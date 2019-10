Acest sistem al medicinei viitorului este unul de tip implanto-protetic, care se folosește pentru refacerea rapida a danturii in cazul pacienților care și-au pierdut toți dinții din pricina varstei inaintate, a bolii parodontale sau in urma unui accident. Astfel, in numai o zi, pacienții vor putea beneficia de dinți ficși nou-nouți, cu care vor putea manca liniștiți, vorbi și, mai ales, iși vor recapata zambetul de odinioara.