Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocând atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din rândul minoritatilor, informeaza agențiile internaționale,…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, a declarat joi ca ar prefera sa îl vada pe Donald Trump "în închisoare", decât destituit, au informat surse din cadrul Partidului Democrat, relateaza Mediafax citând The Guardian. Afirmațiile…

- Fostul consilier juridic al Casei Albe Don McGahn a primit ordinul sa nu depuna marturie in fata Congresului, a anuntat luni presedintia de la Washington, angajata intr-o disputa cu democratii cu privire la urmarile anchetei ruse, relateaza AFP. Depozitia lui Don McGahn, care a parasit Casa Alba in…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a exprimat speranta, joi seara, ca nu se va ajunge la razboi cu Iranul, pe fondul tensiunilor legate de programul nuclear al Administratiei de la Teheran, scrie Mediafax. Întrebat, la Washington, daca intentioneaza sa ajunga la un razboi cu Iranul, Donald…

- In fata Capitoliului, sediul Congresului, si a unui panou proclamand 'Trump trebuie sa plece!', doi alesi ai Camerei Reprezentantilor, Rashida Tlaib si Al Green, si numerosi reprezentanti ai unor asociatii, cum ar fi MoveOn si Women's March, au prezentat un stick USB cu semnaturile adunate. 'Noi…

- Finantele lui Donald Trump au fost pe rosu intre 1985 si 1994, omul de afaceri new-yorkez pierzand in cea perioada aproximativ 1.2 miliarde de dolari, potrivit informatiilor aparute marti in ziarul New York Times (NYT), fundamentate pe documente fiscale, transmite AFP. Aceste dezvaluiri sunt facute…

- Ministrul american al justitiei, Bill Barr, a anuntat miercuri ca nu se prezenta joi la o audiere parlamentara privind modul in care a gestionat raportul de ancheta asupra ingerintelor ruse in alegerile prezidentiale din 2016, lasand sa se intrevada o disputa apriga cu democratii in Congres.…