Judecatorul principal din procesul in apel, la Haga, al fostului lider politic al sarbilor bosniaci Radovan Karadzic a anuntat joi ca se retrage, ca urmare a unei proceduri de recuzare impotriva lui, relateaza AFP.



In 2016, Tribunalul Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPIY) l-a condamnat pe Radovan Karadzic la 40 de ani de inchisoare, gasit vinovat de genocid, crime de razboi si crime impotriva umanitatii in timpul conflictului din Bosnia (1992-1995).



Procesul sau in apel s-a deschis la Haga in aprilie in fata Mecanismului pentru tribunalele penale internationale…