- Primul pas este sa te asiguri ca ai cartea de identitate inca valabila și ca inca semeni cu poza pe care o ai in buletin, scrie auto-bild.ro. In caz contrar, va trebui intai sa iți faci un nou buletin. Schimbarile dramatice de aspect, cum ar fi o barba generoasa, pot sa iți puna probleme serioase…

- Sfaturi practice pentru a ne mentine starea de sanatate dupa post Odata cu terminarea postului vin Sarbatorile Craciunului care ne pun pe masa bucate din belsug, de cele mai variate feluri, pe care este imposibil sa le ignoram. Iar de cele mai multe ori, ne infruptam din toate. Renumitul medic specializat…

- Premiera in cardiologia romaneasca la Spitalul de cardiologie Clinicco Brașov, unde a fost implantat cel mai performant dispozitiv de resincronizare cardiaca din lume. Aparatul este utilizat in tratarea pacienților cu insuficiența cardiaca, boala care afecteaza circa 1 milion de romani și care constituie…

- Ministrul Sanatatii a spus ca trei medici, intre care un rezident, s-au aflat in sala de operatie atunci cand actorul Florin Busuioc a fost supus unei intervenii chirurgicale de montare a unui stent. „Pacientul a beneficiat de interventia medicilor in momentul in care a fost nevoie, la timp,…

- Taxa de trecere peste poduri a fost introdusa din rațiuni pur financiare, dar suntem in prezența unei duble impuneri, atata timp cat utilizatorii drumurilor publice din Romania platesc rovinieta, care reprezinta o taxa pentru utilizarea drumurilor și podurilor amplasate pe drumurile naționale și autostrazile…

- Medicii de la Spitalul Sfanta Maria din Capitala au facut al treilea transplant de plamani din acest an. De plaman a beneficiat un pacient de 34 de ani, dupa o operatie care a durat mai bine de sase ore.

- Taxa de utilizare a podurilor Giurgeni- Vadu Oii și Fetești - Cernavoda nu reprezinta decat o suprataxare a utilizatorilor drumurilor publice din Romania, fara o justificare obiectiva: banii colectați merg la bugetul de stat; podurile se afla intr-un stadiu avansat de degradare, deși aceasta taxa…

- Operatia prin care a trecut președintele Romaniei a decurs fara probleme, au anuntat, joi seara, reprezentantii Spitalului Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”. „Astazi, 25 octombrie a.c., presedintele Romaniei, domnul Klaus Werner Iohannis, a fost internat in Spitalul Universitar de Urgenta…