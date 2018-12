Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul indian Sanjeev Gupta, cel care dorește sa devina proprietaul combinatulul SIDEX Galati, se afla într-o campanie de cosmetizare pentru a câștiga bunavoința sindicatelor, a autoritaților române și a politicienilor.

- Fostul combinat Sidex, actual ArcelorMittal Galați, este la un pas de a–si schimba proprietarul, iar viitorul patron provine tot din India. Doar ca, afacerile derulate de acesta pana acum, in Romania, nu au lasat amintiri prea...

- Industriasul britanic de origine indiana Sanjeev Gupta a declarat astazi, 9 noiembrie, ca GFG Alliance, un grup mondial de intreprinderi din industria energetica, miniera, metalurgica, inginerie, logistica si servicii financiare, cu sediul la Londra, va face investitii semnificative in Romania, care…

- Grupul britanic Liberty, parte a Alianței mondiale GFG aparținand omului de afaceri Sanjeev Gupta, a anunțat, vineri, 12 octombrie, un acord condiționat pentru cumpararea a patru combinate siderurgice din Europa, avand peste 12,500 de angajați, poziționandu-se in centrul industriei siderurgice de pe…

- ArcelorMittal incheie un acord cu Liberty House pentru vanzarea mai multor unitati siderurgice. Liberty House este o companie din Marea Britanie deținuta de Sanjeev Gupta, un britanic de 47 de ani nascut in India intr-o familie de industriași. Acesta a cumparat și divizia europeana de oțeluri a Tata…

- Grupul britanic Liberty, parte a Alianței mondiale GFG aparținand omului de afaceri Sanjeev Gupta, a anunțat astazi [vineri, 12 octombrie] un acord condiționat pentru cumpararea a patru combinate siderurgice din...

- Combinatul siderurgic de la Galați va fi preluat de un miliardar indian cunoscut la nivel mondial. Deținut in prezent de Mittal Steel , acesta va ajunge in administrarea unui alt afacerist de top indian, Sanjeev Gupta. Provenind dintr-o familie cu tradiție de business din India, miliardarul Gupta deține…

