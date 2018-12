Probleme pentru utilizatorii Facebook în această după-amiază O serie de comentarii ramase pe site-ul DownDetector - care masoara intreruperile site-ului web - sugereaza ca oricine era conectat, a fost, in mod misterios, delogat de pe conturile de Facebook. Fireste, o multime de utilizatori, au inceput sa raporteze probleme asemanatoare pe serviciul rival Twitter, scrie The Independent, preluat de startupcafe.ro. Potrivit datelor disponibile pe Downdetector, 44- dintre utilizatori se confrunta cu o intrerupere totala, 44- nu s (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

