Stiri pe aceeasi tema

- O tanara s-a desparțit de iubitul ei și a anulat nunta pentru ca invitații nu au vrut sa achite costurile pentru marele eveniment. Mai mult, fata a anunțat pe Facebook ca pleaca intr-o excursie in America de Sud. O femeie a anunțat pe rețeaua de socializare ca nunta sa s-a anulat și ca ea și logodnicul…

- In timp ce Ionuț Dolanescu ținea un spectacol de zile mari, Maria Ciobanu trecea prin clipe cumplite, scrie spynews.ro. Artista, supranumita „ciocarlia muzicii populare romanești", a fost dusa de urgența la un spital din America. Citeste si Maria Ciobanu trece prin momente dificile. Si-a anulat…

- Ariana Grande si-a anulat concertul din acest weekend in Las Vegas, din cauza unor ''probleme de sanatate'', a anuntat vineri cantareata, potrivit Reuters. Artista in varsta de 25 de ani, una dintre cele mai populare cantarete din Statele Unite, avea sambata programat un concert la hotelul…

- Alina Vidican devenea managerul a trei companii inregistrate in SUA, toate din domeniul imobiliarelor, pe vremea in care era sotia lui Cristi Borcea. Acum, femeia nu a mai alocat suficient timp afacerilor, care au ajuns in ruinam scrie SpyNews. Cristi Borcea, umilinta maxima pentru Alina Vidican.…

- Accidentata la ultimul Duel la care a fost trimisa de echipa sa, Sorana are noi probleme in ”Utimul Trib”. Accidentarea acesteia este pusa la indoiala chiar de catre colegii sai, dupa ce aceasta a incercat sa ii convinga ca nu poate sa intre inca in teren la jocul de Salvare. ”E o competiție dura, in…

- Facebook, care numara peste doua miliarde de utilizatori in intreaga lume, nu a reactionat imediat. Pe Coasta de Est a Statelor Unite si in estul Canadei, dar la Los Angeles sau in America de Sud, in Urugay de exemplu, un mesaj afisa o eroare la incercarea de conectare la site. "Ne…

- Prințul Charles este un obișnuit al Ardealului, unde iși petrece timpul liber, de 20 de ani. Asta se va schimba insa in viitor, o recunoaște chiar el, pentru ca urmeaza sa preia coroana Regatului Unit iar indatoririle de monarh il vor reține la Londra. Prințul moștenitor promite insa ca nu uita meleagurile…

- Constructorul auto japonez Toyota a anuntat joi ca va rechema la service un numar de 1,6 milioane de vehicule vandute in toata lumea din cauza unor probleme la airbag, o noua lovitura pentru cel mai mare constructor auto nipon dupa alte doua retrageri demarate incepand din luna septembrie, informeaza…