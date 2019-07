O parte dintre clientii ING intampina, duminica, probleme asociate tranzactiilor efectuate prin intermediul Revolut de pe carduri Visa, ING primind spre procesare platile de doua ori, informeaza banca pe propria pagina de Facebook.



"Suntem in contact direct cu echipa Revolut pentru reglarea tranzactiilor pentru clientii ING afectati. Pentru situatii urgente va rugam contactati call center: 0314062464", scriu reprezentantii bancii.



ING are 25 de ani de activitate pe piata din Romania iar in prezent ocupa al saselea loc in topul bancilor locale, cu o cota de piata cu putin…