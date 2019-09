Proces cu caracter de precedent: Incepe judecata privind plangerea colectiva impotriva Volkswagen

La patru ani de la izbucnirea scandalului VW, incepe in Germania procesul mult asteptat cu caracter de precedent. La Tribunalul Superior de Land din Braunschweig se va judeca plangerea impotriva gigantului auto.



Sunt termeni rigizi, dar pentru multi proprietari de automobile Volkswagen cu motor diesel reprezinta ultima speranta: procesul cu caracter de precedent. Tribunalul Superior de Land (OLG) din Braunschweig incepe de luni (30.09.2019) dezbaterea plangerii colective - o premiera in Germania.



De abia in noiembrie 2018, pe fundalul scandalului diesel, s-au pus bazele juridice…