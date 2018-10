Proces Weinstein. Procurorul din Manhattan, o nouă eroare Procurorul a dezvaluit, miercuri, ca un politist newyorkez a sfatuit-o pe una dintre acuzatoarele celebrului producator de film sa stearga din telefonul ei mobil orice continut pe care il considera stanjenitor, informeaza AFP. Intr-o scrisoare redactata marti si expediata avocatului lui Harvey Weinstein, procurorul adjunct din acest dosar emblematic pentru miscarea #MeToo a recunoscut ca politistul a facut acea recomandare uneia dintre cele doua acuzatoare aflate la originea celor cinci capete de acuzare retinute de instanta impotriva producatorului de film, corespunzand unui viol prezumat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

