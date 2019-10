Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a informat marti Congresul ca refuza sa coopereze in ancheta in curs in vederea unei eventuale proceduri de destituire vizandu-l pe Donald Trump, considerand ca nu are legitimitate, noteaza AFP. "Dat fiind ca cererea voastra nu are o baza constitutionala legitima sau cel mai…

- Casa Alba a inasprit confruntarea cu democratii din Congresul SUA, impiedicandu-l marti pe ambasadorul american pe langa Uniunea Europeana sa depuna marturie in ancheta lor in vederea declansarii procedurii de destituire a presedintelui Donald Trump, relateaza AFP. Trump si-a justificat…

- Democratii din Congresul american responsabili cu ancheta in vederea unei proceduri de destituire a presedintelui Donald Trump au anuntat ca vor trimite o somatie pentru a obliga Casa Alba sa le puna la dispozitie documente legate de contactele administratiei cu Ucraina, informeaza AFP si Reuters. Ei…

- Presedintii democrati ai comisiilor parlamentare de afaceri externe, informatii si supraveghere a executivului din Camera Reprezentantilor au anuntat vineri ca ii cer secretarului de stat american Mike Pompeo, un apropiat al presedintelui Trump, sa le transmita documente referitoare la Ucraina pentru…

- Congresul SUA a demarat o procedura de destituire (impeachment) la adresa președintelui SUA, Donald Trump. Liderul de la Casa Alba a reacționat vehement pe Twitter: este o "vânatoare de vrajitoare totala, hartuire prezidentiala", spune Trump.

- Lidera Partidului Democrat din Congresul SUA Nancy Pelosi a anuntat marti prima etapa in vederea unei puneri sub acuzare oficiale a presedintelui Donald Trump, suspectat ca a solicitat omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski sa ancheteze in legatura cu rivalul sau democrat Joe Biden, transmite AFP.…

- Democratii din Congresul american au facut un nou pas in vederea deschiderii unei posibile proceduri de destituire (impeachment) a lui Donald Trump, o optiune care continua sa creeze disensiuni in randul opozitiei, cu un an si ceva inaintea alegerilor prezidentiale, relateaza AFP.

- Camera Reprezentantilor a respins miercuri o motiune ce solicita lansarea unei proceduri de destituire a presedintelui american Donald Trump, invocând atacurile rasiste la adresa celor patru parlamentare ale Partidului Democrat provenind din rândul minoritatilor, informeaza agențiile internaționale,…