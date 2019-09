Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de 6 ani, relateaza Reuters si media ucrainene,…

- Intrebat daca presedintele american Donald Trump a facut presiuni asupra sa in timpul unui apel telefonic in luna iulie, presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a spus ca nimeni nu poate exercita presiuni asupra lui, cu exceptia fiului sau in varsta de sase ani, relateaza Reuters si media ucrainene.…

- „Scena politica din SUA este cuprinsa de turbulențe, dupa decizia Partidului Democrat de a declanșa procedura de „impeachment" impotriva președintelui in exercițiu, Donald Trump. De notat ca aceasta procedura nu este o procedura de demitere ci una de punere sub acuzare, in acest caz Senatul…

- Fostul director de campanie si apropiat al lui Donald Trump, Corey Lewandowski, si-a aparat marti cu tarie seful si i-a atacat pe democrati, dar a evitat in mod repetat sa raspunda la intrebarile acestora, intr-o audiere haotica intr-o comisie Congresului care analizeaza daca presedintele trebuie…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocând atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din rândul minoritatilor, informeaza agențiile internaționale,…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocand atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din randul minoritatilor, informeaza AFP si Reuters. Textul motiunii,…

- Statul New York si-a modificat luni legislatia fiscala, ceea ce ar trebui sa permita alesilor democrati din Camera Reprezentantilor sa aiba acces la declaratiile asupra veniturilor lui Donald Trump in acest stat, informeaza Reuters potrivit Agerpres. Guvernatorul Andrew Cuomo a semnat un amendament…