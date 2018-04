Stiri pe aceeasi tema

- Nepotul Regelui Mihai, fostul principe Nicolae, a declarat, pentru agentia de presa MEDIAFAX, ca nunta sa impreuna cu Alina Binder este programata pentru luna septembrie a acestui an si va avea loc in Romania, din dorinta ambilor miri.

- Fostul premier, Victor Ponta, socheaza pe toata lumea. Acesta a oferit declaratia serii in direct la TVR, la emisiunea lui Ionut Cristache. Razboiul cu Liviu Dragnea l-a facut pe Ponta sa isi schimbe total optiunile politice. "Daca o sa candideze in 2019 Klaus Iohannis impotriva lui Liviu Dragnea,…

- In ajun de Florii, nepotul Regelui Mihai si sotia sa au acceptat invitatia celor de la de a ajuta la reimpadurirea unei zone din judetul Cluj, la care a participat si sportivul Tibi Useriu. Nu este pentru prima data cand Nicolae al Romaniei participa la un astfel de eveniment. Fostul Principe a mai…

- Principele Nicolae face nunta la Sinaia? Iata ultimele zvonuri! Nicholas Medforth-Mills, nepotul Regelui Mihai, cel caruia i-a fost retras titlul de Principe in 2015, se va casatori, in toamna acestui an, cu logodnica lui, Alina Binder. Se pare ca ceremonia va avea loc in luna septembrie, la Sinaia.…

- Dupa ce Igor Dodon a insultat public primarul satului Bacioi, spunând ca „este dus cu pluta”, Vitalie Șalari a zis tot ce crede despre președinte și despre atitudinea acestuia fața de unionism. Salari a mai spus ca „mai bine sa fii dus cu pluta,…

- 'Eu imi doresc foarte mult ca dupa acest Congres toata lumea sa inteleaga, si dupa spiritul acestui Congres, dupa atitudinea delegatiilor la Congres, sa inteleaga ca marea masa a partidului nu mai accepta actiuni care sa aduca atingere sau sa reprezinte atacuri ale unor membri de partid impotriva…

- Poate fi numit un moment istoric deoarece actiunea unionistilor a luat amploare. Asadar primarii celor peste 100 de localitati din Republica Moldova care au semnat Declaratia de Unire cu Romania se intalnesc la Iasi si Bistrita, in perioada 9-11 martie.

- Probleme si in online: Site-ul psdcluj.ro, suspendat pentru neplata Pagina de internet www.psdcluj.ro, inregistrata "pe persoana fizica" de fosti membri ai partidului, a fost suspendata pentru neplata. PSD Cluj si-a schimbat domeniul de internet pentru site-ul filialei judetene, din .ro în…

- Acum câteva clipe, Consiliul Raional Telenești a anunțat ca a semnat Declarația de Unire cu România și a devenit astfel al doilea raion, dupa Strașeni, care face acest pas important. Iata documentul care confirma gestul consilierilor raionali: …

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, duminica seara, ca Ana Gomes si-a depasit atributiile de europarlamentar prin declaratia recenta privind situatia justitiei din Romania, pe care a calificat-o ca fiind una "total neinspirata". "Dupa parerea mea, este o declaratie total neinspirata.…

- Probleme grave pentru un fost baron PSD! Nicolae Mischie, in varsta de 72 de ani, fostul presedinte al Consiliului Judetean Gorj si al PSD Gorj, se afla internat in stare grava in Spitalul "Elias“ din Bucuresti.Potrivit unor apropiati ai familiei, Nicolae Mischie a fost plecat in Germania…

- Anterior, președintele țarii, Igor Dodon a declarat ca „UNIREA inseamna razboi civil", in contextul localitaților care semneaza Declarația simbol de Unire cu Romania. Astazi, primarul demisionar, Dorin Chirtoaca a menționat ca populația este imparțita in grupuri și datorita lui Dodon „lumea mai crede…

- "In 2016 toamna, eram oarecum indoit daca sa mai fac politica, daca sa mai fac campanie. Am ieșit hotarat sa fac campanie pentru PSD, pentru ALDE, eu am facut campanie convins ca o sa faca treaba, nu s-a intamplat. I-am zis lui Dragnea: Fac campanie, dar oprești abuzurile? Și a zis: Da, din prima…

- Selectionerul echipei nationale a Turciei, Mircea Lucescu, a declarat, joi, ca il sustine pe Ionut Lupescu la alegerile pentru presedintia Federatiei Romane de Fotbal, care vor avea loc pe 18 aprilie. Chiar daca spune ca nu are nimic impotriva actualului presedinte, Razvan Burleanu, Lucescu…

- Primarul comunei Badiceni din raionul Soroca, Palamari Vasilii, care a votat Declarația de Unire cu România, este comunist scrie 10tv.md Ales în 2015 pe listele PCRM, Palamari Vasilii, vrea astazi Unirea cu România. Contactat de 10TV, acesta și-a argumentat decizia…

- Declaratia 600 nu dispare, se transforma: Se va incerca o comasare a cinci declaratii intr-una singura Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, a declarat, marti, ca, in privinta Formularului 600, ”lumea trebuie sa stea linistita”, el precizand ca MFP va definitiva in cursul acestei saptamani…

- Țara noastra este profund corupta, de cateva secole incoace, incepand cu clasa politica și terminand cu parte din antreprenorii autohtoni și straini care au facut afaceri la noi, in ultimii 300 de ani. Cu toate acestea, Romania nu e mai corupta ca alte țari din regiune. Declarația ii aparține lui Mihai…

- Romanii au cumparat mai multe mașini in 2017 fața de aceeași perioada a anului 2016. Datele Institutului Național de Statistica arata ca inmatricularile noi de vehicule rutiere pentru transportul pasagerilor au crescut cu 67,4% in trimestrul IV 2017 fata de trimestrul IV 2016. August 2017 este luna…

- Guvernul pregateste o ordonanta de urgenta care sa reglementeze faptul ca beneficiaza de asigurare de sanatate si contribuabilii care nu au depus Declaratia 600, in urma prorogarii termenului de depunere, a declarat vicepremierul Viorel Stefan, potrivit Agerpres. "În legătură cu faptul…

- Fracțiunea parlamentara a PSRM propune Legislativului sa adopte o declarație prin care sa condamne acțiunile unioniste desfașurate la nivel local, comunica NOI.md. Declarația vizeaza în special adoptarea de catre unii aleși locali a asa-numitor „declaratii privind unirea”.…

- Antrenorul si presedintele Craiovei nu sunt pe aceeasi lungime de unda in privinta sanselor la titlu ale Universitatii, dar si a transferurilor facute in iarna aceasta. In timp ce Devis Mangia a subliniat achizitiile importante facute de CFR si FCSB, pe care le considera singurele favorite la titlu,…

- Fostul principe Nicolae urmeaza sa se intoarca in Romania, potrivit cotidianului The Telegraph, care a publicat un articol despre fostul membru al Casei Regale. Cotidianul anunța ca fostul principe intenționeaza sa revina in tara, weekendul acesta, impreuna cu noua sa sotie, Alina Binder, unde ar…

- Probleme mari pentru un tanar de 20 de ani din Afganistan. Acesta a fost luat in custodie de polițiștii de la Imigrari, dupa ce i-a fost refuzata cererea de azil in Romania și nu a parasit țara in termenul stabilit de lege. Tanarul urmeaza sa fie escortat pana la granița și nu mai poate intra in Romania…

- Un cutremur cu magnitudinea de 3,5 grade pe scara Richter s-a produs, sambata dimineata, in Buzau. Acesta este cel de-al treilea seism produs in acest judet in ultimele 24 de ore. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anunțat in prima faza ca seismul care a avut loc…

- Alina Binder, viitoarea sotie a fostului principe Nicolae, isi sarbatoreste, vineri, ziua de nastere, ocazie cu care iubitul ei i-a transmis un mesaj emotionant. Sunt cuvintele pe care orice femeie viseaza sa le auda de la barbatul de langa ea.

- Începând de ieri, declarația 600 poate fi depusa și online, prin intermediul serviciului „Spațiul Privat Virtual”, anunța ANAF. Depunerea Formularului 600 este obligatorie pâna la 31 ianuarie pentru persoanele fizice care au obținut în 2017 venituri extra-salariale…

- Larisa Dragulescu, fosta sotie a marelui sportiv Marian Dragulescu, si-a refacut viata, iar acum este indragostita pana peste cap si este mai hotarata ca niciodata sa se puna la casa ei. Recent,vedeta a spus cel mai deosebit „Da” din viata barbatului in bratele caruia si-a gasit alinarea.

- Familia Regala a laut parte astazi, sambata, 13 ianuarie 2018, la parastasul de 40 de zile de la trecerea la cele vesnice a Regelui Mihai I al Romaniei. Publicul a participat doar la slujba, in interiorul si in curtea catedralei vechi; la rugaciunea de la mormantul Majestatii Sale are acces doar Familia…

- Adrian Cristea (34 de ani) este, fara indoiala, unul dintre cele mai interesante personaje mondene din Romania. Fotbalist de meserie, cel poreclit „Printul” a „marcat” de zor la femei celebre. Bianca Dragusanu, Denisa Nechifor, cea alaturi de care are o fetita, si Maria Pauna sunt doar cateva dintre…

- Descoperire macabra in fata Institutului de Istorie "George Baritiu" din Cluj Napoca. Un celebru academician, membru al Academiei Romane, a fost gasit mort, intr-o pozitie nefireasca. Prof. univ. dr Nicolae...

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu majoritatea…

- Cosmin Dobrescu, alias Cortes, a spus in martie ca urmeaza sa se casatoreasca cu partenera sa, Alexandra, insa lucrurile s-au schimbat radical. Cortes a anulat casatoria cu Alexandra, desi cei doi se gandisera chiar si la copii. O prezentatoare TV celebra divorteaza dupa 17 ani. Au impreuna…

- Luni, la Cluj-Napoca, formatiunile politice maghiare din Romania – UDMR, PPMT si PCM – au semnat o declaratie comuna privind armonizarea conceptelor de autonomie, pentru a avea o pozitie comuna pe viitor la orice dezbatere a subiectului, inclusiv in relatia cu autoritatile romane. Documentul vorbeste…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, intr-o conferinta de presa sustinuta alaturi de liderii celorlalte doua formatiuni, Biro Zsolt (PCM) si Szilagyi Zsolt (PPMT), ca exista trei feluri de autonomie pe care o revendica - teritoriala, locala si culturala, despre care ar vrea sa discute cu…

- Actorul Jon Paul Steuer, cunoscut publicului din serialul de televiziune „Star Trek: Next Generation”, a incetat din viața la varsta de 33 de ani. Lumea artistica internaționala este in doliu dupa moartea lui Jon paul Steuer, la varsta de doar 33 de ani. Jon Paul Steuer era cunoscut din serialul „Star…