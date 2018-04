Stiri pe aceeasi tema

- Procedura de obținere a vizei in Republica Moldova pentru cetațenii straini va fi simplificata. In particular, a fost revazuta lista statelor ai caror cetațeni necesita invitații pentru perfectarea vizei de intrare in Republica Moldova.

- Guvernul a aprobat astazi modificari și completari la Legea privind administrația publica locala (APL), prin care va fi simplificata procedura de transmitere a bunurilor din proprietatea APL catre subiecții de drept public.

- Terapia PRP sau „Plasma bogata in trombocite” este cea mai moderna procedura cosmetica de revitalizare a pielii ce presupune recoltarea propriului sange și reinjectarea acestuia, dupa ce este procesat. Avand rezultate in ortopedie pentru refacerea oaselor și tendoanelor, dar și in chirurgie plastica…

- Noi, Societatea Civila Profesionala de Executori Judecatoresti Morari si Asociatii cu sediul in loc. Baia Mare, str. George Cosbuc, nr. 25A, ap. 10, jud. Maramures, prin executor judecatoresc Iosif-Nicolae POPAN, in temeiul art. 838(1) Cod. Pr. Civila, se publica spre cunostinta generala ca in ziua…

- Parlamentarii vor sa modifice reglementarile referitoare la votul prin corespondența, pentru diaspora. Un proiect legilativ inregistrat in dezbatere publica la Senat prevede schimbarea termenelor de depunere a candidaturilor in cazul alegerilor prezidențiale. Potrivit propunerii legislative pentru modificarea…

- Guvernul a aprobat, joi, simplificarea procedurii de restituire a taxei auto si a timbrului de mediu, prin eliminarea obligatiei de a atasa la cerere certificatul de inmatriculare si cartea de identitate a masinii.

- Procedura simplificata pentru recuperarea taxei auto Cetatenii care fac demersuri pentru a primi înapoi taxa auto nu mai trebuie sa anexeze la cererea de restituire certificatul de înmmatriculare si cartea de identitate a masinii. Decizia a fost luata în sedinta de astazi…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a precizat, miercuri, ca guvernul este cel care autorizeaza publicarea raportului GRECO și nu ministerul al carui șef este. El a mai adaugat ca a semnat memorandumul prin care solicita autorizarea aceasta acțiune. „Guvernul si nu ministrul Justitiei, autorizeaza…

- Tribunalul Bacau, sectia civila, dosar nr. 2000/110/2011** Nr. 469/722/23.03.2018 Debitoare: SC Anrelcom SRL ; In faliment/Bankruptcy/En faillite; Lichidator Judiciar:... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- La inceputul acestei saptamani, la Primaria Hidiselu de Sus a fost semnat contractul de lucrari in valoare de 3.752.399,53 lei, prin care se vor moderniza 9.248 metri liniari de strazi si drum comunal. „Aceasta lucrare este parte a unui proiect pe fonduri europene in valoare de 1,5…

- Producatorul austriac Estyria Naturprodukte GmbH a demarat procedura de rechemare preventiva de la consumator a produsului ''Golden Sun Bio Organic Cereale Amaranth, 500g'', comercializat si in reteaua de magazine Lidl Romania, dupa ce, in cadrul verificarilor interne, intr-o proba…

- In acelasi an, in judet au fost oficiate 2.751 de casatorii. Potrivit datelor Directiei Judetene de Statistica Vaslui, harta despartirilor arata asa: ianuarie – 16 divorturi, februarie – 66, martie – 50, aprilie – 46, mai – 40, iunie – 67, iulie – 20, august – 82, septembrie – 45, octombrie – 35, noiembrie…

- Inmatricularea unei masini aduse din strainatate poate pune serios la incercare nervii noului proprietar, mai ales dupa eliminarea taxei de mediu, cand romanii au inceput sa aduca din ce in care mai multe vehicule straine in tara. Va prezentam pasii pe care trebuie sa ii urmati, explicati de un notar.

- Biletele pentru intalnirea Romania – Elvetia, contand pentru play-off-ul Grupei Mondiale a Cupei Federatiei, au fost puse in vanzare pe site-ul www.bilete.ro, la preturi cuprinse intre 75 de lei si 130 de lei, informeaza FR Tenis.

- Acordarea locuintelor de serviciu angajatilor Ministerului Afacerilor Interne va spori atractivitatea functiei de angajat al MAI. Asa spera ministrul de Interne, Alexandru Jizdan, care a mentionat in cadrul emisiunii „Tema zilei” de la postul de televiziune Canal 2 ca acest lucru ar putea creste optimismul…

- Exproprierea bunurilor imobile de pe segmentul Ungheni - Chisinau se va face in acelasi timp cu constructia gazoductului. O decizie in acest sens a fost aprobata astazi de catre cabinetul de ministri.

- Magistratii Tribunalului Prahova au admis cererea administratorului judiciar de intrare in procedura de faliment a societatii Asesoft International, controlata de Sebastian Ghita. Asta, in condițiile in care DNA ceruse intr-un alt dosar interdictia intrarii in aceasta procedura. „Dispune intrarea in…

- Comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Galati au desfasurat in perioada 12.02-23.02.2018, o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale la comercializarea produselor cosmetice in municipiile Galati si Tecuci. Au fost verificati 13 operatori economici,…

- Casa Naționala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a anunțat, astazi, ca rambursarea contravalorii cheltuielilor medicale pentru asigurații români care se trateaza într-o alta țara se va putea face mai ușor, precizând ca nu va mai fi nevoie de traducerea actelor medicale în limba…

- Europarlamentarii europeni negociaza noi drepturi pentru consumatori, indiferent daca aceștia aleg sa cumpere online sau din magazine fizice. Daca propunerile vor fi inserate intr-un Regulament UE, romanii nu vor mai fi nevoiți sa notifice vanzatorul pentru a li se repara sau inlocui produsele defecte.…

- Avand in vedere amploarea și semnificația deosebita a sarbatorii legate de Marțișor pentru cultura tradiționala romaneasca, Centrul Județean de Cultura Prahova și Consiliul Județean Prahova in parteneriat cu Winmarkt Ploiești, organizeaza Expoziția cu vanzare „Marțișor”, in perioada 28 februarie…

- Procedura de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, se joaca pe mai multe paliere. In primul rand, este asteptat un raspuns al presedintelui Klaus Iohannis, raspuns care este anticipabil datorita declaratiilor sale publice de sustinere pentru Kovesi si, cel mai probabil, va fi unul…

- Aproximativ 300 de foste mirese din județul Timiș și-au scos ținutele la vanzare, in cadrul programului “Marita-ți rochia”, care are loc la sfarșitul saptamanii, rochiile fiind reduse și cu peste 50 la suta. Organizatorii targului de nunți “Salonul Mirilor”, care are loc la Timișoara in acest sfarșit…

- Cei care dorest sa-și obțina permisul de conducere vor fi scutiți de obligativitatea prezentarii unui șir de acte. Este vorba despre documentul ce confirma modificarea datelor personale, cazierul contravențional privind lipsa interdicțiilor asupra dreptului de a conduce și copia actului de identitate.

- Presedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a anuntat joi ca intentiile de cumparare a monedei virtuale petro totalizeaza un miliard de dolari, dupa doar doua zile de pre-vanzare, informeaza AFP. Guvernul venezuelean a lansat miercuri o oferta privata de 38,4 milioane de petro dintr-o emisiune…

- Tudorel Toader a cerut revocarea Laurei Codruța Kovesi, la finalul unei conferințe de presa privind activitatea DNA. Ministrul justiției a precizat ca propunerea de revocare va merge la secția de procurori a CSM, care va da un aviz consultativ. Astfel, decizia finala privind revocarea șefei DNA este…

- Procedura de evaluare a ofertelor pentru licitația privind achiziționarea a 400 de autobuze Euro 6 de catre Primaria Capitalei s-a incheiat. Valoarea achizitiei este de 100 de milioane de euro, reprezentand 250.000 de euro plus TVA, pentru fiecare autobuz și reprezinta un pas necesar pentru decongestionarea…

- Decizia de a cumpara un apartament nu este niciodata luata cu prea multa ușurința, având în vedere responsabilitatea pe care o implica. Odata cu o astfel de achiziție, urmeaza un întreg proces de îndeplinit. Oricine dorește sa aiba un camin propriu, acel loc pe care sa îl…

- Zentiva NV initiaza, in perioada 20 februarie 5 aprilie, o oferta publica de cumparare in vederea achizitionarii tuturor actiunilor societatii Zentiva SA (fosta SC Sicomed SA – Fabrica de Medicamente) aflate in circulatie si care nu sunt detinute de aceasta si de persoanele cu care actioneaza in mod…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca liberalii vor ataca la Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures. "Am luat decizia de a ataca la CCR legea de infiintare a Liceului romano-catolic din Targu Mures", a spus Orban dupa sedinta…

- FAZA ZILEI…Daca tot avem o comunitate majoritar rurala in judetul nostru era si de asteptat ca taranii nostri muncitori sa aduca in lume “noi rase” de animale. O astfel de “creatie” a aparut pe o pagina de socializare, la rubrica vanzari. Mai exact barbatul doreste sa vanda o “ieapa”. Pentru cei care…

- Parlamentul a declansat marti procedurile pentru alegerea unui nou Consiliu de Administratie la Societatea Romana de Televiziune, iar institutiile abilitate au 15 zile la dispozitie pentru a face propuneri de membri."A fost declansata procedura parlamentara pentru alegerea unui nou Consiliu…

- Cea de-a doua ediție a celui mai mare festival pe plaja din România, NEVERSEA va avea loc în perioada 5-8 iulie 2018, în Constanța. Povestea NEVERSEA continua și în 2018 cu experiențe unice, artiști în premiera în România și cu cei mai frumoși…

- Bucurestiul a fost, in 2017, cel mai activ oras din punct de vedere imobiliar din Romania si cu cele mai scumpe chirii, in timp ce Cluj-Napoca a inregistrat pretul mediu de vanzare cel mai mare pe metrul patrat, releva o analiza de specialitate, citata de Agerpres. Conform datelor citate, cele mai listate…

- CE a somat Romania sa ia masuri pentru ameliorarea calitații aerului Foto: Arhiva. Comisia Europeana a dat astazi un termen de 10 zile pentru prezentarea masurilor de ameliorare a calitatii aerului în cazul a noua state membre, inclusiv România, vizate de procedura de infringement…

- Are o vârsta de 104 ani si înca mai poate rula! Vorbim despre un Rolls-Royce Silver Ghost produs în anul 1914 si care a fost scos la vânzare pe un portal de anunturi auto din Rusia.

- Primaria municipiului Chișinau informeaza ca la data de 31 mai 2018 expira termenul in care cetatenii isi pot privatiza locuintele. In contextul dat, primaria indeamna toti locuitorii sa-si exercite dreptul prevazut de legislatie si sa-si privatizeze apartamentele.

- Abia dezvaluit acum cateva zile la Salonul Auto de la Detroit, in compania actorului Arnold Schwarzenegger, noul Mercedes-Benz G-Class poate fi deja cumparat! Un dealer din Germania a scos la vanzare nu o masina si nici doua, ci tocmai cinci!

- Ca și regula generala, legistația actuala menține regula potrivit careia, cumparatorul suporta cheltuielile necesitate de incheierea contractului de vanzare cumparare (de exemplu chetuielile cu intocmirea inscrisurilor, cele privitoare la angajarea unui expert etc.), dar și cheltuielile de preluare…

- "In urma problemelor cu care ne-am confruntat in privinta trimiterilor internationale prin intermediul Postei Romane, dar si a timpilor mari de procesare in Biroul de Schimb International, reprezentantii companiei au cautat solutii pentru remedierea acestora, astfel incat clientii sa beneficieze…

- Primaria orașului Cugir va plati 41.900 de lei unei firme din Timișoara pentru servicii de consultanța. SC Expert Consulting SRL din Timișoara a fost angajata de administrația locala pentru elaborarea documentelor necesare accesarii unui proiect POR pentru iluminatul public. Procedura de achiziție a…

- K. Iohannis l-a desemnat premier interimar pe Mihai Fifor Presedintele Klaus Iohannis a anuntat astazi ca i-a acceptat demisia premierului Mihai Tudose și ca l-a desemnat pe Mihai Fifor premier interimar. Președintele a mai spus ca va convoca pentru miercuri consultari cu partidele politice…

- Cupa Mondiala 2018, succes de casa. Peste trei milioane de cereri de bilete! Federatia internationala a anuntat luni ca s-au inregistrat peste 3 milioane de solicitari de bilete la turneul final al Cupei Mondiale 2018, atat din partea fanilor rusi, cat si a celor din toata lumea, biletele urmand sa…

- Daniela Moldoveanu este sef serviciu in cadrul societatii Oil Terminal SA. Potrivit declaratiei de avere aferente anului 2015, Daniela Moldoveanu detine impreuna cu Nicu Moldoveanu un teren intravilan in municipiul Constanta, dobandit in anul 2004, cu o suprafata de 970 m2, obtinut prin contract de…

- Ministerul Educatiei Nationale a reglementat modalitatea de utilizare in unitatile de invatamant preuniversitar a auxiliarelor didactice aprobate/avizate de Centrul National de Evaluare si Examinare (CNEE). Procedura a fost aprobata prin ordinul ministrului Educatiei Nationale, Liviu Marian Pop, si…

- Administratorul judiciar Artemis Legal Insolvency SPRL anunta mai multe licitatii in cadrul carora vor fi valorificare bunurile mobile ce apartin societatii Soti Cable Neptun SRL, cea care a castigat ani la rand contractele de publicitate din partea municipalitatii. Pe firma Soti Cable Neptun SRL functioneaza…

- MEN: A fost finalizata procedura de aprobare a auxiliarelor didactice Centrul National pentru Evaluare si Examinare (CNEE) a finalizat procedura de aprobare sau avizare a auxiliarelor didactice in vederea utilizarii la clase, informeaza un comunicat de presa al Ministerului Educatiei Nationale.…

- Violeta Stoica Sfarșitul anului 2017 a adus pentru Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) o noua problema: trebuie reevaluata una dintre ofertele respinse ca inacceptabile in urma deschiderii dosarelor depuse de cele noua asocieri de firme interesate de incheierea unui…