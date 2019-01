Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce zilele trecute a declarat ca s-a retras de la Eurovision Romania 2019, Mihai Traistariu vine cu un anunț șocant. Artistul s-a inscris in selecția Eurovision 2019 pentru Belarus. "Fostul participant roman la Eurovision va participa la procesul național de selecție a Eurovision 2019 pentru Belarus,…

- Patru concurenti au fost inregistrati pana acum de catre Comisia Electorala Centrala pentru a participa la alegerile parlamentare din 24 februarie. Este vorba de PDM, Blocul Electoral ACUM, PSRM si PCRM.

- Mihai Traistariu a facut o marturisire neașteptata și a recunoscut tuturor care este teama lui cea mai mare. Artistul a vorbit pentru prima oara despre moarte și despre visul de a se criogeniza. Mihai a marturisit ca are o singura dorința, pe care spera sa o realizeze, chiar daca asta il costa o avere.…

