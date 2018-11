Stiri pe aceeasi tema

- Sectorul serviciilor a atras cel mai mare numar mediu de salariati, anul trecut, respectiv 35,4% din total, si cel mai mare numar de intreprinderi active - 46,7%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate miercuri.Comparativ cu anul 2016 numarul total de companii a crescut…

- Numarul locurilor de munca disponibile in Romania, in trimestrul trei din 2018, a fost de 63.700, cu cele mai mari rate in administratia publica, alte activitati de servicii, respectiv in sanatate si asistenta sociala, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni, informeaza…

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Cu toate acestea,…

- Peste o treime (35,7%) din populatia Romaniei era expusa in 2017 riscului de saracie si excluziune sociala, o situatie mai grava in Uniunea Europeana fiind inregistrata doar in Bulgaria, unde 38,9% din populatie era expusa acestui risc, potrivit datelor publicate marti de Eurostat. Cu toate acestea,…

- Volumul lucrarilor de constructii a scazut in primele opt luni din acest an comparativ cu perioada similara a anului precedent cu 4,6%, se arata intr-un comunicat al Institutului Național de Statistica (INS). Totuși, specialiștii se așteapta la o scadere a prețurilor apartamentelor, cu 25-30%, in urmatorii…

- Deficitul balantei comerciale a crescut, in primele opt luni ale anului, cu 14%, 1,105 miliarde de euro, fata de acelasi interval din 2017, ajungand la valoarea de 8,978 miliarde de euro, arata datele Institutului National de Statistica, publicate miercuri. Conform statisticii, in perioada 1 ianuarie…

- "Saptamana viitoare cred ca venim cu o ordonanta de urgenta pentru reducerea TVA de la 9 la 5% pentru turism. Va fi acea scadere pentru partea de cazare si alte articole in aceasta zona", a declarat recent ministrul Finantelor. Potrivit documentului publicat sambata pe pagina de Internet a…

- Conform datelor Institutului Național de Statistica (INS), prețurile gazelor, combustibililor, citricelor, legumelor, dar și a unor servicii au crescut cel mai mult, in primele opt luni din 2018, fața de sfarșitul lui 2017. Prețurile la categoria energie electrica, gaze și incalzire centrala au crescut…