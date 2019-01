Stiri pe aceeasi tema

- "In fiecare an provocarea mea este sa invat ceva nou. Am construit inteligenta artificiala pentru casa mea, am alergat 587 de kilometri, am vizitat fiecare stat al SUA, am citit 25 de carti si am invatat mandarina", marturiseste Mark Zuckerberg in mesajul sau din acest an, publicat pe contul de Facebook.…

- Simona Gherghe și soțul au pus impreuna globurile in brad și s-au gandit la siguranța fetiței lor. Cum fetița este inca micuța, ea nu știe exact ce inseamna braduțul și ca nu are voie sa umble printre globuri. Citeste si Povestea care a induiosat tot Facebook-ul. "Vrem 8 felii de parizer subtiri…

- Problema „fanilor falsi” este prezenta in toate ramurile social media, existand multiple companii care in schimbul unei sume de bani iti poate creste considerabil pagina de Facebook, contul de Instagram sau canalul de YouTube. De curand Instagram a facut putina „curatenie”, blocand multe astfel de servicii,…

- Andreea Marin a trecut de curand printr-o intervenție chirurgicala destul de serioasa care i-a dat multe emoții vedetei. Fosta prezentatoare TV a fost nevoita sa faca o biopsie, iar pana la primirea rezultatului momentele nu au fost absolut deloc ușoare. Andreea Marin, in varsta de 43 de ani, a suferit…

- Apple a lansat lista de sfarșit de an care cuprinde ceea ce compania numește cele mai bune aplicații, jocuri, muzica, filme, emisiuni TV, podcast-uri și multe altele. Selecțiile includ și cele mai descarcate aplicații de pe iPhone și iPad. Cea mai descarcata aplicație din 2018 a fost YouTube deținuta…

- Facebook și Instagram au au cazut in mai puțin de o zi dupa ce Messenger a cazut pentru utilizatorii din intreaga lume. • Utilizatorii din intreaga lume au probleme care acceseaza ambele platforme • Sute de persoane s-au plans ca nu pot accesa conturile lor • Problema afecteaza utilizatorii din SUA,…

- Generația Z a crescut cu tehnologia de ultima generație și impune noile trenduri din domeniul digital. Este conectata 24/7 la platformele digitale precum Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp, canale online care reprezinta pentru tinerii ce se regasesc în aceasta categorie de vârsta…