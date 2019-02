Stiri pe aceeasi tema

- Comisiile de Buget-Finante au respins, marti seara, amendamentul PSD pentru diminuarea bugetului SRI cu 295 milioane de lei pentru a finanta un program pentru asigurarea de vitamina D. Comisia a votat bugetul SRI, cu amendamentele respinse si adoptate, cu 20 de voturi pentru si 13 impotriva.…

- Ilie Nastase susține ca el, Simona Halep și Ion Țiriac au fost dați in judecata de Mugur Isarescu, guvernatorul BNR, dupa ce au facut o petitie pentru repunerea in circuitul intern si international al Arenelor de Tenis “Progresul”.Fostul tenismen a dezvaluit ca Isarescu le cere un milion de…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca l-a informat pe prim-vicepreședintele Comisiei Europene cu privire la motivele care stau la baza emiterii OUG privind completurile de 5 judecatori, mentionand ca i-a spus lui Frans Timmermans ca nu este o OUG data pentru cineva."Am vorbit si de OUG si i-am…

- In 2008, in toiul crizei, niște banci straine cauta niște victime sigure sa mai faca un ban. Și dau de Romania, țara cu finanțele facute praf atunci de Tariceanu și Vosganian, cu deficite grave și bani cheltuiți aiurea (va suna cunoscut?), care e victima perfecta. Atunci are loc faimosul atac asupra…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat, luni, ca nu stie care este situatia bugetara a Romaniei si ca ea a facut tot ceea ce a putut pentru ca tara noastra sa nu piarda fonduri europene.

- Bacauanul a deschis actiune in instanta impotriva Consiliului Judetean Vrancea si Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania (CNADR) si a cerut obligarea acestora la plata sumelor de 19.200 lei, reprezentand pagube materiale,... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.