Vedeta pop columbiana Shakira si compatriotul ei Carlos Vives, dati in judecata pentru plagiat de un compozitor cubanez pentru cantecul 'La Bicicleta', au dezmintit vehement miercuri aceste acuzatii in fata unui tribunal din Madrid, relateaza AFP.



Shakira, vizibil nervoasa, a asigurat ca "nu a auzit in viata ei" cantecul 'Yo te quiero tanto' al cubanezului Livam Rafael Castellano, care a prezentat denuntul.



"Nu il cunosc pe Livam", a asigurat si Carlos Vives, care a compus melodia si o mare parte din textul cantecului cu ajutorul producatorului Andres Castro,…