- Sambata, 20 aprilie 2019, in ajunul praznicului imparatesc al Intrarii Domnului in Ierusalim, Protopopiatul Brasov va organiza procesiunea de Florii, la care vor participa preoti, monahi, monahii si credinciosi din municipiu si imprejurimi. Preoti si monahi de la toate bisericile din municipiul…

- SARBATOARE… Vasluienii din intreg judetul sunt invitati sa participe duminica, de Florii, la o procesiune speciala ce va avea loc la Manastirea Ivanesti. Aceasta va incepe la ora 09:00, la prima troita si va cuprinde, pe langa citirea acatistului Intrarii Domnului in Ierusalim, si cantari religioase.…

- Ani la rand, la Campina, in Ajunul Praznicului Intrarii Domnului in Ierusalim, adica in sambata de dinaintea Floriilor, avea loc tradiționala Procesiune de Florii, un eveniment de mare insemnatate in plan spiritual pentru comunitatea locala. Preoți și maicuțe din Protorieria Campina, dar și sute de…

- Corul Bisericii greco-catolice Cristos Rege din Sighetu Marmatiei, organizeaza duminica, 21 aprilie, incepand cu ora 19.00, un concert de Florii, dedicat celor sapte episcopi greco-catolici morți in inchisorile comuniste, beatificați de Papa Francisc la Blaj in 2 iunie 2019. Evenimentul se va desfasura…

- Primaria Municipiului Iași a emis mai multe dispoziții cu privire masurile necesare pentru buna desfașurare a unor evenimente programate sa aiba loc in acest sfarșit de saptamana. Astfel, sambata, 20 aprilie, intre orele 10.00 și 11.00, Asociația „Impreuna pentru Autostrada A8” va organiza o adunare…

- Sambata, 20 aprilie 2019, la Buzau va fi organizata tradiționala procesiune de Florii. Evenimentul va reuni clerici și credincioși din municipiul Buzau, dar și din localitațile imprejurate. Procesiunea va incepe la ora 17:00, in Parcul Crang, și se va desfașura pe traseul: bulevardul Nicolae Balcescu,…

- Departamentul pentru Cultura din cadrul Episcopiei Greco-Catolice de Maramureș organizeaza si in acest an un concert pascal. Ajuns la editia a treia, evenimentul va avea loc duminica, 7 aprilie, incepand cu ora 18.00, la Biserica greco-catolica Sfanta Cruce din Baia Mare (Bd. Independentei nr. 12).…

- Preotul Ionel Stoian a cerut ajutor pe Facebook pentru copii sarmani din sat care au nevoie de sprijin. “Fiind in perioada Postului Mare, m-am gandit ca și anul acesta sa va ofer posibilitatea de a face o fapta buna. Va doriți sa aduceți zambetul pe chipul unui copilaș? Ați putea sa-i faceți o mare…