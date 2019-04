Stiri pe aceeasi tema

- Echipa formata din Cocuța și Bogdan Boanta au parasit competiția Asia Express inainte de marea finala. Certurile de dinainte de eliminare au starnit foarte multe reacții negative din partea oamenilor.

- Nu mai e mult pana vom afla echipele care se vor lupta in marea finala a sezonului 2 Asia Express, iar un elefant auriu in acest moment poate reprezenta in mod cert o gura de aer. O primesc Cocuța și Bogdan Boanta, alaturi mascolta salvatoare.

- ASIA EXPRESS 9 aprilie 2019. Marii finaliști, cine pleaca acasa. O echipa parasește ”Asia Express” in aceasta seara. Este ultimul episod al etapei semifinale Asia Express - Drumul Elefantului. ASIA EXPRESS, 9 aprilie 2019. Marii finaliști, cine pleaca acasa. Etapa semifinala Asia Express – Drumul…

- Etapa semifinala Asia Express – Drumul Elefantului ii gaseste pe concurenti intr-o puternica lupta interioara cu ei insisi, in cautarea ultimelor resurse care i-ar putea ajuta sa ajunga in punctul final – Mumbai. Negri de suparare si extrem de dezamagiti pentru ca nu au reusit sa ajunga primii la…

- Jojo a postat pe contul de socializare un mesaj, dupa ce ea și Paul Ipate au parasit Asia Express, in urma problemelor de sanatate ale actorului. Vedeta a dezvaluit care este starea de sanatate a iubitului ei și ce a insemnat pentru ei, experiența din India. Problemele de sanatate ale lui Paul Ipate…

- Dupa ce Ana Morodan și Teleșpan și-au caștigat imunitatea și s-au bucurat de o zi fara adrenalina probelor de concurs, celelalte patru echipe lupta pentru cea de-a doua imunitate și implicit garanția ca aventura Asia Express continua pentru ei.

- In primul joc din India, concurenții au fost nevoiți sa aduca ofrande, fructe in greutatea colegului de echipa, vaslind pana la o taraba cu fructe. Se pare ca cei care s-au descurcat cel mai bine au fost Bogdan Boanta și Cocuța!

