Proces în Franţa: opt persoane, judecate pentru presupuse acte criminale Cei opt inculpati urmeaza sa fie judecati joi dupa-amiaza, in regim de urgenta, cu privire la o ”participare la o grupare formata in vederea comiterii unor violente”. Un minor urma sa fie prezentat in fata unui judecator pentru copii, a precizat parchetul. Faptele care le sunt reprosate au avut loc la Bobigny, in noaptea de luni spre marti. Aproximativ 50 de persoane inarmate cu cutite si bastoane au atacat, catre ora locala 21.00 (22.00, ora Romaniei) romi instalati la marginea unui drum national, potrivit unei surse din cadrul politiei.



