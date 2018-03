Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie au dat o noua lovitura in domeniul sanatatii. Un medic iesean a fost trimis in judecata pentru luare de mita in forma continuata, in acelasi dosar fiind deferiti justitiei si cinci pacienti, sub acuzatia de dare de mita.Citeste si: Vlad Cosma,…

- Un medic chirurg din Iași a fost trimis in judecata pentru 11 fapte de luare de mita. Potrivit procurorilor, medicul a cerut peste 5.000 de euro de la pacienți și aparținatorii acestora pentru efectuarea unor intervenții chirurgicale. Un medic chirurg din Iași a fost trimis in judecata sub control judiciar…

- Ofiterii de politie judiciara ai Directiei Generale Anticoruptie D.G.A. ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie S.J.A. Tulcea au finalizat cercetarile iar, la data de 12.03.2018, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Tulcea, a intocmit rechizitoriul prin care a dispus trimiterea…

- DNA Timisoara a anuntat ca a finalizat cercetarea penala in care apare numele primarului din Ciclova Romana, Gheorghe Percea. Procurorii sustin ca Percea impreuna cu mai multi apropiati si cu sprijinul unui consilier superior din cadrul APIA Caras-Severin ar fi incasat mai multe sume de bani fara sa…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Timișoara au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a 16 inculpați. Este vorba despre: MUNTEAN PETRU SORIN, la data faptelor inspector sef al Inspectoratului Judetean de Politie Timis, pentru savarsirea infractiunilor…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Serviciul Teritorial Targu Mures au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unor actuali si fosti functionari publici si consilieri locali din municipiul Reghin, si a unui om de afaceri, pentru o serie de infractiuni legate…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: VIERU ALIN, director general al Administratiei Domeniului Public A.D.P. Sector 1 Bucuresti, pentru savarsirea infractiunii de luare de…

- Procurorii DNA, serviciul teritorial Cluj, au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate a fostului director al Salinei Ocna Dej, pentru luare de mita in forma continuata și pentru spalare de bani in forma continuata.

- Un barbat in varsta de 33 de ani, din Iasi, a fost arestat pentru 30 de zile, fiind acuzat de procurorii DIICOT ca a incercat sa corupa mai multi minori prin intermediul retelelor de socializare. Barbatul este infectat cu virusul HIV. El pretindea, pe rețelele de socializare, ca are varsta de 12 sau…

- Doi jucatori profesioniști de tenis de câmp la nivel național, care împreuna cu doi complici sunt suspectați ca au trucat rezultatele mai multor meciuri de tenis, disputate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele țarii, au fost trimiși în judecata. …

- Raportul Directiei Nationale Anticoruptie DNA pe anul 2017 se bazeaza pe date statistice care arata ca s au mentinut standardele de eficienta si exigenta, atat la urmarire penala, cat si in activitatea desfasurata de procurori in fata instantelor de judecata.Potrivit DNA, investigatiile au vizat cauze…

- Procurorii DNA au inceput urmarirea penala impotriva prof. dr. Irinel Popescu, fost președinte al Casei Naționale a Asigurarilor de Sanatate (CNAS), pe care il acuza de luare de mita. Medicul a fost plasat sub control judiciar pe cauțiune, pentru o perioada de 60 de zile. Potrivit DNA, Popescu a depus…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin au finalizat cercetarile si au dispus trimiterea in judecata a doi cetateni irakieni care in numai doua saptamani au trecut ilegal peste granita 45 de persoane. Cei doi sunt acuzati de trecere frauduloasa a frontierei de stat si trafic…

- Doi barbați din București au fost trimiși in judecata de Parchetul de pe langa Judecatoria Blaj pentru comiterea a mai multe fapte de inșelaciune, respectiv tentativa la aceasta infracțiune. Ursache Valentin Florin și Zanfir George, cu varste de 36, respectiv 33 de ani, s-au specializat in escrocarea…

- Peste 10.000 de dosare au fost solutionate de procurorii DIICOT, in 2017. Numarul acestora a fost insa in scadere cu aproape 22% fata de 2016. Potrivit bilantului DIICOT, au fost trimise in judecata 3.940 persoane, mai multe cu 1,91%, comparativ cu 2016. Procurorii au solutionat 10.287 dosare, reprezentand…

- Procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a finalizat ancheta privind moartea fotbalistului Patrick Ekeng, medicul Elena Mihaiela Duta, delegat sa asigure asistenta medicala la meciul in care a decedat jucatorul, fiind trimis in judecata pentru ucidere din culpa.

- Verificari de ultima ora la DIICOT, dupa dezvaluirile facute recent de Catalin Tolontan, cu privire la un dosar de prostitutie cu minore. Parchetul General a facut verificari la dosarul care a fost trimis deja in judecata, dar si asupra dosarului care fusese disjuns. In urma controlului a…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpaților Chitic Dragos Victor, la data faptei viceprimar al municipiului Piatra Neamț, județul Neamț, in prezent primar al aceluiași oraș, ...

- Procurorii maramureseni au trimis in judecata in luna ianuarie, un grup de padurari si administratori de firme de profil, care au constituit un grup infractional, preocupat de taieri ilegale de material lemnos din zona Lapus Dragomiresti Sapanta Rohia. Potrivit rechizitoriului, cei aproape 20 de inculpati…

- Procurorii de la Parchetul Militar Timișoara au finalizat dosarul pe numele jandarmului și ale celor trei polițiști care au snopit in bataie doi tineri nevinovați. Cei patru au fost trimiși in judecata la Tribunalul Militar Timișoara pentru purtare abuziva și vatamare corporala grava.

- Cei trei jandarmi inculpati activeaza in structurile Inspectoratului Judetean de Jandarmi Vaslui, iar politista – in cadrul Politiei Municipiului Barlad. Ancheta a fost declansata in urma unei plangeri formulate in martie 2016 de un barladean. George Ichim a reclamat faptul ca ar fi fost retinut fara…

- Maine, la Tribunalul Constanta va avea loc primul termen in dosarul in care Danut Capatina, fostul manager al Spitalului Clinic Judetean de Urgenta "Sf. Apostol Andreildquo; Constanta, aflat in stare de detinere, a fost trimis in judecata alaturi de omul de afaceri Sorin Strutinsky. Instanta va pune…

- Curtea Constitutionala a Romaniei reia, marti, dezbaterea sesizarii presedintelui Klaus Iohannis cu privire la legea care mentine abrogarea suspendarii functionarilor publici trimisi in judecata.

- La inceputul acestui an, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate a facut publica o lista cu 59 de afectiuni are nu necesita o vizita initiala la medicul de familie. Prin urmare, bolnavii cronici nu mai bat drumul intre medicii de familie si medicii specialisti. Mai exact, Casa Nationala de Asigurari…

- Procurorii DNA din Craiova au dispus trimiterea in judecata a trei funcționari din cadrul Agenției de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) Dolj, acuzați ca au ajutat doi inculpați sa obțina subvenții in baza unor documente false. In alt dosar ...

- Primarul comunei Arieseni, din judetul Alba, Vasile Marin Jurj, a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un dosar privind fraude cu fonduri europene. Potrivit unui comunicat al DNA transmis, luni, Agerpres, edilul este acuzat de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente…

- CNAS a publicat astazi, 4 ianuarie, o lista care cuprinde 59 de afectiuni pentru care nu e nevoie de bilet de trimitere de la medicul de familie ca sa te consulte medicul de specialitate din ambulatoriu. Printre ele se numara angina pectorala instabila, bolile genetice, astmul bronsic, glaucomul,…

- Directia Nationala Anticoruptie a emis un comunicat in care se arata: "Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Ploiesti au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor: MORARESCU COSTEL, in prezent si la data faptelor primar al comunei…

- Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Florin Fratica, fostul primar al comunei argesene Bradu, si pe Daniela Manolache, prim procuror al Parchetului de pe langa Judecatoria Urziceni, in dosarul acordarii unei despagubiri ilegale de peste 35 de milioane lei.

- Fostul presedinte al Camerei Deputatilor, Valeriu Zgonea, a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta, dupa ce ar fi intervenit pentru numirea unui secretar de stat, anunta, miercuri, intr-un comunicat de presa, procurorii DNA. „In perioada cu iulie 2012 – aprilie 2013, cand indeplinea functia…

- Procurorii DNA au dispus trimiterea in judecata a doi functionari din cadrul Ministerului pentru Relatia cu Parlamentul pentru folosirea, in orice mod, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii, in legatura cu un concurs…

- Si anul 2017 a fost unul aglomerat pentru instantele din Alba. Au pronuntat sentinte in dosare grele, in unele cazuri, dupa mai multi ani de judecata. Dosarul crimei de la Lunca Muresului: 30 de ani de inchisoare pentru Barsony Gligor Barsony Gligor (58 de ani), acuzat de uciderea fostului primar al…

- Lovitura cu totul neasteptata data ieri de procurorii de la DNA Iasi: doi ofiteri de politie au fost trimisi in judecata pentru ca i-ar fi sunat pe agentii de la Rutiera sa le spuna sa nu amendeze cativa conducatori auto care au incalcat regulile de circulatie • Vestea procurorilor este cel putin surprinzatoare…

- Marian Iftimie-Nicorici, director general al Agentiei Nationale pentru Locuinte (ANL), si Iulian Boghean, director la clubul de fotbal Ceahlaul Piatra Neamt, au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru trafic de influenta. "Procurorii din cadrul…

- Societatea Tel Drum si oamenii de afaceri Petre Pitis si Mircea Visan - reprezentanti ai firmei - au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul privind fraudarea fondurilor europene, cu un prejudiciu de peste un milion de euro. Redam in continuare comunicatul…

- 1. A fost trimisa in judecata, in stare de libertate, ”MIRCEA MARIANA, la data faptei primar al orașului Cernavoda, județul Constanța, in prezent consilier local in aceleiași oraș, cu privire la savarșirea infracțiunii de abuz in serviciu, daca funcționarul a obținut pentru sine ori pentru altul…

- Mihai Banu, la data faptelor deputat, a fost trimis in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta, informeaza DNA. Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Bacau au dispus trimiterea in judecata,…

- Trei directori din cadrul SNGN Romgaz SA - Sucursala Tirgu Mures au fost trimisi in judecata de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie pentru abuz in serviciu, dupa ce ar fi semnat un document privind modalitatile de receptie a unui motogenerator, chiar daca acesta nu corespundea cerintelor…

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Tirgu Mureș au dispus trimiterea in judecata,in stare de libertate, a inculpaților:AVRAM PANTELIMON, la data faptelor director sucursala in cadrul S.N.G.N. Romgaz SA – Sucursala Tg. Mureș, sub aspectul savarșirii…

- Doi ofiteti din cadrul Politiei Rutiere Iasi au fost trimisi in judecata de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) pentru instigare la abuz in serviciu, fiind suspectati ca au determinat doi agenti de circulatie sa nu aplice amenzi si puncte de penalizare unor soferi care circulau cu…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Iasi au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatilor NECHIFOR CRISTIAN, la data faptelor ofiter de politie judiciara cu atributii de control in cadrul Serviciului Politiei Rutiere al I.P.J. Iasi,…