Proces România - Chevron, câștigat. Radu Tudor: Suma este SPECTACULOASĂ "Evident ca in momentul in care un tribunal internațional da dreptate Romaniei, putem spune ca din cand in cand țara noastre are și ea dreptate. Atunci cand cere unor companii sa respecte legislația romaneasca, atunci cand suntem foarte atenți in privința resurselor naturale ale Romaniei. Cred ca decizia de la Paris se constituite intr-un precedent serios și aș vrea sa continuam aceasta discuție și pe subiectul lansat de Daniel Zamfir in privința decizie ICCJ pentru actualizarea redevențelor la gaze și petrol și nu in ultimul rand, dezvaluirea pe care a facut-o in legatura cu neplata redevențelor… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Compania petroliera americana Chevron va plati Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) suma de 73,4 milioane de dolari, potrivit unei decizii a Curtii Internationale de Arbitraj de pe langa Camera Internationala de Comert de la Paris (ICC Paris). Statul roman va fi despagubit dupa ce Chevron…

- Curtea de Arbitraj de la Paris a dat castig de cauza Romaniei in procesul cu Chevron, compania americana care voia sa extraga gaze de sist din trei perimetre - Cosinesti, Vama Veche si Adamclisi.

