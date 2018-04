Stiri pe aceeasi tema

- Actorul Alexandru Arșinel a ajuns sa faca dializa, acesta mergand de mai multe ori pe saptamana la un centru de specialitate. In urma cu cațiva ani, marele actor Alexandru Arșinel a suferit un transplant de rinichi . In ultima perioada de timp, artistul a avut numeroase probleme de sanatate, iar in…

- Dupa ce a luat banii administrațiilor locale și județene din toata țara, PSD vorbește despre descentralizare. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a avertizat pe ministrii din cabinetul Dancila ca nu se pot juca cu problemele legate de descentralizare. ”Discutia…

- Prezentatorul Fabrizio Frizzi a murit la 60 de ani, dupa ce a suferit o hemoragie cerebrala. Acesta se afla internat in spital, iar anunțul trist a fost facut de familie. Problemele au inceput anul trecut, in octombrie, cand a leșinat pe platourile de filmare. Fabrizio Frizzi a prezentat emisiunile…

- Lamentarile apartin primarului din Recas, Pavel Teodor (PSD), care era nemultumit ca unul dintre cei doi politisti de la Biroul Rutier local ii amenda pe locuitorii localitatii, dar mai ales pe cei care-l ajutau in campania electorala, pe prietenii sai sau pe soferii Primariei. Planul facut de edil…

- Una dintre formatiunile politice aparute in ultimul deceniu in care s-a pus foarte multa speranta este USR. Provenit dintr-o asociatie civica, partidul fondat de Nicusor Dan parea a fi exact ceea ce lipsea de pe scena politica: un partid al tinerilor, al intelectualilor, cu idei de dreapta, cu o puternica…

- Valoarea estimata a acestora se ridica la 648.044 lei (fara TVA), din care serviciile de proiectare reprezinta 26.515 de lei (18.010 lei proiectare si 8.505 lei asistenta tehnica din partea proiectantului), executia lucrarilor reprezinta 601.952 de lei, iar organizarea de santier si cheltuielile conexe…

- Anda Adam nu a scapat de problemele de sanatate, dupa ce s-a accidentat la „Exatlon”. La aproape doua luni, dupa ce s-a lovit puternic la piciorul stang in timp ce participa la concurs și, ulterior, operata, Anda Adam a ajuns astazi pe mainile unui specialist. De data aceasta insa, cantareața a mers…

- Cristi Chivu va veni cu Ionuț Lupescu la FRF daca ”Neamțul” caștiga alegerile! ”Ma va avea alaturi și pe mine!”. Cristi Chivu va face parte din noul staff federal, daca Ionuț Lupescu va caștiga alegerile din 18 aprilie. „Eu sunt aici sa il sustin. Sunt aici pentru ca ma preocupa fotbalul romanesc. Sunt…

- Problemele brașovenilor din cartierul Avangarden, din Bartolomeu, au fost reclamate de cei nemultumiti la Comisariatul pentru Protectia Consumatorului din Brasov. De aceasta data, este vorba despre fatada unui imobil (deficiente de executie – calitate germana), dar si de faptul ca Maurer Imobilare percepe,…

- Patru blocuri cu 10 etaje, din municipiul Vulcan, vor beneficia de fondurile necesare pentru reabilitarea termica. Banii vin prin Programul Operațional Regional. Este vorba despre blocul de locuințe nr. 44 de pe Bulevardul Mihai Viteazul, de blocurile D5 și D9 de pe Bulevardul Mihai și blocul de…

- Potrivit postului elen de televiziune Skai TV, Ivan Savvidis ar fi urmarit de poliție. Procurorii au lansat deja o investigație, dupa ce proprietarul lui PAOK a patruns pe teren cu un revolver, amenințand arbitrul și oficialii lui AEK Atena duminica seara. S-ar fi emis un mandat de arestare pe numele…

- [caption id="attachment_35498" align="alignleft" width="300"] Imagine: www.atosmd.club[/caption] Parinți și elevi de la gimnaziul “Vasile Vasilache” din satul Unțești s-au adunat la o intrunire mai puțin obișnuita, cu oaspeți interesanți, care au avut ce spune. La eveniment a participat parintele Serghei…

- Peste 100 de membri de sindicat din penitenciare vor merge pe 12 martie la Guvern, pentru a cere prim-ministrului Viorica Dancila, in cadrul unui protest, soluționarea problemelor din inchisori, potrivit unui comunicat al Federației Sindicatelor din Administrația Naționala a…

- Domnule ministru, Stimati colegi deputati, Dupa mai bine de un an de cand coalitia de guvernare PSD-ALDE a preluat puterea, sistemul educational din Romania este in continuare Cenusareasa de serviciu a societatii, subfinantarea sistemului fiind cronica prin continua nerespectare a legii! Dupa mai bine…

- In urma cu cateva ore, rețeaua Telekom a cazut, foarte mulți dintre clienți fiind puși in poziția problematica de a nu putea suna sau fi sunați. Pentru unii dintre aceștia, neplacerile au fost foarte mari, iar raspunsul companiei, intarziat și insuficient. Reprezentanții Telekom au detaliat problema…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat luni, inaintea sedintei Comitetului Executiv National (CExN) al PSD, ca va demisiona din toate functiile din partid daca problemele grave ale Bucurestiului nu isi vor regasi o rezolvare "intr-un timp rezonaibil", spunand ca nu ii folosesc functiile din…

- Așa cum tion.ro va informa in urma cu cateva zile, saptamana trecuta mai mulți timișoreni au stat cu caloriferele dezmorțite, dupa ce Colterm a dat mai puțin agent termic. S-a ajuns la aceasta situație pentru ca E.ON a furnizat mai puțin gaz catre compania de termoficare a Timișoarei, din cauza…

- La Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanta, dupa doar trei luni, bugetul pe un an intreg se evapora rapid! Finantarea pe cap de elev nu tine cont de faptul ca elevul este sportiv si ca are nevoie de sala de antrenament, vestiare, apa calda, caldura. In 2017, fiecarui elev ii erau alocati…

- Desi este un organ mic, in forma de para si aparent banal, fierea (bila) imparte spatiul din cavitatea abdominala cu ficatul si pancreasul, avand ca sarcina depozitarea bilei si eliberarea ei treptata in organism pentru a facilita procesul de digerare a grasimilor.

- Senatorul PSD Serban Nicolae a declarat,marti,pentru Mediafax,ca avizul negativ dat de Sectia pentru Procurori a CSM pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi de la sefia DNA se inscrie in linia unui dezinteres total fata de problemele serioase privind relatia dintre puterea judecatoreasca si cetateni.

- Fugarul Elan Schwartzenberg a povestit, intr-un interviu acordat postului B1 TV, ca a facut si face afaceri cu fratii Mazare inca de la Revolutie. Mai mult decat atat, a spus ca fostul primar al Constantei traieste, in prezent, pe proprietatea sa din Madagascar.

- Conducerea Poliției Locale Ploiești așteapta hotararea Consiliului Local care va da unda verde ridicarii mașinilor parcate neregulamentar. Reprezentanții instituției susțin ca amenzile pe care polițiștii locali le dau și solicitarile de blocare a roților nu au efectul normalizarii circulației. Adjunctul…

- Un pitestean in varsta de 53 de ani, suspectat ca a condus un autoturism desi nu avea permis si se afla sub influenta alcoolului, accidentand un pieton care traversa regulamentar, a fost retinut de politisti, potrivit AGERPRES.Citeste si: Problemele din justitie l-au SARACIT: Ce avere mai…

- Banca Transilvania a primit 75 milioane de euro de la Banca Europeana pentru Investitii (BEI), prima transa a unui credit de 150 milioane euro, fondurile urmand sa fie folosite pentru co-finantarea unor proiecte derulate de IMM-uri. ”Acesta este a doua facilitate de credit luata de BT de…

- Coada de tiruri s-a intins și la acest final de saptamana pe kilometri intregi in zona Punctului de Trecere a Frontierei și a orașului Siret. Problemele au aparut din timpul zilei de vineri, cand s-a inregistrat un aflux mare de autotrenuri care au ajuns in punctul de trecere a frontierei, cu ...

- Dorin Chirtoaca trebuia sa demisioneze demult, e un gest firesc pe care trebuia sa îl faca. Astfel a comentat purtatorul de cuvânt al Partidului Democrat din Moldova, Vitalie Gamurari, anunțul facut astazi de catre Chirtoaca. ”E o persoana discreditata atât…

- Procurorul Mircea Negulescu are din ce in ce mai multe probleme. Fostul deputat Vlad Cosma a prezentat, miercuri seara, la Antena 3 cel de-al treilea episod in care este demascata modalitatea in care au fost fabricate dosarele in unitatea de elita DNA Ploiești.

- Sindicatul National ai Functionarilor Publici (SNFP) va da in judecata institutiile statului pentru modul discriminatoriu in care s-au aplicat majorarile salariale de 25%, in urma transferului contributiilor de la angajator la angajat. "Problemele sunt legate de atitudinea discriminatorie…

- Ministrul Sanatatii: Multe dintre problemele din sistem tin de "indolenta, nepasare, lene" Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea, a declarat luni ca isi doreste sa schimbe mentalitati, pentru ca multe dintre problemele care apar in sistem tin de ''indolenta, de nepasare, de lene''. ''În…

- Guvernul Statelor Unite a intrat in blocaj administrativ pentru a doua oara in mai putin de o luna, dupa ce senatorul republican Rand Paul a cerut o dezbatere asupra unui amendament, blocand votul privind finantarea Executivului, relateaza CNN. Congresmenii americani ...

- Folosirea incorecta a mouse-ului poate avea efecte dezastruoase asupra muschilor si oaselor mainii. Este nevoie de respectarea unor reguli de postura in timpul utilizarii acestor dispozitive atasate computerului.

- Ministrul Finantelor Eugen Teodorovici a anuntat la Digi24 ca a gasit solutia pentru problemele aparute ca urmare a trecerii contributiilor sociale de la angajator la angajat. Solutia ministrului va viza patru categorii profesionale: persoane fizice incadrate in grad de handicap grav sau accentuat,…

- Cu toate ca Arsenal a facut cea mai mare investiție din istoria clubului pentru a-l aduce, Pierre-Emerick Aubameyang continua sa aiba imaginea unui jucator problema. La doar cateva zile dupa ce a devenit oficial jucatorul tunarilor, Aubameyang se afla in centrul unui scandal in care i se aduc acuzații…

- Berbec: Vi se confirma un statut, depașirea unei situații de proba sau de incertitudine. Este o zi plina, aveți multe lucruri de terminat și realizarea lor depinde de felul in care reușiți sa cooperati cu colegii, cu toți cei implicați.

- Centrul pentru Soluționarea alternativa a litigiilor in domeniul bancar devine o alternativa pentru tot mai mulți clienți nemulțumiți in relația cu instituțile de credit. NUmarul dosarelor de conciliere soluționate favorabil a crescut de aproape 5 ori in 2017 fața de anul precedent.

- Potrivit Ghidului de finantare a Programului de stimulare a innoirii Parcului auto national 2017 – 2019, publicat in cursul anului trecut, cuantumul primei de casare pentru Programul „Rabla” va ramane la 6.500 de lei și in 2018, pentru fiecare autovehicul uzat dat spre casare. In schimb, ecobonusurile…

- Reprezentanții administrației lugojene au fost invitați in cartierul Militari, la o intalnire cu cetațenii, pentru a afla, la fața locului, cu ce probleme se confrunta locuitorii acestui cartier din Lugoj. In absența primarului Francisc Boldea, plecat la schi, in Austria, la intalnirea cu…

- Ana Alexe este un exemplu de urmat pentru toți cei care isi doresc o cariera intr-o companie multinationala, aceasta reusind sa avanseze treapta cu treapta, de la operator call center, pana la director de departament și membru in conducerea executiva, iar acum va coordona echipa de operațiuni clienti…

- La mai putin de doua spatamani de cand presedintele Trump a spus, aparent, ca se opune patrunderii in Statele Unite ale Americii a unor imigranti din „cocini de tari", referindu-se la natiuni din Africa, presedintele ugandez afirma ca il apreciaza pentru ca „vorbeste sincer cu africanii". „Donald Trump…

- O fosta angajata a guvernului federal din Australia a fost arestata si acuzata de finantarea organizatiei teroriste Statul Islamic (SI), au anuntat marti autoritatile australiene, relateaza dpa. Femeia in varsta de 40 de ani din Guildford, o suburbie in vestul capitalei Sydney, a fost…

- Din februarie 2016 de cand au la dispozitie platforma ODR prin care pot depune reclamatii si solicita solutionarea problemelor legate de comertul online, peste 1200 de romani au incercat sa isi solutioneze diferendele cu magazinele online de la care au achizitionat produse sau servicii, iar in total,…

- ♦ Parintii romani rotunjesc cu bani de acasa cheltuielile in Educatie prin sume echivalente cu 39% din cheltuielile totale ale statului cu educatia, releva date ale Comisiei Europene furnizate la cerere Ziarului Financiar. Este cel mai mare procent din UE, media la nivelul Uniunii fiind de 12,9%.

- Imbunatatirea conditiilor economice, dar si presiunea tot mai mare a aliatilor din cadrul NATO ar putea sa determine mai multe tari membre sa isi majoreze alocarile pentru aparare la nivelul de 2% din PIB in urmatorii cinci ani. O analiza a PwC arata ca rata anuala de crestere a cheltuielilor…

- Problemele legate de Bacalaureatul de anul acesta au inceput deja. Mai exact, este vorba despre Sesiunea Speciala a Bacalaureatului, pentru care Ministerul Educatiei Nationale (MEN) inca nu a publicat calendarul. Potrivit Legii, metodologia pentru Bac ar trebui publicata inainte de inceperea anului…

- Convocarea cat mai rapida a Comitetului Executiv National (CExN) al PSD este cea mai buna solutie pentru rezolvarea problemelor cu care se confrunta partidul in acest moment, considera presedintele organizatiei judetene Galati a Partidului Social Democrat, Dan Nica.Citeste si: Un ministru…

- La peste 5 milioane de lei este estimat costul reabilitarii fostelor sali de cinema din Palatul Vulturul Negru. Finantarea ar urma sa vina in baza Planului integrat de dezvoltare urbana – obiectivul 3 Cresterea calitatii vietii in cadrul polului de dezvoltare urbana, respectiv obiectivul…

- Astazi, 8 ianuarie, purtatorul de cuvant al MAI, comisar-șef de poliție Monica Dajbog, a susținut o declarație de presa. Redam in continuare conținutul acesteia: ‘Timp de 48 de ore, conducerea MAI a evitat sa intervina și sa comenteze in vreun fel stadiul investigației pentru prinderea agresorului din…

- „M-aș fi așteptat ca aceasta propunere, acest amendament, sa-l susțina chiar PSD-ul din Caraș-Severin deoarece managerul spitalului din Caransebeș este un lider local al PSD, iar președintele PSD Caraș-Severin este din Caransebeș. Am vorbit cu colegii de la USR, vor vota, colegii de la ALDE…

- Trecand peste problemele de buget și instabilitate financiara, Pandurii Targu Jiu și-a stabilit programul de pregatire pentru perioada de iarna. Reunirea este stabilita pe 15 ianuarie, atunci cand sunt asteptate si primele noutati din cadrul lotului. Din cate se pare, gruparea de fotbal gorjeana…

- ”Ca lucrurile nu stau deloc bine in PSD, știam de la inceputul anului 2017. Este foarte probabil- și o spun nu doar ca o intarire a ceea ce a aparut in presa, ci ca o informație in sine- ca intr-o perioada relativ scurta de timp, sa se organizeze, pentru a se lamuri lucrurile, un Congres Extraordinar…