Procentual mai mult, practic mai puțin. Modificările fiscale pentru ONG-uri din ultimii doi ani (studiu) Zonele sarace ale României și cele din mediul rural sau urban mic se caracterizează printr-un acces deficitar la serviciile sociale, atât la cele de prevenire, cât și la cele specializate, se arata într-un studiu al Federației Organizațiilor Neguvernamentale pentru Copil – FONPC. Practic, acesta este și motivul pentru care saracia în România scade foarte greu. Astfel, rolul ONG-urilor este important. Totuși, autoritațile au avut “grija&" sa ofere posibilitatea persoanelor fizice sa doneze pâna la 3,5% din impozitul pe venit pentru ONG-uri,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

