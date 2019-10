Bogdan Savu a fost obliga de prima instanta sa plateasc acesti bani, insa a scapat de acuzatiile penale dupa ce fapta de neglijenta in serviciu s-a prescris. Potrivit motivarii primei instante, in toamna anului 2008, pe cand avea sapte luni, minorul A.M. a fost dus de mama sa la medicul Savu. Minorul avea o inflamatie in zona genitala, iar doctorul a intervenit chirurgical cu un electrocauter. In timpul procedurii, aparatul a provocat arsuri de gradul I si (...)