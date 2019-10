Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump vrea sa-l intalneasca pe asa-zisul avertizor de integritate care a reclamat o discutie a lui Trump cu omologul sau ucrainean, declansand in Congres o procedura de destituire a liderului de la Casa Alba, relateaza luni dpa."Ca orice american, am dreptul…

- Comisia pentru informatii din Camera Reprezentantilor il va audia, pe 4 octombrie, cu usile inchise, pe inspectorul general al Comunitatii de informatii din SUA Michael Atkinson, conform informatiilor furnizate de un oficial al Congresului, relateaza Reuters. Aceasta audiere are loc in contextul anchetei…

- Sefa Camerei Reprezentantilor, democrata Nancy Pelosi a anuntat marti prima etapa in vederea unei puneri sub acuzare oficiale a presedintelui Donald Trump, suspectat ca a solicitat omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze afacerile fiului rivalului sau democrat Joe Biden. Doar doi presedinti…

- Presedintele Donald Trump s-a dezlantuit marti dupa aflarea deciziei democratilor, care detin majoritatea in Camera Reprezentantilor, de lansare a unei anchete oficiale in vederea punerii sale sub acuzare, transmite Reuters. "O zi atat de importanta la Natiunile Unite, atat de multa munca…

- Fostul director de campanie si apropiat al lui Donald Trump, Corey Lewandowski, si-a aparat marti cu tarie seful si i-a atacat pe democrati, dar a evitat in mod repetat sa raspunda la intrebarile acestora, intr-o audiere haotica intr-o comisie Congresului care analizeaza daca presedintele trebuie pus…

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocând atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din rândul minoritatilor, informeaza agențiile internaționale,…

