Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicile de spam și phishing sunt inca foarte folosite de catre infractorii cibernetici pentru atacuri asupra companiilor. Infractorii cibernetici au recurs la mai multe trucuri in 2018, avand 120 de milioane de tentative de atacuri prin e-mail-uri. Infractorii au facut și mai multe eforturi pentru…

- O femeie din Scoția, Joy Milne, care a uimit lumea medicala cu abilitatea ei de a detecta prin miros boala Parkinson, i-a inspirat pe cercetatori sa descopere o modalitate de detectare timpurie a bolii. Femeia, in varsta de 68 de ani, fosta asistenta, a simțit prima data mirosul de mosc, specific…

- Multumita unui tratament inovativ, descoperit in urma unor cercetari realizate timp de 19 ani, un medic din Constanta le ofera o sansa la o viata mai buna celor care sufera de Parkinson. Bolnavii pot merge singuri si nu mai sunt atat de dependenti de ceilalti. Medicul neurolog Any Docu Axelerad a inceput,…

- Botoșanenii, fie ca sunt bolnavi sau nu, suna cu incredere la 112. Vorbim despre o incredere dusa uneori la extrem. Și astfel, din nefericire, medicii botoșaneni se confrunta cu tot mai multe afecțiuni inchipuite ale pacienților.

- Impactul Brexitului pentru Ford, pe baza calculelor interne, ar fi cuprins intre 500 de milioane de dolari si 1 miliard de dolari, in functie de o serie de factori, potrivit unui comunicat al grupului. Sky News a relatat joi ca impactul ar putea fi de 800 de milioane de dolari. Constructorii…

- Problemele cu care se confrunta participanții la trafic in zona partiilor din Cavnic in anotimpul geros este veche și extrem de cunoscuta. Deseori s-au inregistrat blocaje de ore intregi in trafic, iar faptul ca mulți dintre turiștii veniți sa practice sporturi de iarna iși lasa mașinile pe marginea…

- Problemele cu care se confrunta participanții la trafic in zona partiilor din Cavnic in anotimpul geros este veche și extrem de cunoscuta. Deseori s-au inregistrat blocaje de ore intregi in trafic, iar faptul ca mulți dintre turiștii veniți sa practice sporturi de iarna iși lasa mașinile pe marginea…