bran, noul Ministru al Tinerezului si Sportului sustine ca prioritatea ei este implementarea cat mai rapida a masurilor si proiectelor din programul de guvernare. “Tinerii si sportul sunt domenii vitale pentru o societate care doreste sa fie cunoscuta international si vrea sa aiba generatii capabile.…

- Bugetul.ro a prezentat o serie de documente, legate de o plangere depusa la Direcția Naționala Anticorupție, in anul 2015, impotriva unui parlamentar brasovean, acuzat de șantaj, abuz in serviciu și uzurpare a funcției. Numai ca, la aceasta ora, procurorii anticorupție au anunțat ca au clasat dosarul,…

- Președintele Klaus Iohannis a participat miercuri la Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Patriarhala, a depus o coroana de flori la statuia Domnitorului Alexandru Ioan Cuza și a susținut un discurs in Aula Magna „Teoctist Patriarhul” din Palatul Patriarhie . „La Iași și la București, elitele politice…

- Peste patru mii de persoane marsuluiesc, sambata, pe strazile din municipiul Sibiu scandand lozinci impotriva Guvernului, impotriva legilor justitiei si aratandu-si sustinerea fata de protestatarii de la Bucuresti. ”Bucuresti nu uita, Sibiul e de parte ta” este una dintre scandarile favorite. De…

- Zeci de protestatari din Cluj, Sibiu sau Tg-Mures au ajuns deja in Capitala pentru a participa la protestul anuntat la ora 18.00, in Piata Universitatii. Jandarmeria Romana indeamna, pe Facebook, la calm, iar cei care se afla in preajma unor persoane violente, sa se indeparteze de ele, scrie Mediafax.…

- Mos Victor dardaie in cocioaba lui. E o mana de om, indoit sub paltonul gros. Sade de ceasuri pe marginea patului sub care si-au facut cuib cald niste sobolani. Lumina amurgului de-abia se strecoara pe gemuletul afumat. Ridica catre lume ochii albastri, scaldati in lacrimi. Mainile noduroase ii tremura…

- Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, Mitropolitii Nifon al Tarii Romanesti si Sofronie Miclescu al Moldovei, precum si ceilalti fauritori ai Unirii Principatelor Romane vor fi pomeniti, miercuri, 24 ianuarie, la Sfanta Liturghie oficiata in Catedrala Patriarhala. Potrivit unui comunicat al Biroului…

- E-Distributie Muntenia va intrerupe temporar, miercuri, alimentarea cu energie electrica in unele zone din Bucuresti si din judetele Ilfov si Giurgiu, in vederea efectuarii lucrarilor planificate de revizie si reparatie.

- Tinerii care vor sa-si construiasca o casa in 2018 pot primi o mana de ajutor de la stat, prin acordarea la cerere a unui teren gratuit. Totusi, pentru a putea beneficia de aceasta facilitate, solicitantii trebuie sa indeplineasca anumite conditii. Regulile pentru acordarea gratuita de teren pentru…

- Ziua Culturii Naționale | Paul Brummell, ambasadorul Marii Britanii, recita o poezie de Eminescu - VIDEO Ambasadorul britanic Paul Brummell a transmis un mesaj video cu ocazia Zilei Culturii Nationale si recita poezia "Lacul" la Ipotesti, chiar langa lacul care l-a inspirat pe poetul Mihai Eminescu.…

- Bucuresti, 14 ian /Agerpres/ - Liderii TSD ai filialelor judetene Arad si Alba au anuntat, duminica seara, ca pozitia presedintelui TSD, Gabriel Petrea, fata de actuala criza politica, care a venit cu propunerea ca pentru fiecare functie sau candidatura importanta, trebuie sa existe competitie interna…

- Mobilizare in Gara de Nord pentru protestul din 20 ianuarie. Mai mulți studenți au afișat parcate cu mesaje prin care ii indeamna pe oamenii care circula cu trenul sa participe la manifestația care avea loc peste șase zile in Piața Victoriei din București. Tinerii au venit in Gara de Nord cu pancarte…

- Un grup de spargatori a fost prins de polițiști, dupa o urmarire ca in filme, pe strazile din București. Anchetatorii au informații ca hoții au comis mai multe furturi din magazine, pe raza Sectorului 6.

- Peste 212.000 de persoane au vizitat anul trecut muzeul papal din orasul polonez Wadowice, in timp ce in 2016, cand in localitatea apropiata, Cracovia, a fost organizata Ziua Mondiala a Tineretului, 270.000 de vizitatori au trecut pragul institutiei culturale, a indicat reprezentanta acesteia, Anna…

- Peste 200 de studenți au ieșit in centrul Timișoarei, sambata seara, transmițandu-le un mesaj clar celor de la București: Justiția moare! Ei au pregatit un sicriu pe care au scris „Justiția” și au protestat “inarmați” cu pancarte pe care au scris diverse mesaje. Printre mesajele studenților timișoreni…

- Anul acesta, la Catedrala Patriarhala, nu va mai fi ridicata o cruce de gheața din cauza temperaturilor ridicate, ci va fi facuta din cetina și flori și se vor sfinți 12.000 de litri de apa, a declarat purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu. „Pregatirile pentru sarbatoarea Botezului…

- Cateva zile ne-am adunat cu familia si prietenii in jurul lor si ne-am bucurat de cadouri. Acum a venit vremea sa scapam de ei. Strazile din Bucuresti au inceput sa se umple usor, usor de brazi. Unii ii duc la punctele de colectare special amenajate, altii, cei mai multi, ii lasa in fata blocului sau…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a vorbit intr-un interviu la Antena 3 despre mutarea Ambasadei din Israel la Ierusalim. „Mie nu mi se pare foarte complicate lucrurile. Sigur, le putem complica foarte mult. Israelul este un stat suveran și are aceleași drepturi pe carele avem și noi. In Israel…

- Sarbatoarea Nasterii Domnului Iisus Hristos de-a lungul vremii a dat nastere la diverse traditii crestine cu elemente specifice fiecarei etnii si confesiuni religioase.Sarbatorile de Craciun sunt minunate mai ales in satele unde se respecta traditiile stravechi. Si la Vadu Crisului se respecta.…

- Mesaj al Patriarhului Daniel cu prilejul sarbatorii de Craciun Patriarhul Daniel intr-o adresare publica. Foto: basilica.ro. Crestinii sarbatoresc astazi Craciunul. În cursul diminetii, credinciosii participa la liturghie, iar copiii merg la colindat cu steaua, vestind nasterea lui Iisus Hristos.…