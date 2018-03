Stiri pe aceeasi tema

- In perspectiva, Elon Musk va castiga 5 miliarde de dolari pe an, mai mult decat toti executivii din pozitia de CEO din companiile care compun indicele S&P 500, la un loc. Decizia este surprinzatoare incat Tesla a inregistrat pierderi operationale de 4,97 de miliarde de dolari sub conducerea lui Musk.…

- Tesla a anuntat un recall voluntar pentru 123.000 de unitati Model S produse inainte de aprilie 2016, din cauza coroziunii la suruburile directiei. In plus, productia lui Model 3 a ajuns la doar 1.400 de unitati pe saptamana, departe de obiectivul de 2.500 de unitati. 0 0 0 0 0 0

- Apple creeaza design-ul si produce propriile ecrane pentru device-urile sale in premiera, folosind o fabrica secreta pe langa California si producand cantitati mici de display-uri pentru teste, potrivit Bloomberg. Initiativa secreta ce poarta numele de cod T159 este supravegheata de executivul…

- Cu cateva zile in urma, actionarii Tesla au aprobat un pachet salarial neasteptat pentru CEO-ul Elon Musk, care ii va aduce acestuia 50 de miliarde de dolari in urmatoriul deceniu, potrivit Business Insider. In perspectiva, Elon Musk va castiga 5 miliarde de dolari pe an, mai mult decat…

- Grupul Hennes & Mauritz AB (H&M), al doilea retailer mondial de imbracaminte, a raportat marti cel mai mic profit trimestrial din ultimii 16 ani in conditiile in care grupul a acumulat un stoc record de haine nevandute in valoare de peste patru miliarde dolari, informeaza Bloomberg.…

- In cele trei luni pana la finele lunii februarie, primul trimestru al exercitiului fiscal al H&M, profitul operational a scazut cu 61% pana la 1,26 miliarde coroane suedeze, comparativ cu 3,21 miliarde coroane in perioada similara a anului trecut. Stocul de haine nevandute a crescut cu 7% in ultimul…

- Apple lucreaza la un iPhone foarte diferit de cele de pana acum, care ar urma sa fie gata in 2020, potrivit unui important investitor de pe Wall Street. Compania din Cupertino ar lucra cu partenerii sai din Asia la un iPhone pliabil, care ar urma sa ajunga pe piata in urmatorii doi ani, spun…

- Fondatorul și conducatorul Facebook, Mark Zuckerberg, a fost convocat de Comisia Parlamentului Marii Britanii in urma scandalului Cambridge Analytica. Facebook se afla intr-o grava criza existențiala. Scandalul Facebook - Cambridge Analytica a afectat grav imaginea si marca Facebook,…

- Scaderea actiunilor Facebook s-a mai moderat la inchiderea tranzactiilor la bursa de pe Wall Street, acestea incheind sesiunea cu o depreciere de 6,76 %, cea mai mare incepand din martie 2014. Prăbușirea de pe bura americană fost generată de informațiile potrivit cărora…

- Cotatia actiunilor Facebook a inregistrat luni o scadere semnificativa, la deschiderea bursei de pe Wall Street, pe fondul dezvaluirilor privind exploatarea datelor a milioane de utilizatori ai retelei de socializare, informeaza AFP, preluat de Agerpres. La scurt timp după debutul tranzacţiilor…

- Primele dispozitive Apple cu ecrane OLED sunt Apple Watch, MacBook Pro (TouchBar-ul de pe tastatura) si iPhone X, insa deja compania se pregateste de urmatorul pas in evolutia tehnologiilor de afisare. Astfel, intr-o mica fabrica din California, la distanta mica de sediul central, Apple dezvolta ecrane…

- Apple proiecteaza si produce, pentru prima oara, propriile ecrane pentru dispozitive mobile, bazate pe tehnologia MicroGED, la o unitate de productie secreta din apropierea sediului sau central din California, pentru a fabrica un numar mic de ecrane care sa fie testate, au declarat persoane apropiate…

- Sennheiser, producatorul german de produse electronice de inalta calitate, a anuntat ca va deschide o fabrica in Romania, aceasta urmand sa fie construita la Brasov. Intr-un comunicat de presa, compania Sennheiser a precizat ca noua baza de productie “va asigura si mai multa flexibilitate pentru a acoperi…

- Compania petroliera OMV vorbeste deja, in strategia sa pana in 2025, de o productie de gaze semnificativa si pe termen lung din perimetrul Neptun din Marea Neagra, aceasta desi decizia finala de a investi in acest perimetru va fi luata abia in a doua parte a acestui an. OMV, actionarul majoritar…

- Compania care a produs filmul, Red Granite Pictures, cofondata de fiul vitreg al prim-ministrului Malaeziei, a anuntat in septembrie ca a ajuns la un acord cu guvernul american, dar fara sa dezvaluie suma. Potrivit unor documente depuse la un tribunal din California, miercuri, compania a stabilit acorduri…

- Autoritațile din California au amendat Tesla cu 140.000 de dolari din cauza emisiilor NOx peste limita admisa in perioada 2013-2016 in urma producției de mașini la fabrica Fremont, care asambleaza Model S, Model X și Model 3. Tesla da vina pe "greaua moștenire" GM și Toyota.

- Facebook a acceptat plata a 35 de milioane de dolari pentru inchiderea unui litigiu in care compania era acuzata ca directorii sai au inselat investitorii la oferta publica initiala din 2012, transmite NEWS.RO, citand Bloomberg. Compania nu a recunoscut in acord ca ar fi procedat incorect. Reclamantii…

- Valoarea actiunilor Netflix a crescut cu 45% de la inceputul anului, iar analistii de pe Wall Street cred ca acesta ar putea fi doar inceputul, potrivit Business Insider. Craig Huber de la Huber Research Partners a transmis pentru Business Insider ca pretul tinta pentru actiunile Netflix…

- Ministrul Transporturilor, Lucian Șova a declarat, luni, la Parlament, ca ”sunt ani buni de cand nu a mai mers cu trenul”, dar asta nu inseamna ca nu știe problemele din sistem. El a precizat, despre incidentul de la Zimnicea, unde un tren s-a dezintegrat. ”Este un accident regretabil”, a spus ministrul,…

- Whole Foods, cel mai mare retailer american care comercializeaza alimente bio majoreaza taxele pentru spatiile de la nivelul ochilor de pe rafturile magazinelor si schimba modul in care face afaceri cu furnizorii, relateaza Business Insider. Whole Foods a renuntat la liniile principale privind…

- BMW Group este in discutii avansate pentru a realiza un nou joint-venture pentru automobilele MINI electrice in China. Un element-cheie al dezvoltarii strategice continue a marcii va fi productia pe plan local a viitoarelor automobile MINI electrice pe baterii - in cea mai mare…

- Tranzactia prin care compania de telefonie mobila Vodafone ar urma sa preia compania de cablu UPC inclusiv pe piata din Romania a inceput sa devina o legenda precum cea a lui Yeti - Omul Zapezii despre care toata lumea vorbeste, dar pe care nimeni nu l-a vazut, a declarat Miroslav Majoros, CEO al…

- O racheta Falcon 9 va decola, sambata, de la o baza militara din California si va lansa pe orbita primii doi sateliti-prototip, care au rolul de a testa sistemul prin care SpaceX isi va organiza viitoarea flota de sateliti care vor furniza Internet in orice colt al lumii. Planul companiei…

- Rapperul american Kanye West si compania de asigurari Lloyd’s of London, careia ii cerea plata unor daune de aproape 10 milioane de dolari, deoarece nu i-a acordat despagubirea pentru concerte pe care le-a anulat, au ajuns la un acord, punand capat conflictului in instanta, scrie NEWS.RO, citand…

- Sistemul Public al Angajatilor Pensionati din California (CalPERS), cel mai mare fond de pensii din Statele Unite a pierdut peste 15 miliarde de dolari in active in timpul scaderii violente a pietelor bursiere din perioada 26 ianuarie-9 februarie, potrivit Business Insider. CalPERS a pierdut…

- Producatorul de gaze Romgaz a incheiat 2017 cu un profit net de 1,8 miliarde lei, cu 82% peste nivelul din 2016, in timp ce cifra de afaceri a companiei a crescut cu 35%, la 4,5 miliarde lei, potrivit raporului financiar preliminar. ”Cresterea cifrei de afaceri provine din majorarea cu 32,6%…

- Compania NEPI Rockcastle, cel mai mare investitor imobiliar din Romania dupa valoarea activelor gestionate, a pierdut circa 40% din valoarea actiunilor de la inceputul anului si pana acum, dupa ce un broker sud-african a acuzat unul dintre fondatorii firmei de tranzactii suspicioase.

- Compania ADP, care se ocupa cu procesarea salariilor, a publicat miercuri un raport in care anunta ca in luna ianuarie a anului in curs au fost adaugate 234.000 de locuri de munca in sectorul privat din America, in scadere de la 250.000 de locuri de munca in luna decembrie 2017, relateaza Foxbusiness.…

- Șefii Sinterom au gajat halele și depozitele combinatului Investitorii de la Sinterom Cluj-Napoca au aprobat in cadrul Adunarii Generale a Acționarilor (AGA) realizarea unui proiect privind dezvoltarea de produse sinterizate inovative pentru industria automotive, cu o valoare a investitiei de maximum…

- In ultimele trei decenii, Emirates a devenit o companie de aviatie globala. Compania aeriana din Dubai, cu sediul in Emiratele Arabe Unite, are cea mai mare flota de avioane achizitionate de la companiile Airbus si Boeing, relateaza Business Insider. Compania opereaza cu 101 avioane model…

- Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in timp ce doreste sa deschida un nou format de magazin, denumit Afound, care se va alatura lantului de magazine H&M si formatelor inaugurate recent precum Arket. Retailerul a transmis ca va investi mai mult in vanzarile online si va imbunatati tehnologia…

- Modificarile fiscale din SUA au lovit McDonald’s in al patrulea trimestru si aceasta a fost cauza pentru care castigurile au fost mai mici decat asteptarile investitorilor de pe Wall street. Actiunile lantului de restaurante au scazut cu 0,73% pana la valoarea de 176,46 dolari marti dimineata, relateaza…

- Retailerul suedez Hennes&Mauritz va inchide 170 de magazine pe plan global in incercarea de a-si reveni din prabusirea constanta a actiunilor care au ajuns la cel mai slab nivel din ultimii noua ani. Compania planuieste sa inchida 170 de locatii in timp ce doreste sa deschida un nou format…

- Compania americana Rezvani Motors, cea care isi are sediul in California si acum cativa ani a uimit lumea cu un prim model mai deosebit din punct de vedere a designului, a prezentat acum cea mai puternica si cea mai rapida masina din istoria sa de doar patru ani.

- Actiunile companiei Facebook inregistrau o crestere masiva miercuri la inchidere, dupa ce compania a raportat ca va creste preturile reclamelor in medie cu 43%, in strategia menita sa schimbe continutul fluxului cunoscut drept „news feed”, potrivit MarketWatch. Dupa ce rezultatele din al…

- Bitcoin este moneda digitala si sistemul de plati cu o capitalizare totala de piata de 200 mld. dolari, conform coinmarketcap.com, la momentul redactarii materialului. Este considerata de cei mai multi ca fiind cea mai de succes si moneda care a schimbat regulile jocului. Topul 5 miliardari…

- Compania a facut un anunt mult asteptat atat de piata, cat si de fanii modelului Golf. Foarte curand va demara productia celei de-a 8-a generatii, insa pana atunci va cheltui in dezvoltarea acesteia o suma colosala de 1.8 miliarde de euro!

- Casa Alba a calificat miercuri drept 'revoltatoare' decizia prin care un judecator american a blocat in mod provizoriu abrogarea de catre presedintele Donald Trump a unui program ce le permite tinerilor intrati clandestin in SUA pe cand erau minori sa studieze si sa lucreze legal in aceasta tara,…

- Producatorul roman de solutii de securitate, Bitdefender, anunta semnarea unui acord cu americanii de la Netgear, in vederea securizarii retelelor de internet ale utilizatorilor. Potrivit unui comunicat al companiei româneşti, echipamentele furnizate de compania americană de reţelistică…

- Acoperișul solar, care genereaza energie electrica fara a fi nevoie de panouri tradiționale pe acoperiș, reprezinta piatra de temelie a strategiei constructorului de vehicule electrice de a vinde un stil de viața fara combustibili fosili sub marca de lux Tesla. Tesla a prezentat produsul in octombrie…

- Compania suedeza H&M a iscat o furtuna in social media si a retras o fotografie publicitara care infatisa un baiat de culoare imbracat cu un hanorac cu textul „coolest monkey in the jungle” („cea mai cool maimuta din jungla”), pentru care si-a cerut scuze, informeaza Bloomberg.

- Facebook va produce caști de realitate virtuala impreuna cu Xiaomi. Mai exact, Oculus – divizia de VR a gigantului american – a anunțat ca grupul chinez Xiaomi este partenerul ales pentru dispozitivul Oculus Go, anunțat in luna octombrie, potrivit Reuters . In China, va exista o versiune speciala pusa…

- Ingram Micro Distribution, subsidiara din România a distribuitorului american Ingram Micro Inc., a anunțat extinderea parteneriatului cu Lenovo prin semnarea contractului de distribuție cu Lenovo Personal Computer Group. Compania Ingram Micro Distribution, care a funcționat pâna pe 8…

- Apple a anunțat oficial ca telefoanele, tabletele și calculatoarele produse de companie sunt afectate de probleme de securitate. Mai precis, compaia a anunțat ca breșele ale procesoarelor grafice Meltdown și Spectre afecteaza și produsele Apple, ceea ce nu era chiar dificil de dedus. Problemele de securitate…

- Intel se afla in fata unui scandal care-i poate afecta imaginea, mai ales ca stia din iunie de cele doua vulnerabilitati ale procesoarelor si nu a facut publica informatia, dar nici nu a gasit o rezolvare. Actiunile companiei au scazut, analistii spun ca Intel nu-si va pierde dintre clienti, insa acestia…

- Apple a confirmat oficial ceea ce nu era dificil de dedus: toate dispozitivele sale cu iOS si toate sistemele din seria Mac sunt afectate de Meltdown si Spectre, cele doua gauri de securitate ale procesoarelor grafice, transmite News.ro . La mai bine de 24 de ore dupa ce problemele de securitate Meltdown…