Problemele tehnice ii lasa pe asigurati fara medicamente

- Cardurile de sanatate care expira la finalul lunii ianurie mai pot fi folosite inca 2 ani, transmite Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), care reamintește ca valabilitatea cardurilor naționale de sanatate a fost prelungita de la 5 la 7 ani. CNAS menționeaza ca decizia de prelungire a valabilitații…

- Fostul președinte al CNAS, Lucian Duța, este acuzat de luare de mita in forma continuata, in prezent aflandu-se sub control judiciar. Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au finalizat rechizitoriul in cazul fostului președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, Lucian Duța, care…

- In rechizitoriul intocmit, procurorii au reținut urmatoarea stare de fapt: In perioada 2010 – 2012, inculpatul Duța Nicolae Lucian, in calitate de președinte al Casei Naționale de Asigurari de Sanatate, a pretins de la reprezentanții a doua firme de software un comision de 10% din valoarea fiecarui…

- Zeci de parinti din toata tara, care au copii ce sufera de amiotrofie spinala, au protestat joi dimineata in fata sediului Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS) ca sa ceara medicamente pentru copiii lor.

- Protest in fata Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Mai multi pacienti cu amiotrofie spinala, inclusiv parinti cu copii, au ieșit in strada suparati ca statul, desi a inclus un medicament pentru aceasta boala pe lista compensatelor inca din vara, medicamentul nu a a