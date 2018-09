Secretarul de stat Nicolae Nasta, sef al Departamentului pentru relatia cu Parlamentul si calitatea vietii personalului, s-a intalnit, joi, la sediul Ministerului Apararii Nationale (MApN), cu reprezentanti ai structurilor asociative ale personalului militar in rezerva si in retragere, se arata intr-un comunicat de presa transmis de MApN.



Potrivit sursei citate, in cadrul discutiilor au fost trecute in revista teme de interes comun si proiectele pe care MApN intentioneaza sa le promoveze in domeniul social in beneficiul personalului militar si civil, cu referire atat la cadrele in…