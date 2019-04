Stiri pe aceeasi tema

- Liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu, vrea ca la orice achizitie de autoturisme, de catre institutiile statului, cel putin 10% sa reprezinte masini electrice. Este vorba de ministere, institutii centrale si organe ale administratiei locale si judetene. Presedintele Senatului a depus in Parlament un…

- Instituțiile publice din Romania ar putea fi obligate sa cumpere mașini electrice daca un proiect in acest sens va fi adoptat de Parlament și promulgat de președinte. Un proiect de lege inițiat de președintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, propune ca toate ministerele, autoritațile locale și celelalte…

- Guvernul a decis sa sara in ajutorul romanilor! Potrivit unui proiect, statul a decis sa acorde o suma uriașa de bani celor care se incadreaza in aceasta categorie.Romanii care aplica in cadrul acestui proiect vor primi o suma de pana la ... Citește AICI cați bani se dau in cadrul programului…

- Presedintele PMP Bistrita-Nasaud, deputatul Ionut Simionca, a initiat un proiect de lege denumit "Adopta o autostrada", prin care romanii sa poata directiona cei 2% din impozitul pe venit catre un fond de investitii regional menit sa ajute la constructia de autostrazi. De asemenea, și firmele ar…

- ”Instituțiile in care romanii continua sa aiba cea mai mare incredere sunt Armata și Biserica in plan intern, respectiv NATO și Uniunea Europeana in plan internațional” Conform unui sondaj INSCOP realizat in perioada 5 – 13 martie 2019, la comanda Fundației Konrad Adenauer, clasamentul increderii in…

- [caption id="attachment_44451" align="alignleft" width="300"] Iustin Cionca[/caption] Președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, a transmis un mesaj locuitorilor raioanelor Ungheni și Ialoveni, cu care este infrațit județul Arad, prin care ii indeamna sa participe la votul din 24 februarie.…

- FOTO – Arhiva Structura anului școlar 2019-2020 propusa de Ministerul Educației prevede ca școala va incepe pe 16 septembrie 2019 și ca primul semestru se incheie rapid, odata cu vacanța de iarna. Ecaterina Andronescu a confirmat ca propune transformarea vacanței de iarna in vacanța intersemestriala.…

- "BNR este deschisa la dialog si la conlucrare cu toate institutiile statului, in limitele mandatului sau definit de lege si ale decentei interlocutorului. Dar orice dialog, orice proces de comunicare trebuie sa porneasca de la probleme reale si trebuie sa se bazeze pe intelegerea corecta si onesta…