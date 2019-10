Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a primit vineri o citatie din partea presedintilor a trei comisii din Camera Reprezentantilor, peentru ca nu le-a pus la dispozitie documente legate de Ucraina, in cadrul anchetei pentru destituirea presedintelui Donald Trump, transmite CNN.

- Guvernul Statelor Unite a deblocat un ajutor militar in valoare de 250 de milioane de dolari pentru Ucraina, au anuntat joi senatori din Comisia pentru Alocari Bugetare, potrivit Reuters, potrivit Agerpres.Anterior, parlamentari din ambele partide - Republican si Democrat - reprezentate in…

- Democratii din Congresul american au facut un nou pas in vederea deschiderii unei posibile proceduri de destituire (impeachment) a lui Donald Trump, o optiune care continua sa creeze disensiuni in randul opozitiei, cu un an si ceva inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP.