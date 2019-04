Procedurile, controalele şi sancţiunile, explicate firmelor interesate Agentii economici timiseni au avut, astazi, o noua ocazie de a se pune in tema in ceea ce priveste modificarile legislative intrate in vigoare in acest ... The post Procedurile, controalele si sanctiunile, explicate firmelor interesate appeared first on Renasterea banateana . Citeste articolul mai departe pe renasterea.ro…

Sursa articol si foto: renasterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cele mai recente puncte de lucru ale Colterm, deschise in cele doua mall-uri timișorene, au devenit pe deplin funcționale. De acum, clienții pot sa achite ... The post Colterm va inchide casieria de pe strada Oituz appeared first on Renasterea banateana .

- Fulger Lazar, președintele Colegiului Medicilor Timiș, a luat nota de existența conflictului aparut in cadrul Societații Timiș de Medicina Familiei (STMF) ... The post Medicina timișeana, pe un butoi cu pulbere appeared first on Renasterea banateana .

- Controalele organizate de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava in primele doua luni ale acestui an s-au soldat cu aplicarea a 14 amenzi, in valoare de aproape 50.000 de lei. Sanctiunile au fost date in majoritate pentru abateri ale unor agenti economici de la…

- Peste 9.000 de straini au obtinut, in cursul anului trecut, permis de munca in Romania, importul de lucratori fiid, asadar, deja unul semnificativ. Cererea The post Lucratori asiatici, calificati si ieftini, la dispozitia firmelor din Timis appeared first on Renasterea banateana .

- Portul olandez Rotterdam a confiscat 90 000 de sticle de votca ruseasca despre care se zvonește ca ar fi trebuit sa ajunga la liderul nord coreean Kim Jong-un și la generalii de top ai acestuia, informeaza The Telegraph. Controalele de la granița au confiscat vineri 3 000 de cutii…

- Departamentul Trezoreriei Statelor Unite a anuntat ca sanctiunile impuse companiilor afiliate oligarhului rus Oleg Deripaska au fost ridicate. Motivul: producatorul-gigant de aluminiu Rusal si alte doua companii „au redus cota actiunilor detinuta direct sau indirect de Oleg Deripaska si au intrerupt…

- Statele Unite au anulat duminica sanctiunile impotriva concernului Rusal si a altor companii avand legaturi cu magnatul rus Oleg Deripaska, transmite Reuters. Administratia presedintelui Donald Trump a trecut peste obiectiile opozitiei democrate, care a incercat sa impuna in Congresul…

- Controalele survin in baza unui ordin al ministrului sanatații, Sorina Pintea. Echipele de control sunt insoțite de personal specializat din cadrul ... The post Control la spitale appeared first on Renasterea banateana .