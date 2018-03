Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata seara, la Biserica romano-catolica „Sf. Treime” din Piata Mare din Sibiu, alaturi de sotia sa, Carmen, cei doi urmand sa participe la slujba de Inviere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Presedintele Klaus Iohannis le ureaza "Sarbatori fericite!" tuturor romanilor care sarbatoresc Pastele duminica. Klaus si Carmen Iohannis sunt prezenti, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica parohiala Romano-Catolica "Sfanta Treime", aflata in Piata Mare din centrul istoric…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. Familia prezidentiala a ajuns la lacasul de cult cu putin inainte de ora 21.00, iar seful statului le-a urat credinciosilor care sarbatoresc Pastele ”Sarbatori…

- Presedintele Klaus Iohannis si sotia sa participa, sambata seara, la slujba de Inviere de la Biserica Romano-Catolica ”Sfanta Treime” din Sibiu. Familia prezidentiala a ajuns la lacasul de cult cu putin inainte de ora 21.00, iar seful statului le-a urat credinciosilor care sarbatoresc Pastele ”Sarbatori…

- Presedintele Klaus Iohannis a ajuns, sambata seara, la Biserica romano-catolica „Sf. Treime” din Piata Mare din Sibiu, alaturi de sotia sa, Carmen, cei doi urmand sa participe la slujba de Inviere, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Duminica Floriilor 2018. Floriile. Duminica, 1 aprilie, ortodocsii praznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele si care este dedicata Intrarii Mântuitorului Iisus în Ierusalim.

- FLORII 2018. Avand in vedere ca noi mergem in Duminica Floriilor cu ramuri de salcie si nu de finic, exista credinta ca Biserica a adoptat anumite simboluri care nu au temei scripturistic, scrie crestinortodox.ro. Astfel, cei care impartasesc aceasta credinta, sustin ca s-a diminuat semnificatia…

- Poftiți sa va bucurați de sarbatoare: Sambata, 31 martie, un sobor de preoți și diaconi condus de insuși Inaltpreasfințitul Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului va oficia de la ora 18.00 slujba Vecerniei pentru praznicul Floriilor. La eveniment vor fi prezenți toți preoții din…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- Catolicii se pregatesc de Invierea Domnului. Astazi este Sambata Mare, iar la noapte credincioșii se vor indrepta spre biserici sa ia lumina. Ieri, in Vinerea Mare, la Vatican si la Ierusalim au avut loc procesiuni de mare doliu pentru ca a fost ziua in care Iisus Hristos a fost rastignit si a murit…

- SLUJBA EVENIMENT In Duminica Intrarii Domnului in Ierusalim, Preasfintitul Parinte Ignatie, Episcopul Husilor, va sluji Sfanta Liturghie in biserica din localitatea Vadurile, parohia Iana, protopopiatul Barlad. Cei care inca nu si-au pierdut increderea in Dumnezeu, in aceasta Biserica, cu hramul „Sf.…

- Ortodocsii praznuiesc duminica Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, dedicata Intrarii Mantuitorului Iisus in Ierusalim. Toti cei care, la botez, au primit nume de flori isi sarbatoresc onomastica. Oamenii merg la biserica, au dezlegare la peste si nu…

- CALENDAR ORTODOX 2018: Traditia spune ca in sambata dinainte de Duminica Floriilor credinciosii duc ramuri de salcie la mormintele celor dragi, care nu mai sunt printre noi. Cunoscuta ca si Sambata lui Lazar, in aceasta zi Biserica face pomenirea invierii lui Lazar de catre Domnul Iisus Hristos infaptuita…

- Prima zi a lunii aprilie marcheaza Duminica Floriilor pentru ortodocsi, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele, rememorand intrarea lui Iisus in Ierusalim, iar catolicii celebreaza sarbatoarea Invierii Domnului. TVR 2 intampina cele doua mari sarbatori ale creștinilor cu programe speciale,…

- Credincioșii și preoții de la parohiile care aparțin de Protoieria Campina sunt așteptați maine, 31 martie 2018, in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, la Procesiunea de Florii, o veche și frumoasa tradiție a Bisericii Ortodoxe. In acest an, procesiunea va incepe la Biserica "Sfanta Treime"…

- Aproape 100 de cugireni si 38 de vinereni, care anul acesta implinesc onorabila varsta de 60 de ani, vor avea ocazia sa ia parte la sarbatoarea Pastenilor, un obicei care de mai multe decenii se petrece in Miercurea Mare la Cugir si in Joia Mare in localitatea Vinerea. Pregatirile la Cugir au inceput…

- Pe 1 aprilie, peste 10.000 de vasluieni iși vor sarbatori onomastica. Duminica, 1 aprilie, credincioșii ortodocși vor sarbatori Intrarea Domnului in Ierusalim, cunoscuta popular sub numele de Florii. Floriile marcheaza ultima duminica dinaintea Invierii Domnului și reprezinta intrarea triumfala a Mantuitorului…

- Primaria Galati anunta ca, la solicitarea Arhiepiscopiei "Dunarea de Jos", Comisia de Siguranta a Circulatiei Rutiere a dat aviz favorabil inchiderii circulatiei in perioada 07 aprilie 2018, incepand cu ora 22.45, pana pe 08 aprilie 2018, ora 02.30, pe str. Domneasca, intre str. Basarabiei si str.…

- Duminica Floriilor. FLORII traditii. Duminica, 1 aprilie, ortodocsii praznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importanta sarbatoare care vesteste Pastele si care este dedicata Intrarii Mântuitorului Iisus în Ierusalim.

- Luiza Radulescu Pintilie A fost binevestita, zilele acestea, apropierea luminoaselor sarbatori pascale, Duminica Floriilor- din cea dintai zi a lunii aprilie- urmand sa adauge inca o treapta de sfintenie, de credinta, de binecuvantare in orice casa de roman. Si pentru ca este in firea lucrurilor ca…

- Klaus Iohannis, la slujba de Florii, in Sibiu. Președintele sarbatorește, duminica, Floriile pe rit catolic și a participat, impreuna cu soția sa, la slujba oficiata la biserica romano-catolica din Piața Mare. Lacașul de cult, ales de președinte, este biserica de care aparține Carmen Iohannis. La iesire,…

- Nu mai puțin de șase kilograme de heroina au gasit politistii de frontiera in masina unor cetateni bulgari care voiau sa treaca granita in Romania. Cei doi tineri au fost retinuti de politistii bulgari. S-a intamplat ieri, in jurul orei 15:30, cand la Punctul de Trecere a Frontierei Calafat, județul…

- Duminica Floriilor in Biserica Romano-Catolica se celebreaza duminica, 25 martie 2018. Se aminteste intrarea Domnului in Ierusalim si se marcheaza inceputul Saptamanii Mari. In aceasta duminica este si Ziua Tineretului. La Iasi, tinerii cu ramuri in maini vor porni duminica, 25 martie, la ora 15.30-16.00…

- Se apropie Pastele, asa ca mii de credinciosi ajung in aceasta perioada la Ierusalim, in locul Invierii lui Iisus. Toti se reculeg la Mormantul Sfant iar asta ii ajuta sa se simta mai linistiti si impliniti. Intre turisti sunt si foarte multi romani.

- «Evanghelia liturgiei zilei istoriseste un episod petrecut in ultimele zile ale vietii lui Isus. Scena are loc la Ierusalim, unde Isus a mers pentru a sarbatori Pastele evreiesc. Iata de ce, cu prilejul acestei celebrari rituale, au venit si unii greci; erau barbati insufletiti de sentimente religioase,…

- Peste 800 de persoane au pornit, joi, intr-o procesiune prin centrul municipiului Cluj-Napoca pentru a marca Ziua Maghiarilor de Pretutindeni, transmite Mediafax. Participantii la eveniment s-au adunat in jurul orei 11 in fata Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca si au pornit intr-o procesiune…

- Acest eveniment ne aduce aminte de 70 de oameni care au indraznit in anul 2011 sa creada intr-un vis, intr-un proiect care urma sa fie pentru ei, dar si pentru multi altii, o mare binecuvantare spirituala. In Romania, toti crestinii suntem azi privilegiati: traim vremuri de mari binecuvantari deoarece…

- JOI: 08.03.2018, SLUJBA VECERNIEI DE LA ORA 17.00, urmata de conferinta INVITAT: Arhimandrit. Pr. Prof. Univ. Dr. Benedict Vesa - Secretarul Mitropoliei JOI: 15.03.2018, SLUJBA VECERNIEI DE LA ORA 17.00, urmata de conferinta ...

- Biserica se cutremura din temelii dupa ce o veste cumplita a facut inconjurul lumii! Ce s-a intamplat la Sfantul Mormant, locul in care a fost Iisus Hristos inmormantat! Detaliile intrec orice imaginație!

- In post, oamenii merg mai des la biserica. Pe 12 februarie a inceput Postul Paștelui, pentru ca anul acesta, Paștele ortodox e pe 8 aprilie. Pe langa abținerea de la bucatele de dulce, credincioșii merg mai des la biserica și se roaga mai des. Mai jos, cateva sfaturi despre cum trebiue sa te comporți…

- Duminica, 25 februarie 2018, Duminica Ortodoxiei, cu incepere de la ora 9,30, Preasfințitul Parinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Satmarului, a oficiat Sfanta Liturghie a Sfantului Vasile cel Mare in Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, in fruntea unui sobor de preoți și diaconi.…

- V. S. Principesa Maria, cea mai mica dintre fiicele fostului Rege Mihai I, a fost prezenta miercuri, 14 februarie, in doua localitați din județul Prahova, la Campina și la Valea Doftanei. Conform reprezentanților Familiei Regale, la Campina, Principesa Maria a vizitat Muzeul Memorial „Nicolae Grigorescu”,…

- Gabriel Enache si sotia sa, Lena, trec prin emotii foarte mari astazi. Cei doi isi boteaza, in aceste momente, baietelul. Evenimentul are loc in Dudesti, la Biserica “Sfanta Treime”. Nasii micutului sunt Laurentiu Reghecampf si Anamaria Prodan. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , transmite imagini…

- Unul dintre cele trei puncte de trecere a frontierei de pe teritoriul judetului Satu Mare, care functioneaza acum doar temporar in week-end, va fi deschis permanent in viitorul apropiat. Este vorba despre punctul de trecere a frontierei dintre Peles si Zajta, iar o intelegere despre deschiderea sa permanenta…

- Reteta coliva. In Postul Sfintelor Pasti exista si randuiala sarindarelor, adica a pomelnicelor pe care credinciosii le aduc la biserica, pentru a fi pomenite timp de 40 de zile. Finalul acestor pomeniri se face in Sambata lui Lazar, dinaintea Duminicii Floriilor. Cine poate fi pomenit?Se…

- ”În data de 30 ianuarie m-am prezentat la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) pentru a sustine punctul meu de vedere cu privire la declaratiile mele din emisiunea «Jocuri de putere» din data de 10-01-2017. Prin declaratia în cauza am dorit sa-mi…

- Deputatul de Neamț Danuț Andrușca a fost validat pentru preluarea portofoliului Economiei cu 42 de voturi pentru, 18 impotriva și nicio abținere, in comisia de specialitate. Audierile celor propuși a face parte din Cabinetul Dancila au inceput astazi, 29 ianuarie, la ora 8, iar deputatul de Neamț a…

- Polițiștii de frontiera din cadrul P.T.F. Petea au descoperit, ascunse intr-un automarfar peste 10.000 de pachete cu țigari, pentru care șoferul nu deținea nici un document de proveniența. Sambata, 27 ianuarie, in Punctul de Trecere a Frontierei Petea s-a prezentat pentru efectuarea formalitaților…

- Consiliul Judetean a decis astazi cum vor fi impartiti primariilor din judet cei 11,6 milioane de lei, proveniti din cota defalcata din impozitul pe venit. La ședința au fost prezenți toți consilierii: 17 de la PSD și 15 de la PNL. Pe ordinea de zi la pct.12, s-a aflat proiectul de…

- Guvernarea PSD si modificarile propuse pentru legile justitiei scot oamenii în strada. Mii de români pleaca spre Bucuresti pentru a participa la protestul de amploare organizat azi în Piata Universitatii, potrivit Digi24.ro. Manifestanti din toate colturile tarii s-au organizat…

- Unirea Basarabiei cu Romania se va face doar cu sprijinul strazii. Totodata, in mijlocul entuziasmului popular pentru unire un rol aparte au oamenii de cultura. Aceste opinii au fost exprimate in cadrul emisiunii „Punctul pe azi” de la postul de televiziune TVR Moldova, transmite IPN.

- Din punct de vedere istoric, Biserica crestina a fost fondata in ziua Cincizecimii, sub semnul entuziasmului pascal si al spiritului evanghelic, pe care Duhul Sfant le-a insuflat apostolilor si tuturor celor prezenti la acest mare eveniment din Ierusalim. Alegerea celor doisprezece apostoli indica ...

- A devenit o traditie a ultimilor ani ca in Duminica dupa Botezul Domnului, Inaltpreasfintitul Parinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei si Mitropolitul Olteniei, sa savarseasca Sfanta Liturghie la Paraclisul mitropolitan „Sfanta Treime” din Craiova. Astfel, si in Duminica dupa Botezul Domnului a ...

- Sute de palestinieni creștini au aruncat cu pietre și sticle de apa in vehiculul Patriarhului Ortodox Grec de la Ierusalim, Teofil al III-lea, in semn de protest fața de decizia instituției religioase de a vinde terenuri unor investitori evrei, informeaza agenția de știri Reuters, citat de cotidianul.ro.

- Boboteaza reprezinta o sarbatoare importanta pentru creștinii ortodocși și catolici. Catolicii sarbatoresc pe 6 ianuarie Epifania, care simbolizeaza anunțarea nașterii lui Hristos regilor magi, care i-au adus daruri, aur, smirna și tamâie, iar ortodocșii celebreaza botezul Mântuitorului…

- Boboteaza reprezinta o sarbatoare importanta pentru creștinii ortodocși și catolici. Catolicii sarbatoresc pe 6 ianuarie Epifania, care simbolizeaza anunțarea nașterii lui Hristos regilor magi, care i-au adus daruri, aur, smirna și tamâie, iar ortodocșii celebreaza botezul Mântuitorului…

- Ajunul Bobotezei - Vineri, 5 ianuarie - ora 5.00, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala arhiepiscopala 'Sfintii Apostoli Petru si Pavel' din Constanta; - ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de Sfintire Mare a apei, slujba identica cu cea oficiata in ziua de Boboteaza. Apa…

- Miliardarul american Jim Rogers, unul dintre cei mai prolifici investitori din lume, anunta începutul unei noi crize economice globale, ”cea mai mare pe care o va prinde în timpul vietii”. Rogers sustine ca viitoarea prabusire financiara ar urma sa aiba loc la sfârsitul…