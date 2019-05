Stiri pe aceeasi tema

- Haos la metrou și marți dimineața! Dupa ce în dimineața zilei de luni sa te urci într-un tren la Piața Unirii sau Piața Victoriei parea o lupta imposibila, și în dimineața zilei de marți, scenariul s-a repetat!

- Vineri dimineața, sute de calatori au ramas blocați in stații, pe magistrala Berceni-Pipera, in Capitala. La Piata Sudului, ultimul tren dinspre IMGB a venit dupa mai bine de 25 de minute,...

- Mai mulți bucureșteni au organizat, marți seara, un flashmob la stația de metrou Piața Unirii din Capitala, scopul fiind acela de a le arata oamenilor de ce este important sa iasa la vot pe 26 mai, cand au loc alegeri europarlamentare. „#tualegiviitorul” a fost sloganul afișat de participanții la flashmob,…

- Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a anuntat, joi, ca, in cursul saptamanii viitoare, va fi semnat contractul de automatizare pentru Magistrala 5 de metrou, iar intreg procesul va fi finalizat pana la finele acestui an, informeaza Mediafax.Citește și: Metrorex va achiziționa 13 trenuri…

- Circulația trenurilor pe Magistrala 2 Berceni-Pipera se desfașoara, marti dimineața, cu dificultate. Calatorii au fost informati ca sunt probleme tehnice. La stația de metrou Piața Victoriei este o aglomerație de nedescris. "Metrorex informeaza publicul ca astazi, 26 martie a.c., la ora 08:15, pe Magistrala…

- Sindicaliștii de la METROREX picheteaza Min. Transporturilor Foto: Alex Buzica. Sindicalisti de la metroul bucurestean picheteaza la aceasta ora sediul Ministerului Transporturilor pentru a atrage atentia asupra problemelor de siguranta a calatorilor. Ei amintesc de un incident produs…

- In jurul orei 20.00, prin apel 112 a fost sesizat faptul ca un barbat a fost agresat la coborare spre stația de metrou Unirii. Din primele date, barbatul in varsta de 46 de ani a avut un schimb de replici cu un tanar, iar cel din urma l-a lovit in zona umarului stang. Ulterior, a constatat…

- Documentatia privind proiectarea si executia liniei de metrou spre aeroportul Otopeni, Lotul 1, va fi urcata de Metrorex de SEAP/SICAP, la inceputul saptamanii viitoare, potrivit ministrului Transporturilor, Razvan Cuc.Citește și: Dosarul Tel Drum, BLOCAT de SIIJ inainte de a fi soluționat…