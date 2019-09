La finalul acestei reuniuni, ministrii europeni au declarat ca "raman sesizati" in legatura cu dosarul si intentioneaza audieri ulterioare.



Procedura prevazuta in articolul 7, care poate teoretic duce la suspendarea drepturilor de vot ale unei tari, a fost lansata de Parlamentul European impotriva Ungariei, condusa de suveranistul Viktor Orban, in septembrie 2018. Aceasta procedura a fost declansata si impotriva Poloniei, de data aceasta la initiativa Comisiei Europene, precizeaza AFP.



Europarlamentarii si-au exprimat "ingrijorarile" in legatura cu libertatile si valorile…