Problemele pe care le pune summitul Trump-Kim Jong-un/ Optimismul lui Trump, temperat de scepticismul expertilor

- Coreea de Nord nu a dat niciun raspuns despre intalnirea Kim Jong-un – Donald Trump. Coreea de Sud susține ca nu a primit inca un raspuns din partea Phenianului in ceea ce privește summitul dintre liderul nord-coreean Kim Jong-un și președintele SUA Donald Trump. Detaliile despre intalnirea celor doi…

- Mike Pompeo, directorul CIA, a aparat decizia lui Donald Trump de a se intalni cu liderul nord-coreean, Kim Jong-un, spunand ca presedintele intelege riscurile. Trump "nu face acest lucru pentru teatru, se duce acolo sa rezolve o problema", a declarat seful agentiei de spionaj pentru Fox News.…

- Discutia a avut loc la o zi dupa ce Donald Trump si-a dat acordul sa participe la un summit cu liderul nord-coreean Kim Jong-un, 'intr-un loc si la un data ce urmeaza sa fie stabilite', potrivit Casei Albe.In cursul convorbirii, Xi i-a transmis lui Trump speranta sa ca toate partile vor…

- Presedintele american Donald Trump a convenit sa se intalneasca cu liderul nord-coreean Kim Jong Un pana in luna mai la invitatia acestuia 'pentru a obtine o denuclearizare permanenta.' Moon a declarat prin intermediul purtatorului sau de cuvant ca summitul va fi tinut minte drept punct…

- Presedintele american Donald Trump a acceptat, joi, sa il intalneasca pe liderul nord-coreean Kim Jong-Un pana in luna mai, ca raspuns la invitatia Phenianului, a informat un oficial din Coreea de Sud, relateaza site-ul agentiei...

- Presedintele american, Donald Trump, a impus joi taxe pe importurile de otel si de aluminiu, ignorand avertismentele repetate ale mai multor aliati, in frunte cu Uniunea Europeana, asupra riscurilor unui razboi comercial cu consecinte imprevizibile, potrivit AFP.

- "In trecut trebuia sa dam o multime de explicatii diferitelor organizatii in legatura cu actiunile noastre, insa lucrurile s-au schimbat", a declarat generalul de brigada, Amir Ali Hajizadeh, seful diviziei aerospatiale a Gardienilor Revolutiei, citat de Fars. "Productia noastra (de rachete)…

- Președintele american Donald Trump i-a spus omologului sau Benjamin Netanyahu ca s-ar putea sa participe la inaugurarea ambasadei SUA la Ierusalim, programata in luna mai, scrie Agerpres citand AFP. In timpul vizitei efectuate de președintele Ierusalimului la Washington, Trump a dat asigurari ca relatiile…

- Presedintele american Donald Trump a avertizat sambata, pe Twitter, ca ar putea impune taxe vamale pentru importurile de automobile, daca liderii europeni vor mari tarifele pentru bunurile americane, ca reactie la tarifele pentru otel si aluminiu impuse de SUA, relateaza MarketWatch. ”Daca UE vrea sa…

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele american Donald Trump s-au declarat "ingrijorați", in cadrul unei convorbiri telefonice, dupa un discurs al lui Vladimir Putin care a laudat noile arme "invincibile" ale forțelor armate rusești, scrie AFP. "Cancelarul și președintele sint ingrijorați de…

- Presedintele american Donald Trump le-a cerut membrilor Congresului sa nu mai fie "terifiati" de Asociatia Nationala pentru Arme de Foc (NRA), un grup de lobby, scrie BBC, citat de news.ro. Trump a facut apel catre membrii Congresului sa vina cu un proiect de lege pentru a se putea incepe o reforma…

- Anuntul intervine in contextul in care Donald Trump vrea sa lanseze rapid activitatile de planificare a campaniei electorale pentru scrutinul prezidential din 2020, cu opt luni inaintea alegerilor parlamentare partiale programate in noiembrie 2018, care vor determina daca Partidul Republican mentine…

- Presedintele venezuelean, Nicolas Maduro, a declarat ca, daca la Summitul Americilor din aprilie din Peru, i s-ar incrucisa drumul cu cel al omologului sa american, Donald Trump, atunci i-ar placea sa dea mana cu el si sa-l salute "cu respect", relateaza AFP, conform agerpres.ro. "Daca se va…

- Presedintele executiv al PMP, deputatul Eugen Tomac, participa, la Washington, la conferinta anuala a conservatorilor americani, conferinta la care presedintele SUA, Donald Trump, a vorbit despre principalele sale directii de actiune in politica interna, informeaza un comunicat transmis sambata AGERRES.…

- Presedintele american Donald Trump a revenit cu explicatii, joi dimineata, privind inarmarea profesorilor si a acuzat CNN si NBC ca i-au interpretat gresit declaratiile facute la evenimentul organizat la Casa Alba cu o zi in urma, cand a spus ca trebuie luata in calcul posibilitatea ca unii profesori…

- Polițiștii din California au dejucat un nou atac la o școala. Polițiștii din SUA au descoperit mai multe arme de foc acasa la un adolescent care amenințase ca va ataca liceul unde invața, dupa o disputa cu profesorii. Potrivit Nydailynews.com , adolescentul in varsta de 17 ani a amenințat, in timpul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat, marti, ca a semnat un memorandum prin care ii cere procurorului general Jeff Sessions sa elaboreze o reglementare pentru interzicerea dispozitivelor care transforma armele semiautomate in arme automate, relateaza site-ul BBC News.

- Presedintele american Donald Trump a criticat FBI dupa atacul din Florida, soldat cu uciderea a 17 persoane intr-un liceu. El a apreciat ca politia federala a ignorat semnalele transmise de atacator, fiind prea ocupata sa demonstreze ca a existat o implicare a rusilor in campania prezidentiala americana.

- Inchisoarea Guantanamo este ''pregatita'' sa primeasca noi detinuti, dar inca nu a primit niciun ordin in acest sens, a declarat joi un inalt responsabil american, citat de AFP. Presedintele american Donald Trump a semnat un decret in ianuarie anulandu-l pe cel al predecesorului…

- Fostul presedintele american Barack Obama a cerut modificarea legislatiei in domeniul armelor de foc, parand sa critice actiunile insuficiente in acest domeniu ale succesorului sau, presedintele Donald Trump.

- Presedintele american Donald Trump a primit vineri opt transfugi nord-coreeni in Biroul Oval, o intalnire simbolica intr-o perioada de tensiuni intense intre Statele Unite si regimul de la Phenian, relateaza AFP. Unul dintre cei opt transfugi, Ji Seong-ho, care a fugit din Coreea de Nord…

- Presedintele SUA, Donald Trump, acuza oficiali din cadrul FBI si ai Departamentului de Justitie ca politizeaza institutiile in favoarea democratilor, relateaza Reuters. Asta, in contextul in care FBI s-a aratat impotriva declasificarii unui document cu privire la campania electorala a lui Donald Trump…

- China si SUA au in comun atat interese, cat si diferente, a afirmat purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe de la Beijing, Hua Chunying, rugata de jurnalisti sa comenteze pe marginea discursului lui Trump.'Cu toate acestea, interesele comune ale ambelor tari depasesc cu mult diferentele…

- Președintele american Donald Trump a anunțat, marți seara, in discursul despre starea națiunii ținut la un an de la preluarea mandatului, ca va desființa programul de loterie a vizelor. Continuarea pe www.stirileprotv.ro.

- Presedintele american Donald Trump a declarat ca ar adopta o atitudine mai "dura" decat premierul britanic Theresa May in ceea ce priveste negocierile pentru Brexit si a amenintat ca ar putea confrunta Uniunea Europeana in privinta politicilor comerciale "foarte incorecte" ale UE fata de SUA.…

- Incidentul rutier a avut loc pe drumul care duce spre Hotelul Intercontinental din Davos. Un agent de politie dirija circulatia in asteptarea convoiului presedintelui Donald Trump. Politistul a incercat sa opreasca un vehicul alb marca BMW, neinscriptionat, dar soferul masinii a accelerat, lovindu-l…

- Presedintele american Donald Trump nu a ezitat joi la Davos sa salute relatia sa excelenta cu premierul britanic Theresa May, incercand vizibil sa intoarca pagina dupa luni de tensiuni, si au evidentiat perspectivele relatiilor economice dintre SUA si Marea Britanie dupa ce aceasta din urma va parasi…

- Seful celei mai mari banci de investitii din lume, Jamie Dimon, a spus pentru CNBC, joi, ca reducerea taxelor pentru companiile americane va majora salariile si va aduce un boom economic in America. „Eu cred ca este posibil sa atingem o crestere economica de 4% in acest an”, a spus Jamie…

- Presedintele american, Donald Trump, a ajuns la Forumul Mondial din Davos. Liderul de la Casa Alba va incerca sa convinga greii planetei ca politica lui, numita "America in primul rand", nu afecteaza cooperarea la nivel mondial.

- Presedintele american Donald Trump doreste sa vorbeasca cu procurorul special Robert Mueller, care ancheteaza o eventuala complicitate intre echipa de campanie a candidatului republican si Moscova in timpul campaniei prezidentiale din 2016, a declarat joi avocatul presedintelui american, Ty Cob,…

- Presedintele american Donald Trump a declarat marti ca actualul sistem de imigratie slabeste securitatea SUA, alimentand o dezbatere deja tensionata in aceeasi zi cand administratia sa a decis sa aduca in fata Curtii Supreme viitorul programului DACA (Deferred Action for

- Presedintele american Donald Trump, intrebat marti daca doreste ca in Statele Unite sa vina mai multi imigranti din Norvegia, a declarat ca vrea ca Statele Unite sa atraga imigranti din tari din intreaga lume, relateaza Reuters. 'Vreau ca ei (imigrantii) sa vina de oriunde', le-a spus Donald Trump…

- Presedintele american Donald Trump sustine ca nu este 'rasist', dupa ce in presa au aparut afirmatii ale sale privind imigratia provenita din 'tari de rahat', declansind un val de indignare in intreaga lume, informeaza AFP. "Nu sint rasist. Pot sa va spun ca sint persoana cea mai putin rasista pe care…

- Statele Unite raman deocamdata in acordul istoric din 2015 privind programul nuclear iranian, dar Donald Trump a lansat vineri un ultimatum europenilor ca sa il ajute sa il inaspreasca in urmatoarele luni daca vor sa evite retragerea efectiva a Washingtonului, transmite AFP. Presedintele…

- Presedintele american, Donald Trump, a afirmat miercuri ca Statele Unite ar putea în teorie sa revina în Acordul de la Paris privind schimbarile climatice, nedând însa niciun semn concret ca ar intentiona sa mearga

- Presedintele american Donald Trump se intalneste marti cu congresmeni republicani si democrati in incercarea de a ajunge la un compromis cu privire la soarta a mii de imigranti tineri si fara documente, ce risca sa fie deportati din Statele Unite, relateaza Reuters. Trump, republicanii…

- 'Casa Alba nu face niciun comentariu cu privire la (eventuale) schimburi' cu echipa procurorului special "din respect" pentru acesta din urma, a declarat avocatul Casei Albe, Ty Cobb. Mueller, fostul sef al FBI din 2001 pana in 2013, a pus sub acuzare recent mai multi apropiati ai lui Donald…

- „Este plina de minciuni, intrepretari gresite si surse care nu exista", a scris Donald Trump pe Twitter, dupa ce avocatii sai au incercat sa-i blocheze publicarea. Presedintele american spune ca nici nu i-a autorizat vreodata autorului cartii accesul la Casa Alba. - V-a tradat Steve Bannon, domnule…

- Numeroși critici ai președintelui american sunt de parere ca paranoia lui Donald Trump a ajuns la cote inalte. In cartea „Fire and Fury: Isnide the Trump White House”, autorul Michael Wolff scrie despre președinte ca prefera mancarea de McDonald’s deoarece se teme sa nu fie otravit. Chiar și la un an…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a avertizat duminica Iranul ca Washingtonul va fi atent in fata oricaror incalcari ale drepturilor omului ce s-ar putea produce in contextul protestelor din Iran si a estimat ca poporul iranian s-a saturat ca banii sai sa fie 'risipiti' in finantarea terorismului,…

- Emmanuel Macron respinge o eventuala recunoastere a Palestinei, subliniind ca un astfel de gest nu ar fi eficace, a subliniat presedintele Republicii in cadrul unei discutii cu Mahmud Abbas, presedintele Autoritatii Palestiniene, potrivit Rador care citeaza Le Figaro.

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a facut apel vineri la SUA sa renunte la decizia lor de a recunoaste Ierusalimul drept capitala statului Israel, dupa ce ONU a votat impotriva demersului Washingtonului, in pofida a ceea ce liderul de la Ankara a numit amenintarile americane ''urate…

- Donald Trump s-a indepartat luni de celebrul sau slogan "America inainte de toate", prezentand o "strategie de securitate nationala" marcata prin trimiterea unor semnale uneori contradictorii in atentia Chinei si a Rusiei, comenteaza AFP.Presedintele republican american, care a marcat o schimbare…

- O judecatoare federala din statul american Pennsylvania a blocat vineri o decizie a administratiei lui Donald Trump care anula o dispozitie a Legii 'Obamacare' ce obliga companiile sa garanteze mijloace de contraceptie in asigurarea de sanatate a angajatilor, relateaza AFP.Citește și: Prins…

- Presedintele american Donald Trump si-a exprimat vineri regretul ca Rusia nu se alatura eforturilor Statelor Unite si ale Chinei pentru a accentua presiunea asupra Coreii de Nord in privinta programelor sale militare, transmite AFP.Tirurile cu rachete balistice si testele nucleare ale Phenianului,…

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump au discutat joi despre programul nuclear nord-coreean, intr-o convorbire telefonica initiata de Washington, a anuntat Kremlinul, citat de AFP.

- Donald Trump, presedintele Statelor Unite, a purtat, vineri, o conversatie telefonica cu Vladimir Putin, presedintele Rusiei, iar cei doi au discutat despre criza din Peninsula Coreea si despre problemele din relatiile bilaterale, relateaza CNN si Tass.