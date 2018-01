Stiri pe aceeasi tema

- Oana Roman va petrece noaptea dintre ani alaturi de mama sa, Mioara Roman, care, de Craciun, a fost singura. Oana Roman nu vrea sa-și lase singura mama, Mioara Roman, care este executata silit din cauza ca nu a platit utilitațile la vila in care locuia . Vedeta a dezvaluit ca va petrece Revelionul cu…

- Infertilitatea este o problema de sanatate la nivel global, iar incapacitatea femeilor de a obține o sarcina pe cale naturala este clasata pe locul 5 in topul dizabilitaților care afecteaza omenirea. Statisticile Organizației Mondiale a Sanatații sunt ingrijoratoare: milioane de cupluri care-și doresc…

- E iures in vestiarul fostei campioane a Romaniei, Astra Giurgiu! Jucatorii nu si-au primit salariile de aproape trei luni, iar antrenorul Edward Iordanescu nu stie cum sa le mai capteze atentia la antrenamente si chiar la jocuri. Astra a inceput greoi campionatul, date fiind plecarile masive din lot,…

- Probleme imense pentru patru dintre cei mai cunoscuti, dar si bine cotati fotbalisti romani. Au ramas someri chiar inaintea sarbatorilor de iarna. Acestia au fost dati afara de la Karabukspor, iar clubul risca falimentul. Cea mai mare colonie romaneasca din strainatate s-a facut țandari.Citește…

- Anca Serea se confrunta cu probleme de sanatate ce o fac sa ajunga saptamanal la spital. Prezentatoarea tv sufera de carente de fier (anemie) si, pentru ca nu poate ingera pastile, trebuie sa faca perfuzii la spital. Probabil din pricina suprasolicitarii, dar si a alimentatiei precare, Anca Serea a…

- Gregory Rigters, component al nationalei de fotbal a statului Surinam, a murit in capitala Paramaribo, intr-un accident de masina. Gregory Rigters a fost de doua ori golgeterul campionatului din Surinam, evoluand pentru gruparea Walking Boyz Company. El avea si 7 prezente in nationala statului Surinam,…

- Un grup de 11 persoane care faceau parte dintr-un ansamblu folcloric turc au cerut azil politic in Ungaria, tara unde au venit pentru a participa la un festival la Budapesta, a anuntat marti cotidianul turc Hurriyet, citat de agentia EFE. Conform unor surse din politia turca citate de acest cotidian,…

- Numirea lui Cosmin Contra in functia de selectioner al echipei nationale de fotbal a Romaniei a insemnat o adevarata gura de oxigen pentru Adrian Mihalcea (41 de ani). Dupa mai multi ani petrecuti ca antrenor in liga a doua, fostul star al lui Dinamo a fost cooptat in staff-ul lui „Gurita”.

- Michael Flynn, fostul consilier pe probleme de securitate nationala al presedintelui Donald Trump, a fost inculpat pentru ca i-a mintit pe anchetatori in cadrul anchetei cu privire la amestecul Rusiei in alegeri, a anuntat vineri justitia americana. Flynn a pledat vinovat.

- Pachetul din Atena a inceput miercuri urmarirea penala pentru 'actiuni teroriste' impotriva celor noua cetateni turci arestati cu o zi in urma in capitala si suspectati de apartenenta la o grupare de extrema stanga, DHKP-C, plasata pe lista 'organizatiilor teroriste' de catre Turcia, Uniunea Europeana…

- Mircea Lucescu este in continuare contestat de oficialii turci pentru rezultatele slabe inregistrate de naționala pe care a preluat-o la inceputul lunii august. Ministrul sportului din Turcia, Osman Askin Bak este ultimul care l-a criticat pe Lucescu pentru rezultatele de la naționala, adaugand ca selecționata…

- Horoscop de weekend 25-26 Noiembrie 2017. Acest weekend vine însoțit de conflicte, dar și de probleme de sanatate destul de serioase. Afla ce-ți rezerva astrele în acest weekend.

- Tao Wickrath este vanata constant de paparazzi, oriunde s-ar afla. Fie ca iese la shopping sau ca isi broneaza formele voluptoase, frantuzoaica poreclita Wonder Woman atrage atentia cu formele sale apetisante.

- CSM București a disputat duminica seara ultimul meci al anului in Liga Campionilor, caștigat 34-22 in fața polonezelor de la Vistal Gdynia, insa antrenoarea Helle Thomsen a oferit o veste ingrijoratoare: Cristina Neagu a acuzat probleme la umar. ...

- Desi are 37 de ani, Filipe Teixeira este unul dintre cei mai buni fotbalisti din campionatul nostru. Gratie prestatiilor din acest sezon, mijlocasul l-a convins pe Gigi Becali sa-i ofere un nou contract. Ba mai mult, franco-portughezul a intrat in vederile lui Cosmin Contra, pentru o posibila convocare…

- EXCLUSIV INTERVIU | Ciprian Deac: ”Fotbalul e 80% munca și 20% talent”. Cum e poreclit de colegii de la CFR și de ce a refuzat-o pe FCSB Ciprian Deac (31 ani) ramane unul dintre cei mai importanți fotbaliști romani care au imbracat tricoul ”feroviarilor” in ultimul deceniu. A inregistrat cele mai mari…

- România a pierdut, 0-3, amicalul cu Olanda, iar Gica Popescu l-a criticat pe Contra din cauza ca nu i-a introdus deloc pe Baluta si Bnacu de la CSU Craiova în cele doua amicale, cu Turcia si Olanda.

- Federatia Turca de Fotbal (TFF) nu ia in calcul despartirea de selectionerul Mircea Lucescu, astfel ca va continua colaborarea cu acesta, informeaza cotidianul Hurriyet. Potrivit sursei citate, faptul ca Lucescu s-a prezentat la Riva, unde se afla sediul federatiei, face parte din rutina zilnica.…

- Dupa ce a fost invinsa de Romania saptamana trecuta, 0-2, Turcia, selecționata antrenata de Mircea Lucescu, a pierdut inca un amical, fiind invinsa pe teren propriu de Albania, fosta adversara a Romaniei de la EURO 2016, scor 2-3. ...

- Logodnica unui fotbalist de nationala apare pe un site cu continut pentru adulti din Austria, unde isi fac reclama escortele. Buna prietena cu Loredana Chivu, iubita jucatorului activeaza sub numele ”Christine” si se vinde pentru 150 E. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta, in exclusivitate,…

- Naționala de fotbal a României a învins reprezentativa Turciei, antrenata de Mircea Lucescu, cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara pe stadionul ''Dr. Constantin Radulescu'' din Cluj-Napoca, într-un meci amical.

- Lucescu: ”Suporterii au impins Romania la joc”. Ce observații a mai facut selecționerul Turciei Selecționerul Turciei, Mircea Lucescu (72 ani), a laudat atmosfera facuta de suporterii care au venit in Gruia. Antrenorul roman invoca, in schimba, mai multe motive pentru infrangerea suferita in fața Romaniei.…

- Presa din Turcia a scris, joi seara, dupa meciul amical pierdut de selectionata pregatita de Mircea Lucescu in fata Romaniei, scor 0-2, ca bilantul de pana acum al romanului este "infricosator" si ca echipa nu a dat sperante pentru viitor. "Nationala nu a satisfacut la Lucescu acasa!", a notat sporx.com,…

- Portarul Florin Nita a declarat, joi seara, dupa meciul amical cu Turcia, scor 2-0, in care a intrat pe teren inlocuindu-l pe Costel Pantilimon in minutul 71, ca pentru el este un moment important din viata si cu siguranta va inrama tricoul pe care l-a purtat la acest joc."inainte de meci…

- Mijlocasul Constantin Budescu a declarat, joi seara, ca spera ca echipa nationala sa aiba o evolutie la fel de buna si in meciul amical cu Olanda, dupa victoria cu Turcia, scor 2-0, subliniind ca selectionerul Cosmin Contra a venit cu un suflu nou la prima reprezentativa."Lumea ne-a incurajat…

- Fotbalistul crescut la Alba Iulia, Gicu Grozav, readuce entuziasmul și increderea ca echipa naționala de fotbal a Romaniei poate renaște dupa eșecurile din ultimii ani. Gicu Grozav a reușit sa inscrie de doua ori in poarta turcilor, dupa un meci superb Romania – Turcia desfașurat joi seara la Cluj-Napoca.…

- "Pentru mine ca economist e o mare problema sa spui ca ai excedent de cerere agregata, ca nu-ti merge economia, cand in acelasi timp ai 4 milioane de oameni pe care nu-i contabilizezi, oameni apti de munca dar care nu au si nici nu cauta un loc de munca. Inseamna ca ai probleme serioase!", a explicat…

- Diana Bogos Diana Bogos, de la LPS Vaslui, a fost convocata la lotul Romaniei pentru Campionatul Balcanic de cros juniori. Saptamana viitoare, Diana Bogos, de la Liceul cu Program Sportiv (LPS) Vaslui, va fi prezenta la Campionatul Balcanic de cros pentru juniori. Competiția este programata pe 18 noiembrie,…

- Mircea Lucescu, selecționerul naționalei Turciei, a vorbit despre amicalul pe care echipa sa il va disputa joi in fața Romaniei, de la ora 20:15, pe stadionul "Dr. Constantin Radulescu". "Varsta medie a unui jucator din campionatul Turciei este de 29-30 de ani. Turcia e o echipa cu fotbaliști nu foarte…

- Razvan Marin se alatura lotului U21 pentru meciurile cu Portugalia și Țara Galilor. Jucatorii reprezentativei Under 21 a Romaniei, Dragoș Nedelcu și Marco Dulca, au devenit indisponibili pentru partida cu Portugalia, de vineri, din preliminariile Campionatului European 2019. Staff-ul medical U21 va…

- Presarat cu betii si cu infidelitati, fotbalul romanesc ofera si momente frumoase. Selectionerul reprezentativei Under 18 a Romaniei, Florin Bratu (37 de ani), este un exemplu de urmat pentru toti barbatii.

- Daniel Isaila, selecționerul naționalei U21, s-a declarat extrem de optimist inaintea "dublei" pe care Romania o va disputa impotriva Portugaliei și Țara Galilor pe 10 și 14 noiembrie. "L-am pierdut pe Tudorie, jucator care traversa o forma excelenta. Florin Ștefan trebuie sa faca un RMN, vom vedea…

- Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a vorbit despre naționala Romaniei, care va juca doua partide amicale cu Turcia, 9 noiembrie, și Olanda, 14 noiembrie. Oficialul stelist spune ca portarul Florin Nița ar merita sa fie titular, iar mijlocașul Dragoș Nedelcu ar putea fi titular in cel…

- Dat afara de la naționala Romaniei in septembrie, neamțul Christoph Daum ar putea reveni in curand in antrenorat. Goal.com dezvaluie ca Daum negocieaza cu șefii celor de la Fenerbahce preluare echipei de pe locul 7 din Turcia. Pe lista lui Fener se mai afla și croatul Slaven Bilici. Fenerbahce are 17…

- Bogdan Stancu s-a accidentat in campionatul Turciei si va rata meciurile amicale pe care nationala de fotbal a Romaniei le va sustine pe teren propriu cu Turcia si Olanda, anunta Federatia Romana de Fotbal (FRF).Atacantul echipei Bursaspor s-a accidentat in meciul cu Kasimpasa (2-2), disputat sambata,…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat lotul de jucatori cu care va aborda cele doua meciuri test pe care Romania le va susține contra Turciei și Olandei. Printre cei 30 de jucatori convocați, se numara și doi jucatori ai campioanei FC Viitorul, Cristian Ganea și George Țucudean.Partida Romania - Turcia…

- Procurorul special Robert Mueller a strans suficiente dovezi pentru a-l pune sub acuzare pe Michael Flynn, fost consilier pe probleme de securitate naționala al președintelui american Donald Trump, și pe fiul acestuia, a relatat duminica NBC News, citand multiple surse familiare cu ancheta, transmite…

- Selecționerul echipei naționale a Romaniei, Cosmin Contra, a explicat convocarea fotbaliștilor Denis Alibec și Sergiu Hanca pentru amicalele cu Turcia și Olanda prin faptul ca incearca sa ii ajute pe jucatorii de valoare care au anumite probleme. "L-am chemat pe Alibec și pentru…

- Selecționerul Cosmin Contra a anunțat un lot final de 30 de jucatori pentru cele doua jocuri de pregatire ale echipei naționale a Romaniei de luna aceasta, cu Turcia și Olanda, iar printre fotbaliștii convocați se numara și atacantul Denis Alibec (FCSB), potrivit site-ului Federației Romane de Fotbal.…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor nu va putea desfasura joi activitati cu publicul la nivelul serviciilor centrale si judetene, din cauza unor defectiuni de ordin tehnic la un server central, informeaza Ministerul Afacerilor Interne.Potrivit sursei citate,…

- Secția de atletism a Clubului Sportiv Universitatea Reșița și-a imbogațit palmaresul cu inca doua medalii, cu ocazia participarii la Campionatul Național de Cros, competiție desfașurata la finalul saptamanii trecute, la Craiova. Intr-o formula inedita, din care au facut parte și doi juniori…

- Victor Montagliani, vicepresedinte al FIFA, a declarat ca au fost probleme cu privire la aceste reguli care urmaresc sa-i impiedice pe jucatori sa schimbe echipele nationale sau sa reprezinte tari cu care nu au nicio legatura. "Sunt atat de multe probleme care au aparut de-a lungul anilor pentru ca…

- Analistul Basarab Panduru crede cu tarie ca Florin Nița, cel care a prins o seara fanstica in meciul Beer Sheva - FCSB 1-2, ar trebuie sa fie titular in poarta naționalei in cele doua meciuri amicale cu Turcia și Olanda. "Trebuie sa-l bagi in seama, merita acest lucru. Cred ca il vom vedea in poarta…

- Unul dintre mijlocașii care au facut senație pe terenul de fotbal, atat in momentele in care a jucat la Steaua, Rapus, Poli Timișoara sau Unirea Urziceni, cu evoluții apreciate in Liga Campionilor, pare sa fi ajuns de nerecunoscut.