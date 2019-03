Probleme pentru ING şi Raiffeisen după niște articole apărute în presă Articolul publicat de reteaua internationala de jurnalisti de investigatie OCCRP, pe baza unor scurgeri de documente, arata ca tranzactii in valoare de peste 470 miliarde de dolari au fost trimise prin intermediul a 1,3 milioane transferuri bancare de la 233.000 de companii. Procurorii anti-coruptie din Austria analizeaza acuzatiile de spalare de bani, a declarat un purtator de cuvant al procuraturii atunci cand a fost intrebat despre articolele din presa. Grupul bancar Raiffeisen Bank International, ale carui actiuni inregistrau o scadere de 13,9% in jurul orei 13:50 GMT, a precizat… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

