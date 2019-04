Proces Dragnea. Tăriceanu: Deplorabil este acest lucru „Normal ca le-am vazut ieri, le-am vazut de mai multe ori pe mai multe canale de televiziune. Eu as pune o intrebare retorica. Ati mai vazut intr-o alta tara civilizata, cred ca nu am pomenit nici in tarile de lumea a treia asa ceva. Mi se pare ca ce s-a intamplat a fost aproape de un linsaj public”, a spus liderul ALDE. „Daca nu erau acolo cativa jandarmi, era un linsaj public. In halul acesta a fost adusa Romania”, a subliniat acesta. „Incerc sa ma detasez putin, dar deplorabil este ca Romania este o tara profund divizata, o tara fracturata. Au facut foarte multi lucrul acesta. Presedintele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, a comentat atmosfera de la procesul lui Liviu Dragnea de la ICCJ. El susține ca așa ceva nu a vazut nici macar in țarile din lumea a treia.Citește și: Claudiu Manda: SRI a trimis ANI note despre 600 de miniștri, parlamentari, primari, prefecți, europarlamentari…

- Presedintele PSD a afirmat despre seful statului ca nu a facut un singur lucru bun pentru tara, a dezbinat, a incitat oamenii la proteste, a mintit, a vorbit de rau Romania si protejeaza in continuare statul subteran. 'Vreau sa va spun cateva lucruri despre Iohannis. Eu am crezut ca nu va…

- Presedintele UDMR, Calin Popescu Tariceanu, si-a inceput discursul sau la Congresul UDMR in limba maghiara, aproape doua minute, in care a vorbit despre faptul ca maghiarii trebuie sa aiba sentimentul ca sunt acasa in Romania. "Ma bucur sa fiu aici, prezenta mea de astazi face parte din…

- ''Ce pot sa va spun in legatura cu doamna Kovesi? Nu stiu daca cel mai grav e, ca am citit, ca a primit o geanta sau mai multe, poseta de femeie, la asta ma refer, nu asta e cel mai grav. La doamna Kovesi problema cea mai grava pe care eu o consider a fost coruptia de putere. Coruptie nu inseamna…

- Lia Olguța Vasilescu a transmis marți un mesaj in care anunța ca a renunțat sa mai candideze la vreun post de ministru, gandindu-se la toata lupta politica sterila de ar fi urmat, mai ales in anul in care Romania deține președinția UE. Calin Popescu Tariceanu a reacționat la acest anunț in emisiunea…

- Traian Basescu a analizat, duminica seara, la Romania TV, șansele prezidențiabililor la alegerile de la iarna! Conform calculelor facut de fostul președinte, Calin Popescu Tariceanu și Dacian Cioloș vor merge la Cotroceni, dar numai in vizita.Aceleași șanse le au și Liviu Dragnea, despre…

- Președintele PNL, Ludovic Orban , a afirmat ca pe liderii coaliției de guvernare, Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu , ”i-a durut in bețele de la schi ca Romania nu are buget”. El a anunțat ca liberalii au inceput strangerea de semnaturi pentru convocarea unei sesiuni extraordinare parlamentare.…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, si liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, se vor intalni luni, intr-o ședința-fulger, anunța surse Romania TV. Potrivit surselor politice Romania TV și Agerpres, printre subiectele care vor fi abordate de liderii coalitiei de guvernare se numara si proiectul…