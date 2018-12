Stiri pe aceeasi tema

- In Monitorul Oficial al Romaniei a fost publicata in partea I, la numarul 1051 din data de 12 decembrie 2018, legea privind masurile de control al tuberculozei. Printre articolele vizate de Parlamentul Romaniei, se regaseste si un punct privind infiintarea unei comisii de specialitate la Constanta.Legea…

- In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 999 din data de 27 noiembrie 2018, a fost publicata ordonanta de urgenta cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018. Guvernul condus de Viorica Dancila a facut mai multe transferuri de bani de la un minister la altul, pe fondul mai multor…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia privind numirea lui Laurentiu Florian Coca in functia de secretar de stat la Secretariatul de stat pentru recunoasterea meritelor luptatorilor impotriva regimului comunist instaurat in Romania in perioada 1945 1989. Potrivit documentului semnat de Viorica…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Adrian Petcu a fost numit in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne. Documentul a fost semnat de premierul Viorica Dancila. ...

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 888 a fost publicata Decizia nr. 279 privind infiintarea Comitetului National pentru Deseuri.Actul normativ este semnat de primul ministru al Romaniei Viorica Vasilica Dancila si contrasemnat de secretarul general al Guvernului Toni Grebla. Iata integral,…

- In Monitorul Oficial de marți a fost publicata OUG nr.89/2018, ce modifica Codul fiscal dar și alte cateva acte normative. Principala modificare o constituie reducerea cotei de TVA la5% pentru unele servicii de cazare. Vezi aici documentul aparut in Monitorul Oficial .

- In Monitorul Oficial al Romaniei partea I, numarul 833 28.IX.2018, a fost publicata Decizia primului ministru numarul 265 pentru eliberarea lui Mihai Dan Chirica din functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Interne.In acelasi monitor a fost publicata si Decizia numarul 266 prin care Chirica…

- In Monitorul Oficial a fost publicata decizia prin care Toni Grebla, fost judecator la Curtea Constitutionala, a fost numit in functia de secretar general al Guvernului, cu rang de ministru.Decizia a fost semnata de premierul Viorica Dancila.De asemenea, prim ministrul a dispus eliberarea din functia…