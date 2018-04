Probleme uriașe în Europa. Zeci de mii de zboruri vor fi afectate O 'defectiune' tehnica ar putea provoca intarzieri pentru circa jumatate din cele aproape 30.000 de zboruri programate marti in spatiul aerian european, a comunicat Eurocontrol, organizatia europeana pentru siguranta navigatiei aeriene.



'Astazi, 29.500 de zboruri erau asteptate in reteaua europeana. Aproximativ jumatate dintre ele ar putea inregistra o intarziere din cauza unei pene a sistemului', a precizat Eurocontrol, intr-un comunicat citat de AFP.



Eurocontrol informase putin mai devreme despre o 'defectiune a sistemului ameliorat de gestiune tactica a… Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol: antena3.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pe rolul Judecatoriei Constanta Sectia Civila au fost inregistrate, in data de 29 martie, patru dosare avand ca obiect acordare personalitate juridica.In cauza este vorba despre patru centre de afaceri, cu trei tari din Asia, si una din Europa.Iata despre ce centre de asociatii este vorba:Asociatia…

- Ingradite in „Țarcul lor nemarginit” dintre cele doua oceane – Pacific și Atlantic și intre Mexic și Canada, „strunite in buiestru” de catre doctrina Monroe o lunga perioada de timp, Statele Unite au ramas „departe” de Europa, de framantarile sale, de problemele sale. Responsabile de aceasta atitudine…

- Alunecarile de teren si inundatiile au afectat, in ultima perioada, 26 din cele 104 localitati ale judetului Prahova, mai multe gospodarii si case fiind in pericol iar zeci de persoane riscand sa ramana izolate.Potrivit unui bilant al Prefecturii Prahova, in ultima saptamana au fost raportate probleme…

- Maratonul Nisipului, unul dintre primele maratoane din Europa care se desfasoara integral pe nisip, va avea loc duminica, 25 martie 2018, in stațiunea Mamaia. Pana la ora actuala, peste 1.000 de sportivi din Romania și din alte țari s-au inscris la inedita cursa de la malul Marii Negre și alte cateva…

- Vremea rea instalata recent le pune mari probleme și agricultorilor. Astfel, mai multe culturi precum pomii fructiferi sau vița de vie sunt mai vulnerabile in aceasta perioada. Temperaturile foarte scazute pot pune probleme și culturilor de cereale paioase.

- Zboruri anulate, șosele inchise, mașini blocate in zapada. Zone intinse din Marea Britanie se confrunta cu un episod de iarna neobișnuit pentru aceasta perioada a anului. De altfel, in aproape toata Europa e ger și ninge și a fost instituita alerta de vreme rea.

- Doua investitii vitale pentru fluidizarea traficului au probleme grave in Capitala. Pasajul "Nicolae Grigorescu" este aproape gata, dar nu poate fi inaugurat pentru ca liniile de inalta tensiune sunt periculos de aproape de sosea. Iar Pasajul Basarab, cel mai lat pod hobanat din Europa, nu are un administrator…

- Romania, pe ultimul loc in Europa la nivelul de incredere in profesori Romania este pe ultimul loc in Europa la increderea in profesori, conform unui studiu realizat de Fundatia Romania Business Leader (RBL) si D&D Research. Indexul este bazat pe evaluarea respectului copiilor fata de dascali. Alti…

- Comunicat de presa. ”Noi, parlamentarii social–democrați dorim sa ne exprimam pe deplin asentimentul fața de afirmația liderilor liberali suceveni referitoare la faptul ca ”una din provocarile PNL este raportarea la PSD”. Au dreptate și chiar in plus putem completa ca este o provocare in fața careia,…

- Viceprimarul localitatii Boldesti Scaieni, Gheorghe Preda, a declarat ca alunecarea de teren s-a produs pe un drum de exploatare din cartierul Seciu. Pamantul s-a surpat o pe suprafata de aproximativ doi kilometri patrati, cea mai mare adancime avand un metru si jumatate. Potrivit acestuia,…

- Aeroporturile de pe coasta de est a Statelor Unite au anulat aproximativ 2000 de zboruri care trebuiau sa decoleze in urmatoarele ore din cauza unei furtuni puternice care urmeaza sa loveasca statele de pe coasta, scrie EFE citat de Agerpres . De pe aeroportul JFK din New Yoork, cel mai mare aeroport…

- A fost repatriata o cantitate de aproximativ 100.000 de uncii (aproape trei tone) de metal pretios care, la cursul actual de schimb, are o valoare de 130 de milioane de dolari.In opinia Bancii Nationale a Ungariei, pastrarea rezervei de aur in interiorul tarii poate consolida si mai mult…

- Un italian a fost arestat in Turcia in timp ce incerca sa scoata ilegal din tara mai multe kilograme de trufe albe si condamnat la plata unei amenzi de 100.000 de euro, a anuntat luni directia padurilor din Istanbul citata de AFP. Barbatul a fost arestat la frontiera dintre Turcia si Bulgaria detinand…

- Un italian a fost arestat in Turcia in timp ce incerca sa scoata ilegal din tara mai multe kilograme de trufe albe si condamnat la plata unei amenzi de 100.000 de euro, a anuntat luni directia padurilor din Istanbul citata de AFP. Barbatul a fost arestat la frontiera dintre Turcia si Bulgaria…

- Joi, 8 martie 2018, ora 18.30, la libraria La Doua Bufnițe din Timișoara (Piața Unirii nr. 11) are loc lansarea celei mai recente traduceri a scriitoarei nigeriene Chimamanda Ngozi Adichie - una din cele mai apreciate și mai puternice voci ale scriiturii contemporane: romanul Americana – bestseller…

- 'Sa nu lasam stanga nationalistilor. Noua social-democratie trebuie sa fie cu adevarat de stanga', a spus el intr-un interviu acordat cotidianului Le Soir si postului RTL, in care si-a prezentat o carte recent publicata si intitulata 'Dans ce clair-obscur surgissent les monstres' (In acest clar-obscur…

- Valul de frig arctic care a lovit Europa zilele acestea a dus la temperaturi extreme in mai multe țari, ninsoare in orașe care rareori vad zapada și probleme cu traficul aerian in mai multe capitale.

- Ionut Barsan este noul Director de Operatiuni al Credex Finantari, serviciul de creditare al grupului Altex Romania. Din aceasta pozitie va coordona activitatile si relatia cu partenerii companiei, implicandu-se activ in cresterea gradului de automatizare a proceselor si in optimizarea fluxurilor de…

- Ryanair iși inchide baza de la Timișoara, motivand ca aceasta nu se justifica economic. Prin urmare, dispar cateva zboruri, care in perioada de cand au fost lansate, nu au avut un grad de ocupare mai mare de 70%. Exista și o veste buna: comapnia lowcost va continua sa efectueze zboruri spre București.

- Compania low cost Ryanair a anunțat ca, din martie, renunța la 5 din cele 7 curse pe care le opera din orașul de pe Bega, invocand motive comerciale. Conducerea aeroportului din Timișoara susține insa ca, daca vrem sa avem mai multe zboruri spre Europa, trebuie ca zona sa devina cu adevarat atractiva…

- Comunicat de presa Veolia: "In calitate de concesionar al sistemului de termoficare ce alimenteaza orașul Ploiești, operam intreaga rețea și infrastructura aferenta acestuia. Chiar daca acest obiect suport nu apare explicit in lista bunurilor concesionate, asumam responsabilitatea exploatarii sistemului…

- Polonia a incalcat legislatia europeana privind protejarea siturilor naturale atunci cand a ordonat defrisari in padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a estimat miercuri avocatul general al Curtii de Justitie a UE (CJUE), informeaza AFP. Avocatul general, ale…

- Nikolas Cruz, autorul atacului armat care a facut 17 morti intr-un liceu din sud-estul Floridei, era un adolescent amator de arme care a fost dat afara din aceasta institutie din motive disciplinare, scrie AFP.Tanarul in varsta de 19 ani s-a prezentat la ora incheierii cursurilor la fostul…

- Cauzele acestui fenomen sunt multiple, de la lipsa educației reproductive la saracie și risc de excluziune sociala (in Romania – 49,2% dintre copii experimenteaza deprivare materiala severa, in condițiile in care media UE este de 26%). Situație socio-demografica amintita atrage dupa sine cea mai mare…

- • Un consumator roman cheltuie doar 4 euro pe an pe sampon, respectiv echivalentul unei sticle medii de produs • Suma este printre cele mai mici din Europa, similara doar cu cea din Bulgaria, dar de trei ori mai mica decat in Germania • Suma cheltuita este insa direct proportionala cu puterea de cumparare.

- Ministerul Turismului continua traditia evenimentelor de mare succes de la Targul de Turism de la Milano - BIT, deschis de pe 11 pana pe 13 februarie. Si in 2018, standul Romaniei ii impresioneaza chiar si pe cei mai exigenti vizitatori. Intins pe 100 de metri patrati, spatiul destinat tarii noastre…

- Gastronomia franceza reprezinta o oportunitate de neratat pentru maeștrii bucatari din intreaga lume, inclusiv din Romania, de a se face cunoscuți și de a-și face cunoscute meseria și arta, subliniaza doamna Michele Ramis, Ambasadoarea Franței in Romania, in contextul pregatirilor pentru a patra ediție…

- Copiii pot manca zapada proaspat cazuta sau nu mai veche de o jumatate de zi, arata un studiu privind incarcatura microbiana a zapezii realizat in premiera in Miercurea Ciuc de cercetatori ai Universitatii Sapientia.

- Mai mult de jumatate dintre europenii care declara ca sunt fericiti in relatia lor de cuplu (55%) isi pun si finantele la comun, comparativ cu 76% dintre cuplurile din Romania, potrivit studiului ING International Survey - Economii 2018, scrie Agerpres. Conform documentului, resursele financiare comune…

- DPD Romania, una dintre cele mai mari companii de curierat expres și coletarie de pe piata locala, are un nou director comercial, Radu Dumitru Stanescu, cu o experiența de peste 20 de ani in management și consultanța, acumulata in organizații locale și multinaționale din Europa de Est, Centrala și…

- Industria europeana de otel trebuie sa se pregateasca pentru a inchide o serie de fabrici din cauza unui surplus care reprezinta o cincime din capacitatea totala. In caz contrar Europa risca sa fie inlocuita de importatori cu alti rivali mai ieftini, transmite executivul Voestalpine, unul dintre…

- Primarul municipiului Arad, Gheorghe Falca, in calitate de presedinte al Sucursalei AMR Vest si membru al Delegatiei Romaniei la Comitetul European, a participat joi,1 februarie 2018, la semnarea Aliantei pentru Coeziune, o coalitie care considera ca politica de coeziune a UE trebuie sa ramana, in continuare,…

- In 2017, in Europa, numarul cererilor de azil aproape ca s-a injumatatit comparativ cu anul 2016. Datele au fost furnizate de Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO), care a difuzat cifrele de anul trecut din care reiese ca UE, plus Norvegia si Elvetia, au primit 706. 913 de cereri, cu 43% mai…

- Este vorba de motorul 2.4 D-4D de 150 CP care din toate punctele de vedere este prea slab in compartie cu tot ceea ce ofera concurenta sa directa. Din pacate modelul Hilux se produce fara probleme insa si cu motorizare diesel 2.8 D-4D care se regaseste si pe Land Cruier,…

- Prima țara din lume care interzice cumparaturile în ziua de duminica este în Europa.În traditia crestina, duminica este zi de odihna, iar în Polonia, acest lucru a devenit lege, dupa ce presedintele Andrzej Duda a semnat legea care interzice cumparaturile în…

- Apple ar fi decis sa reduca la jumatate tinta de productie pentru telefonul iPhone X in primul trimestru al acestui an, comparativ cu o tinta de 40 de milioane de unitati pe trimestru preconizata in luna noiembrie a anului trecut cand a fost lansat cel mai scump iPhone, informeaza un articol publicat…

- Societatea Romana de Microbiologie precizeaza, pe baza mai multor studii internationale, ca vaccinul anti-HPV poate preveni pana la 90% dintre cazurile de infectii cu Human Papiloma Virus si cancer de col uterin, fiind vorba despre 31.000 de cazuri noi inregistrate anual la nivel european. Potrivit…

- Competitie pentru startup-uri fondate de femei, organizata de un fond de investiții din Cluj Un fond de accelerare de afaceri din Cluj va gazdui in acest an o competitie dedicata firmelor aflate la inceput de drum, care au fost infiintate, sau au printre fondatori cel putin o femeie. Înscrierile…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, vineri, ca in anul 2017 au fost retrase din circulatie un numar de 694.000 de bancnote euro contrafacute, in crestere cu 1,5% comparativ cu 2016, transmite AFP, preluata de Agerpres. Valoarea bancnotelor euro contrafăcute retrase din circulaţie în…

- De-abia s-a transferat Alexis Sanchez la Man. United și chilianul are deja probleme. Nu cu Mourinho, noul sau manager, ci cu ofițerii de control doping, dezvaluie Daily Mail. Potrivit bazei sale de date conectate la Agenția Antidoping, atacantul ar fi trebuit sa se antreneze luni la Colney, centrul…

- O țara din Europa avertizeaza ca ar putea impune limite asupra modului in care compania Facebook stocheaza datele a milioane de utilizatori, in ceea ce ar fi o interventie fara precedent in modelul de afaceri al retelei de socializare online, informeaza cotidianul Financial Times. Andreas Mundt, seful…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat marti, intrebata daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern, ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare. "Nu va pot raspunde la aceasta intrebare, nu…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a declarat ca, in calitate de europarlamentar, a votat o directiva europeana care prevede ca exista prezumtia de nevinovatie pana la condamnare, raspunzand astfel unei intrebari din partea jurnaliștilor, daca va accepta ministri cu probleme penale in Guvern. „Nu va…

- E iarna grea in jumatate de tara. Sunt drumuri blocate si localitati fara electriciate din cauza zapezii si viscolului. A nins toata noaptea in centrul si estul tarii, iar meteorologii spun ca vremea va fi la fel si astazi.

- Demisia premierului Mihai Tudose in opinia liderilor politici din Romania: Alina Gorghiu, lider PNL: PSD ar trebui sa-și dea demisia fiindca nu guverneaza in beneficiul Romaniei, ci al lui Liviu Dragnea. "Al doilea Guvern PSD daramat tot de PSD pentru pofta ce-a poftit-o Daddy Dragnea. Penibil, nu?…

- Mai mulți pasageri ne-au semnalat, saptamana trecuta, faptul ca au avut intarzieri mari la plecarile și aterizarile la Timișoara cu avioane ale companiei Ryanair. Astfel, potrivit pasagerilor, in data de 8 ianuarie, cursa de Stansted/Londra a decolat de pe Aeroportul Internațional Traian Vuia din Timișoara…

- Steven Seagal se confrunta cu acuzații extrem de grave! Dupa ce a venit sa viziteze mai multe școli din Romania pentru a le vorbi tinerilor despre pericolele de care trebuie sa se fereasca, celebrul actor pare sa aiba el insuși nevoie de aceasta lecție!

- Bulgaria este excelent pregatita pentru presedintia europeana, guvernul a creat chiar un minister special, a declarat presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, pentru Deutsche Welle. "Coordonatoarea acestui minister, Liliana Pavlova, la fel si premierul Boiko Borisov, sunt pregatiti excelent.…

- Scandalul oualor contaminate cu insecticid care a zdruncinat serios piețele din Europa anul trecut s-a lasat cu o creștere galopanta a acestor produse pentru consumatori. Soluția in acest caz vine, poate surprinzator, din Turcia. Exportul de oua turcești a crescut considerabil, iar oficialii turci din…