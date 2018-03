Proces castigat de Kovesi: Gadea si Antena 3 trebuie sa plateasca daune de 300.000 de lei

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Curtea de Apel Ploiești a decis ca jurnaliștii Antena 3 trebuie sa plateasca suma de 300.000 de lei, daune morale, catre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa o emisiune care i-a adus atingere la nivelul imaginii. Judecatorii au decis și ca membrii trustului intact vizați trebui sa iși ceara…

- Jurnaliștii Antena 3 au fost puși in fața unei decizii care ii poate face sa plateasca 300.000 de lei catre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, in urma hotararii judecatorilor de la Curtea de Apel Ploiești de marți, care poate fi atacata prin recurs in termen de 30 de zile de la publicare. In fața acestor…

- Mihai Gadea, Mugur Ciuvica și Antena 3 sunt obligați sa ii plateasca Laurei Codruța Kovesi 300.000 de lei daune morale, pentru ca i-au incalcat drepturile la onoare, demnitate, reputatie, imagine si viata privata, a decis, marți, Curtea de Apel Ploiești. Instanța a mai decis ca Antena 3 și Mihai…

- Directorul Antena 3, Mihai Gadea, a avut o prima reacție dupa ce șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, a caștigat procesul intentat impotriva Antena 3. Kovesi va primi 300.000 de lei daune morale, in dosarul in care aceasta ceruse despagubiri de un milion de lei. Decizia a fost luata de Curtea de Apel Ploiești.

- Vedeta Antenei 3, Mihai Gadea, s-a dezlantuit pur si simplu la Romania TV. Dupa ce postul de stiri din trustul Intact a pierdut procesul cu sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, Gadea nu a mai tinut cont de rivalitatea cu Romania TV si a intrat, prin telefon, si la rivalul de moarte.Citește și:…

- Curtea de Apel Ploiesti a decis, marti, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar, de la Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3. Potrivit Agerpres, instanta a respins ca neintemeiate cererile de repunere pe rol a cauzei…

- Curtea de Apel Ploiesti a decis ca sefa DNA, Codruta Kovesi, sa primeasca 300.000 de lei daune morale,in dosarul in care a dat in judecata Antena 3 si mai multi jurnalisti pentru acuzatiile de musamalizare a anchetei in dosarul lui Mircea Basescu care i-au fost aduse pe post. Decizia nu e definitiva

- Mihai Gadea a avut o prima reacție dupa decizia Curții de Apel Poiești, care a decis ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa primeasca suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar, de la...

- Directorul Antena 3, dar si alti doi jurnalisti au aflat, marti, decizia Curtii de Apel Ploiesti, in procesul pe care l-a intentat sefa DNA, Laura Kovesi. Concret, instanta a hotarat ca procurorul-sef al DNA sa primeasca, in solidar, daune de 300.000 de lei de la Mihai Gadea, Mugur Ciuvica, Bianca Nae…

- Curtea de Apel Ploiesti a dat verdictul in care procurorul sef DNA, Laura Codruta Kovesi a dat in jduecata postul de televizune Antena 3 precum si pe Mihai Gadea, cerand daune morale. Astazi a fost dat verdictul final, iar suma pe care trebuie sa o achite Antena 3 este chiar mai mare decat dupa prima…

- Șefa DNA Laura Codruța Kovesi caștiga procesul cu Antena 3 Curtea de Apel Ploiesti a decis, astazi ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, sa primeasca 300.000 lei cu titlu de "daune morale" de la ziaristii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3 pentru prejudiciul…

- Șefa DNA va primi 300.000 de lei daune morale, in dosarul in care aceasta ceruse despagubiri de 1 milion de lei. Decizia a fost luata de magistrații de la Curtea de Apel Ploiești. Kovesi va primi suma, in solidar, de la paratii Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3. Prin decizia…

- Atac fara precedent la adresa Laurei Codruta Kovesi dupa verdictul judecatorilor din procesul cu Antena 3. Curtea de Apel Ploiesti a decis, marti, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar, de la paratii Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur…

- Curtea de Apel Ploiesti i-a dat dreptate sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, în procesul cu pârâtii Mihai Gâdea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3. Instanta a respins ca neîntemeiate cererile de repunere pe rol a cauzei formulate…

- Magistratii de la Curtea de Apel Ploiesti au decis ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, va primi suma de 300.000 lei cu titlu de daune morale, in solidar, de la paratii Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica si SC Antena 3, informeaza Agerpres.ro. Instanta a respins ca neintemeiate cererile de repunere…

- Directorul Antena 3, Mihai Gadea, s-a aratat ”complet șocat”, dupa ce a aflat decizia Curții de Apel Ploiești, prin care au pierdut procesul cu șefa DNA, Laura Codruța Kovesi. Gadea susține ca tot acest proces este o incercare de intimidare, o acțiune de forța prin care se incearca suprimarea libertații…

- Magistrații Curții de Apel Ploiești au pronunțat, marți, dupa o amanare, verdictul final in procesul dintre procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, pe de-o parte, și postul Antena 3, respectiv mai mulți jurnaliști cunoscutii din cadrul acestuia.

- Se pare ca jurnaliștii Antena 3, Mihai Gadea, Bianca Grigore, Mugur Ciuvica, vor fi nevoiți sa plateasca daune morale catre șefa DNA, Laura Codruța Kovesi, dupa ce au pierdut procesul cu aceasta.

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti sunt asteptati sa sepronunte, marti, in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia.

- Comisia parlamentara speciala pentru legile Justitiei reia, marti, dezbaterile la modificarile aduse Legii 303/2004 privind statutul magistratilor si Legii 317/2004 referitoare la Consiliul Superior al Magistraturii, pentru punerea lor in acord cu deciziile Curtii Constitutionale.Citeste si:…

- Judecatorii Curtii de Apel Ploiesti sunt asteptati sa se pronunte, marti, in procesul intentat de procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, postului de televiziune Antena 3 si mai multor angajati si colaboratori ai acestuia, scrie NEWS.RO.Citeste si: Premierul Dancila, chemat 'la raport',…

- Uniunea Salvați Romania a dat in judecata Primaria Capitalei și a solicitat suspendarea hotararilor Consiliului General al Municipiului București privind inființarea celor 22 de companii municipale. Curtea de Apel București a respins definitiv apelul celor de la USR. Citește și: DOCUMENT -…

- Jurnaliștii Antena 3 și luju.ro au decis sa sesizeze Inspecția Judiciara in cazul Laurei Codruța Kovesi, dupa ce DNA a intervenit in procesul civil de la Curtea de Apel Ploiești, informeaza Antena3.Jurnaliștii Antena 3 și Luju.ro acuza intimidari din partea Direcției Naționale Anticorupție…

- Procesul Kovesi-Antena 3 a inceput acum patru ani, dar cazul este departe de a fi rezolvat. Mihai Gadea, Bianca Nae, Radu Tudor și președintele GIP Mugur Ciuvica, il cer șefei DNA prin avocatul Marius Arizan sa faca dovada prejudiciului suferit din cauza afirmațiilor pe care jurnaliștii le-au facut.

- Publicația online Lumea Justiției a descoperit care este manevra subversiva ce se afla in spatele presiunilor puse de DNA pe judecatoarele de la Curtea de Apel Ploiești care dezbat dosarul in care Laura Codruța Kovesi cere daune unor jurnaliști. Dosarul in care DNA cere Curții de Apel Ploiești documente…

- Direcția Naționala Anticorupție intervine in procesul civil dintre Laura Codruța Kovesi și jurnaliștii Mihai Gadea, Radu Tudor, Bianca Nae, Mugur Ciuvica și Razvan Savaliuc. Șefa DNA cere 1 milion de lei daune, dupa ce in platoul ”Sintezei Zilei” s-au pus simple intrebari și s-au emis opinii, referitoare…

- Directia Nationala Anticoruptie intervine brutal in dosarul 6043/3/2015 aflat pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, in care are calitatea de parata, alaturi de Laura Codruța Kovesi, dosar in care sefa DNA are si calitatea de reclamanta, care pretinde daune de 1 milion de lei de la Antena 3 si jurnalistii…

- DNA este acuzata ca intervine brutal intr-un dosar civil, aflat pe rolul Curții de Apel Ploiești, in care are calitatea de parata, alaturi, de Laura Kovesi. Este vorba despre dosarul in care șefa DNA, in calitate de reclamanta, pretinde daune de 1 milion de lei de la Antena 3 și de la jurnaliști Mihai…

- Dosarul in care se judeca procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi și jurnaliștii Antena 3 Mihai Gadea, Mugur Ciuvica, Razvan Savaliuc, Radu Tudor și Bianca Nae, se apropie de final. Citește și: Kovesi, mutare FARA PRECEDENT in dosarul in care se judeca cu jurnaliștii Antena 3 Instanța…

- Postarea Lui Alexandru Cautis pe Facebook: EXCLUSIV Interviu cu procurorul Negulescu Ca tot e cod portocaliu, procurorul "Portocala" s-a decis sa dea primul interviu din viața lui. Un interviu care va face niște persoane sa simta fiori reci pe șira spinarii. Iata cateva pasaje. Interviul complet…

- Mircea Badea si postul Antena 3 sunt obligati sa plateasca daune morale scriitorului Florin Toma, care i-a actionat in instanta dupa ce a fost jignit dur in emisiunea „In gura presei“.

- Fostul procuror șef al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiești, Liviu Tudose, a depus o plangere penala pe numele procurorilor de la DNA Ploiești, Lucian Onea și Mircea Negulescu, informeaza Antena 3. Plangerea penala a fost depusa la Parchetul General.„Onea și Cerasela Braileanu trebuie…

- Directia Nationala Anticoruptie a fost condamnata in instanta pentru incatusare excesiva. S a intamplat dupa un abuz comis de catre structura DNA din Brasov, condusa de procurorul David Deca. Mai exact, este vorba despre un abuz comis impotriva avocatului Robert Rosu, potrivit Lumea Justitiei citata…

- Primarul comunei aradene Zabrani, Marian Toader, a castigat definitiv un proces cu Agentia Nationala de Integritate la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in urma recursului pe care l-a formulat impotriva sentintei date in octombrie 2016 de Curtea de Apel Timisoara – Sectia contencios administrativ…

- Viorica Dancila l-a chemat, din Japonia, pe Tudorel Toader, pentru a discuta despre situația creata in jurul DNA, dupa apariția unor inregistrari compromițatoare cu cațiva procurori anticorupție. Toader a ajuns la București joi dimineața și a fost bagat in ședința de premierul Viorica Dancila.”A…

- Se pare ca evenimentele din ultimele zile au incins teribil spiritele pe scena politica a tarii. Razboiul inceput de PSD cu DNA este sustinut de pe toate flancurile de catre cei de la Antena 3. Mihai Gadea a avut o iesire ce cu greu poate sa fie explicata in vreun fel sau altul. Acesta a indemnat…

- Scandal in platoul emisiunii Sinteza Zilei, de la Antena 3, intre moderatorul Mihai Gadea și Ionel Danca, membru al PNL. Scandalul a escaladat din cauza opiniilor total opuse despre discursul avut de Laura Codruța Kovesi, șefa DNA, informeaza EVZ.Laura Codruța Kovesi a afirmat ca ”nu am dovada ca…

- „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public le are in anumite momente. (...) Plangerea a depus-o unul dintre inculpatii care este judecat la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Aceasta plangere…

- Procurorul general Augustin Lazar vine cu noi precizari privind acuzatiile grave facute de fostul deputat Vlad Cosma, la adresa DNA. „As dori sa va asigur de disponibilitatea Ministerului Public de a discuta cu presa, de a discuta problemele si evenimentele pe care Ministerul Public…

- Fostul procuror DNA Mihaiela Iorga a declarat duminica seara, la Antena 3, ca sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, a chemat-o si a intrebat-o daca nu poate urgenta dosarul unui fost ministru al carui nume era vehiculat pentru postul de premier. La scurt timp dupa ce aceste acuzații, Laura Codruța Kovesi…

- Fostul deputat, Sebastian Ghita, vorbeste pentru prima data de la fuga din Romania din decembrie 2016. In direct la Antena 3, la emisiunea lui Mihai Gadea, Ghita a reactionat dupa inregistrarile cu Sebastian Ghita prezentate de Vlad Cosma. Ghita a lansat o serie de acuzatii grave la adresafostului…

- Fostul vicepresedinte al ANAF, Romeo-Florin Nicolae, a fost achitat definitiv, joi, in dosarul in care acesta a fost trimis in judecata pentru trafic de influenta.Potrivit portalului instantelor de judecata, Curtea de Apel Ploiesti a mentinut decizia Tribunalului Prahova, achitandu-l pe inculpat,…

- Razboiul dintre sefa DNA si procurorul revocat Mihaela Moraru Iorga continua cu documente explozive. Potrivit jurnaliștilor de la Lumea Justitiei, Iorga o da din nou in judecata pe Laura Codruta Kovesi, cere anularea ordinului de revocare si despagubiri de 10.000 euro, informeaza luni Antena3.Sefa…

- Consiliul Judetean Alba a fost obligat de Curtea de Apel Cluj-Napoca sa plateasca suma de 1,6 milioane de lei catre firma Transgilyen SRL, ”beneficiu nerealizat” pentru neefectuarea serviciului de transport calatori in perioada iulie 2008 – aprilie 2013.