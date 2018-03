Stiri pe aceeasi tema

- Procesiunea de Florii organizata de Episcopia Romano-Catolica an de an nu s-a mai putut desfașura pe traseul din Piața Unirii, duminica trecuta, din cauza organizarii unui eveniment sportiv in zona. Reprezentanții Episcopiei Romano-Catolice și-au exprimat nemulțumirea legata de acest lucru și alte situații…

- „Accesul autovehiculelor in vederea aprovizionarii a unitaților comerciale amplasate pe strada Vasile Alecsandri se face numai in intervalul orar 19:00 – 08:30, aprobat prin ședința Comisiei tehnice pe probleme de circulație și transport rutier din municipiul Oradea. De asemenea, conform…

- Ca urmare a incendiului, au fost distruse diverse obiecte aflate intr-o incapere a cladirii (parchetul, ușile și ferestrele, doua covoare, mobilierul, obiectele de imbracaminte, aparatura electrica, un boiler electric). S-au salvat si protejat, in urma interventiei, bunuri materiale in valoare de aproximativ…

- Procesiunea de Florii a catolicilor nu s-a putut ține, la Domul din Piața Unirii, pentru prima data dupa 1989, din cauza unei competiții sportive. Lucrurile ar fi putut sa nu intre in penibil daca ar fi fost respectata legea, care interzice organizarea unor astfel de evenimente in zonele de protecție…

- Muzica din boxe in timpul Liturghiei de Florii, plus toalete ecologice și tomberoane la intrarile in Domul din Piața Unirii și o tradiționala procesiune care nu s-a mai putut ține. Cu atat „respect” au fost tratați, la Timișoara, credincioșii catolici.

- Reprezentanții Episcopiei Romano-Catolice din Timișoara și-au exprimat nemulțumirea pe Facebook, printr-o postare in care transmit ca procesiunea tradiționala de Florii, ce avea loc an de an intre Str. Augustin Pacha nr. 4 și Domul Romano-Catolic din Piața Unirii nu s-a putut desfașura, iar…

- Andreea Arginteanu este prima campioana mondiala și europeana de karate SKDUN a Vrancei. A inceput sa invețe karate la CSM Focșani 2007, cu sensei Daniel Fusaru, alaturi de care a participat la competiții mondiale și europene. Este studenta la Politehnica bucureșteana, dar a ramas fidela clubului la…

- Proiectul educațional Romania 100.2100.152, inițiat și coordonat de elevii și profesorii uniriști, realizeaza in acesta zile unul dintre obiectivele propuse, acela de a fi alaturi de romanii din provinciile istorice la celebrarea Centenarului Marii Uniri de la 1918. Cei mai mici dintre…

- In zilele de 24 și 25 martie 2018, buzoienii și vrancenii sunt așteptați la Marșul pentru viața 2018 – O lume pentru viața. Scopul acestui eveniment este de a marturisi valoarea și demnitatea vieții, precum și respectul fața de femeile care se lupta pentru a proteja viața copiilor…

- Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, Catedrala Municipala „Sf. Sava” si Fundatia pentru Copii „Sfantul Sava” organizeaza un mars impotriva avorturilor, sambata, 24 martie 2017, incepand cu ora 14.00 din Parcul Crang. Ca si in anii precedenti, prin acest eveniment, incercam sa sensibilizam populatia cu…

- Zonele turistice au fost in atenția inspectorilor ISU, in acest sezon. Au fost depistate nereguli pentru care s-au aplicat și sancțiuni. La inceputul acestui an, in Straja șase cabanieri au fost amendați cu 210.000 de lei. Aceștia contesta insa procesele verbale de contravenție și solicita instanței…

- O femeie a fost evacuata dintr-un apartament situat la etajul 1 intr-un bloc de pe bdul Independenței din Focșani. In apartament a izbucnit un incendiu, in jurul orei 9.45, iar femeia s-a intoxicat cu monoxid de carbon. La fața locului au ajuns pompierii cu o ambulanța SMURD și doua autospeciale…

- Centrul de Pelerinaje „Sfinții Imparați Constantin și Elena” al Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei are un nou site, cu o forma grafica atractiva și o structura moderna de prezentare a informațiilor, mult mai ușor de accesat de catre utilizatori. pelerinajebzvn.ro cuprinde doua secțiuni…

- • Actiunile social-filantropice si culturale pentru tineri au insemnat cheltuieli de 735.333 lei Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei a jucat, in anul precedent, dupa cum o arata cifrele seci, statistice, un rol important in promovarea culturii romanesti autentice in randul comunitatii, prin realizarea…

- Polițiștii au fost sesizați vineri, in jurul orei 17.00, prin apel 112, cu privire la faptul ca un barbat, din comuna Garoafa, ar fi fost gasit spanzurat intr-o anexa a locuinței sale de catre un vecin. Ajunși la fața locului, oamenii legii au constatat ca este vorba despre un barbat…

- Vineri, in jurul orei 12.10, pe DN2/E85, la intersectia cu DJ 205R, care merge la Cotesti, un barbat din Focsani, conducand un autoturism Logan MCV dinspre Cotesti, la virajul spre stanga pe DN2, nu ar fi acordat prioritate de trecere unui autoturism inmatriculat in…

- Joi, la Focsani, a avut loc ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei ”Brave Hearts”.La ceremonie au participat ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, si numeroase oficialitati locale.…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a participat, joi, alaturi de seful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei "Brave Hearts". In discursul sau sustinut in Piata Unirii din Focsani, ministrul Apararii a…

- Ministrul Apararii Aationale, Mihai Fifor, si seful Statului Major al Apararii, generalul, Nicolae Ciuca, vor lua parte joi, 8 martie, incepand cu ora 11.00, la ceremonia de repatriere a militarilor Batalionului 280 Infanterie Protectia Fortei „Brave Hearts”, care va avea loc in Piata Unirii din…

- Zapada și viscolul au provocat pagube importante in judetul Vrancea, in ultimele 24 de ore. 18 copaci au fost doborati de vant sau sub greutatea zapezii, iar trei masini au fost avariate. De asemenea, 5.100 de abonati au ramas fara curent electric din cauza avariilor pe care muncitorii societatii de…

- Marti, 13.02.2018 de la ora 12,00 in sala mica de sedinte a Palatului Administrativ va avea loc Sedinta Comisiei de Dialog Social. ORDINEA DE ZI – Analiza comasarilor unitaților de invațamant din județul Satu Mare – ”Investind in educație, combateți cu adevarat saracia!” – Scrisoare deschisa FSE ”SPIRU…

- Un eveniment unic are loc astazi la Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei. Sfintirea Capelei cu Hramul „SFANTUL MELETIE” dedicata deficientilor de auz si comunicare din Buzau. Capela este situata in imediata apropiere a Catedralei Arhiepiscopale si este cunoscuta buzoienilor ca fiind "Capela lui Lazar".

- Atunci cand va decideți sa investiți intr-un apartament nou sau intr-un birou de inchiriat, este bine sa analizați cu atenție toate proiectele de pe piața. Daca nu aveți timpul necesar pentru acest lucru, va dam noi o mana de ajutor. In cele ce urmeaza, va vom prezenta un proiect ce vinde…

- Claudia Prisecaru, atleta de la CSM Focșani 2007, a reușit sa caștige primele titluri de campioana a Romaniei in 2018! La Campionatul Național de atletism indoor, ale carei intreceri au avut loc la București, la Complexul Sportiv Lia Manoliu, sportiva pregatita de profesorul Cristian Orza s-a impus…

- Membrii Adunarii Eparhiale a Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei s-au intrunit, joi, 1 februarie 2018, in ședința de lucru. Evenimentul a avut loc in Aula brancoveneasca a Palatului arhiepiscopal din Buzau, sub președinția Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop Ciprian. In deschidere,…

- La data de 1 februarie 2018, Serviciului Rutier Alba a organizat o actiune ce a avut ca scop cresterea sigurantei rutiere si depistarea acelor conducatori auto care nu respecta prevederile legale privind transportului de persoane, efectuand astfel de activitati fara a detine autorizație. Cu ocazia…

- Piața imobiliara buzoiana va cunoaște o revigorare semnificativa odata cu ridicarea, in viitorii ani, a unui cartier de blocuri pe strada Frasinet. Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei vinde un teren de aproape șapte hectare situat intre Kaufland și Stațiunea de Cercetare -Dezvoltare in Legumicultura,…

- Consilierii locali au fost solicitați luni, la ședința ordinara a deliberativului municipal, sa tranșeze, printr-un aviz de oportunitate, disputa dintre Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, pe de o parte, și Stațiunea de Cercetare și Dezvoltare pentru Legumicultura, de cealalta, pe tema constuirii unui…

- Marți, Ziua Internaționala a Nonviolentei in Scoli a fost sarbatorita de Inspectoratul de Politie Judetean Vrancea si elevii Școlii ”Duiliu Zamfirescu” din municipiul Focșani.La data de 30 ianuarie, in mai multe tari ale lumii, este sarbatorita Ziua Internationala pentru Nonviolenta in Scoala.…

- Luni, 29 ianuarie 2018, la Biblioteca eparhiala „Ghenadie Episcopul” din Buzau, s-a desfașurat ședința Adunarii Generale a Casei de Ajutor Reciproc (CAR) a clericilor și salariaților bisericești din Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei, sub președinția Inaltpreasfințitului Parinte Arhiepiscop…

- Societatile comerciale care nu detin autorizatie de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta vor fi obligate sa isi monteze panourile de instiintare cu mesajul “Acest spatiu functioneaza fara autorizatia de securitate la incendiu”. In Monitorul Oficial al Romaniei nr.49 din 18 ianuarie 2018 a fost…

- Cu aceasta ocazie au venit in Iasi, mai multi biciclisti, ei vor "incinge" o hora in Piata Unirii pe biciclete. O parte din calatorii care au venit cu aceasta cursa au dansat hora Unirii pe peronul garii. Trenul Unirii a fost remorcat de o locomotiva tricolora si a fost intampinat de localnici in statiile…

- Organizarea și desfașurarea evenimentelor publice de sarbatorire a Zilei Unirii Principatelor Romane, miercuri, 24 ianuarie, vor genera o serie de restricții și modificari de circulație Astfel, se va inchide temporar, funcție de necesitați, circulația autovehiculelor, intre orele 8.00 și 13.00, pe bd.…

- Daca nu au panouri de avertizare, cluburile, hotelurile și restaurantele pot fi amendate. De ieri! Firmele care dețin cluburi, restaurante, hoteluri și alte spații asemenea care funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu risca sa fie amendate daca nu-și informeaza clienții despre lipsa…

- Lucrarile la bazinul olimpic de inot din Focsani, construit in Cartierul Sud, au fost finalizate, iar constructorul face zilele acestea mici retușuri, urmand ca in perioada urmatoare sa se treaca la realizarea recepției tehnice de finalizare a lucrarilor. Conform contractului incheiat intre compania…

- Hoții au spart trei case in noaptea de vineri spre sambata. Potrivit polițiștilor, in afara de locuința cantarețului Ruslan Lazarin, hoții au mai pradat alte doua case. In toate cele trei cazuri, oamenii legii efectueaza cercetari. „In cursul zilei de astazi au mai fost facute doua sesizari cu…

- Inspectoratul de Politie Judetean Galati a deschis un proces la Judecatoria Galati impotriva lui Lepadat Claudiu Stelian, un tanar de 27 de ani, condamnat definitiv la inchisoare cu suspendare pentru ucidere din culpa, vatamare corporala din culpa si conducere a unui autovehicul sub influenta bauturilor…

- Ucenicia reprezinta formarea profesionala realizata la locul de munca in baza unui contract de ucenicie, pentru persoanele cu varsta de peste 16 ani. Ucenicia la locul de munca este reglementata de Legea 279/2005 privind ucenicia la locul de munca, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare…

- Cu binecuvantarea Inaltpreasfintitului Arhiepiscop Ciprian al Buzaului si Vrancei, sambata, 6 ianuarie, de Boboteaza, va avea loc procesiunea religioasa la raul Buzau, organizata de Catedrala Municipala “Sfantul Sava”. Dupa oficierea Sfintei Liturghii, asa cum a intrat in traditie se va organiza o procesiune…

- O puternica alunecare de teren, din noaptea de 14/15 mai 2014, a transformat Manastirea Ratesti, din Arhiepiscopia Buzaului si Vrancei, asezamant cu inceputuri in secolul al XVI-lea, aproape intr-o ruina. A fost inchisa, dupa ce staretia, cladirea muzeului, mai multe chilii si biserica veche de peste…

- Inspectoratul de Jandarmi Judetean Vrancea scoate la concurs prin incadrare directa, cu indeplinirea conditiilor legale, criteriilor specifice si cerintelor pentru ocupare, postul de subofiter administrativ principal la Financiar si postul de ofiter specialist II…