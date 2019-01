Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Ungariei s-a adresat comisarului european pentru ocuparea fortei de munca, afaceri sociale, competente si mobilitatea fortei de munca in vederea demararii procedurii de infringement impotriva Austriei din cauza noilor reglementari privind sprijinirea familiei, a anuntat luni secretarul de stat…

- Guvernul ungar i-a cerut luni comisarului european pentru ocuparea fortei de munca si afaceri sociale, Marianne Thyssen, sa initieze impotriva Austriei o procedura de infringement dupa ce guvernul austriac a decis ca alocatiile acordate copiilor lucratorilor straini care nu traiesc impreuna cu parintii…

- Deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescu, i-a solicitat ministrului de finanțe, Eugen Teodorovici, sa elimine plata defalcata a TVA pentru evitarea declanșarii procedurii de infringement. Dumitru Mihalescul i-a transmin ministrlui de finanțe ca in data de 8 noiembrie 2018, Comisia Europeana a constatat…

- Comisia Europeana a decis, in 8 noiembrie, sa trimita scrisori de punere in intarziere Romaniei, Austriei, Finlandei, Germaniei, Ungariei, Slovaciei si Spaniei din cauza faptului ca aceste tari au transpus sau au pus in aplicare in mod incorect anumite cerinte ale Directivei privind eficienta energetica.

- Intr-un studiu pe care l-a realizat recent, Comisia Europeana avertizeaza Romania și alte 13 state membre ca risca sa rateze ținta de reciclare a deșeurilor municipale (de 50%) pentru anul 2020, fiind in pericol sa primeasca un cartonaș galben. Cum s-a ajuns aici și ce este de facut ?