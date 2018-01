Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 33 de ani, infirm și cu probleme psihice, a murit in penitenciarul Rahova, dupa ce nu a primit tratament pentru cancerul de care suferea. Povestea lui Cezar Dutca, care a murit pe 2 ianauri...

- Anda Adam a intrat in aceeasi familie cu fostul ei iubit, Victor Slav, si actuala partenera de viata a acesteia, Bianca Dragusanu. Cantareata Anda Adam, fostul ei iubit, prezentatorul de televiziune Victor Slav si partenera lui de viata, Bianca Dragusanu, se vor intalni mult mai des decat probabil se…

- Coco Paun, Catalin Botezatu, Adrian Cristea și Victor Slav sunt barbații celebri din viața Biancai Dragușanu. Insa, pe lista ei de cuceriri se afla și un brutar. Bianca Dragușanu, care a oferit amanunte despre depresia postnatala , a avut un iubit brutar. Dezvaluirea a fost facuta chiar de Bianca Dragușanu,…

- Artista i-a mulțumit colegei sale pentru sprijinul acordat pe cand ea era la inceput de drum. Paula Seling face marturisiri emoționante despre Narcisa Suciu. Paula Seling a cochetat cu muzica inca de mica. A luat lecții de pian, impreuna cu fratele sau, cand alții copii jucau șotronul. Și, de la o varsta…

- Prima zi a anului este, poate, o zi de bilanț, o zi in care ne gandim la trecut, in care privim spre viitor și in care sa lasam in urma ceea ce a fost negativ, iar pentru a putea face acest lucru, „trebuie sa credem in puterea rugaciunii. (…) Dumnezeu nu va intarzia sa […] Articolul „Sa nu uitam ca…

- Dar, potrivit unor surse, a fost nevoie de o noua interventie chirurgicala, iar mama vedetei a ajuns inca o data pe mana medicilor. Citeste si Bianca Dragusanu, satula de Victor Slav? "Tot ce este prea mult strica!" Desi pare vesela si mereu binedispusa, Bianca Dragusanu trece prin…

- Bianca Dragusanu a vorbit intr-o emisiune TV despre primul iubit al ei, pe care l-a dus acasa la pariti pentru a-l prezenta. Vedeta sustine ca l-a "instruit" pe primul iubit, incat stia totul pe dinafara, de parca ar fi fost o poveste.

- Petru, unul dintre fostii participanti ai reality-show-ului matrimonial "Mireasa pentru fiul meu", a pasit azi in platoul emisiunii prezentata de Bianca Dragusanu. Carismatic si cu vorbele la el, tanarul a stiut cum sa o vrajeasca pe Alexandra, o tanara bruneta, creola si imbracata destul de provocator.

- Nicolae Stanciu nu va mai continua la Anderlecht și are mari șanse sa plece in Turcia, nu la Fenerbahce, așa cum erau primele informații, ci la Beșiktaș, anunța televiziunea sportro. Formația calificata in primavara Champions League va da 500.000 de euro pentru imprumutul pe 6 luni și ii vor achita…

- Israela Vodovoz (67 de ani) are de tras din greu din cauza tratamentelor cu care isi tine sub control crizele de astm, dar vedeta este in pragul unei decizii radicale, scrie click.ro. Ea se pregateste sa se mute definitiv din Romania, intr-o zona unde clima nu ii va mai face atatea probleme.…

- Senatorul PSD Serban Nicolae i-a adresat cuvinte grele deputatei USR Cosette Chichirau, care a facut minute bune o transmisie live de la votul in plenul Camerei Deputatilor pe amendamentele la legile Justitiei: "Sunteti atat de proasta, este incredibil ce spuneti", i-a spus Serban Nicolae lui Cosette…

- Caz incredibil la Leordina. Un tanar a urcat la volanul unei mașini RUPT DE BEAT. A PROVOCAT un ACCIDENT, apoi A SARIT SA BATA POLIȚIȘTII. VIDEO+FOTO Caz incredibil la Leordina. Un tanar a urcat la volanul unei masini desi abia abia se tinea pe picioare. Nu a mers prea departe pentru a provocat un accident…

- O plecare a lui Ianis Hagi de la Fiorentina e tot mai sigura, dupa ultimele evenimente in care puștiul roman a fost implicat. Fotbalistul in varsta de 19 ani s-a antrenat cu echipa Primavera a Fiorentinei, iar la ședința de pregatire de vineri a fost foarte trist. Mai mult, acesta a ieșit de la antrenament…

- Bianca Dragușanu a povestit ce i-a fost dat sa auda de la o foarte buna prietena. Bianca Dragușanu, care este colega cu partenerul ei de viața, Victor Slav, la postul de televiziune Kanal D , uimește telespectatorii de fiecare data cand are loc o noua ediție a emisiunii pe care o modereaza. Bianca Dragușanu,…

- Casa este adapost pentru zeci de serpi. Proprietara a cerut ajutor iar tinerii care au venit sa le sparga cuibul au crezut ca nu vad bine: 14 reptile au scos doar din fata casei. Adapostul facut de taratoare se intinde insa pana sub pardoseala casei, scrie magazinulde case.ro. Ce inseamna…

- Bianca Dragusanu a vorbit intr-o emisiune TV despre anumite momente din interiorul relatiei sale cu Victor Slav. Blondina a recunoscut faptul ca exista momente cand tipa, insa dreptate tot nu i se face.

- Bilantul anterior anuntat de OSDO se ridica la 34 de civili ucisi, relateaza BBC News Online. ”Bilantul a crescut dupa indepartarea molozului in cursul unei lungi operatiuni de salvare", a declarat directorul OSDO, Rami Abdel Rahmane. In plus, in urma raidurilor aviatiei ruse alte…

- Bianca Dragușanu și-a amintit de un episod din viața ei, cand cuvintele unui barbat pe care l-a refuzat i-au ramas intiparite in minte. Bianca Dragușanu, care formeaza un cuplu cu prezentatorul de televiziune Victor Slav , a fost curtata de mulți barbați de-a lungul vremii. La emisiunea pe care o prezinta…

- Lars Petersson, CEO Ikea, a declarat ca se doreste sporirea gradului de constientizare a campaniei de rechemare a mai multor tipuri de dulapuri si sertare care se pot rasturna cu usurinta daca nu sunt ancorate corespunzator pe un perete. Moartea unui copil din California, care a fost prins sub un…

- Gabriela Cristea si-a anuntat revenirea pe TV si i-a dat vestea mult asteptata Biancai Dragusanu, scrie cancan.ro. Vedeta a anuntat cate zile o mai lasa pe blonda la carma emisiunii "Te vreau langa mine". Gabriela Cristea se bucura de ultimele zile din concediul de maternitate si de momentele…

- Înca din anul 2014, Internetul a început sa se îndeparteze drastic de la ideea în virtutea careia a fost creat. Asta, deoarece oamenii efectueaza tot mai multe activitați în Google, Facebook și Amazon.

- Romania U21 a terminat la egalitate al 6-lea meci din grupa preliminara pentru Euro 2019, 0-0 in deplasare cu Tara Galilor. Daniel Isaila, selecționerul naționalei sub 21 de ani, a dezvaluit ce probleme au avut "tricolorii" in Țara Galilor și cum au fost șicanați de rivali inainte de meci. "Tot ceea…

- Bianca Dragușanu iși sarbatorește sora, care o va vizita zilele acestea pe vedeta tv. Iubita lui Victor Slav i-a transmis Oanei un mesaj emoționant. Cu ocazia aniversarii, Oana Daria va veni in vizita la Bucuresti, iar Bianca Dragusanu a facut anunțul in cadrul emisiunii pe care o prezinta. Bianca Dragușanu…

- Dan Radulescu, parlamentar USR, de profesie muzeograf si profesor la Liceul de Arte "Carmen Sylva" din Ploiesti, a postat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care aduce la cunostinta faptul ca doi elevi ai Colegiului National "Alexandru Ioan Cuza" din municipiu au fost tunsi de catre o profesoara…

- Denisa Nechifor a tras o sperietura graznica dupa ce fiica sa a suferit un mic accident. Cel supranumit „Prințul” a avut o relație cu Bianca Dragușanu și are o fetița, Rania , din relația cu Denisa Nechifor, cea in care fostul sportiv are incredere oarba in ceea ce privește creșterea copilului lor .…

- Sofia Natalia seamana din ce in ce mai mult cu celebrul sau tata, prezentatorul de televiziune Victor Slav. Prezentatorul de televiziune Victor Slav formeaza un cuplu cu Bianca Dragușanu, cea care ii și este colega la postul de televiziune Kanal D . Victor Slav și Bianca Dragușanu au impreuna o fetița,…

- Intrebat, la ieșirea din arest, care e fapta pentru care a fost reținut și ce a facut mai exact, Razvan Livezeanu a raspuns: „Pe MA-TA!”. Citește mai multe aici: Fiul celui mai cunoscut interlop din Targu-Jiu a ajuns in arest! Ce s-a intamplat la DenisGym Articolul INCREDIBIL! Ce le-a spus Livezeanu…

- Catalin Botezatu a fost primul care a crezut in Bianca Dragusanu si se bucura pentru toate realizarile ei. Bianca Dragusanu si Victor Slav, momente de PANICA. Au ajuns de URGENTA cu fetita la SPITAL "Au fost multe femei la bratul meu pe care le-am lansat. Nu-mi pare rau, stii cum e……

- Catalin Botezatu este un barbat sigur pe el, iar asta il face sa poata privi cu obiectivitate relatia fostei lui iubite, Bianca Dragusanu, cu actualul ei partener, Victor Slav. Designerul a vorbit deschis si a dezvaluit ce crede despre prezentatorul TV.

- Bianca Dragusanu era cea mai fericita femeie la inceputul saptamanii trecute. Mama ei a venit la Bucuresti si a adus-o si pe Natalia Sofia acasa, dupa ce micuta a stat o perioada la Targu Jiu, in grija bunicilor. Dupa doar cateva zile, fetita a racit puternic si a inceput sa faca febra, sa tuseasca…

- Bianca Dragusanu este foarte fericita, implinita si…obosita. Frumoasa blonda si-ar dori ca ziua sa aiba cateva zeci de ore in plus, pentru ca are un program foarte incarcat si nu prea mai are timp sa se odihneasca. Intre televiziune, atelier, contracte de imagine si, nu in ultimul rand, familie, somnul…

- Povestea de iubire a Biancai Dragusanu cu Victor Slav e stiuta de o tara intreaga. Astazi insa, prezentatoarea TV a facut publice amanunte nestiute despre relatia cu tatal fiicei sale. Iar la final, vedeta i-a sfatuit pe indragostiti si i-a indrumat ce sa faca in unele situatii.

- Prietena cea mai buna a Biancai Dragusanu a incercat sa o desparta de Victor Slav, Dezvaluirea a fost facuta chiar de vedeta, in cadrul emisiunii pe care o prezinta la Kanal D. Totul s-a intamplat in urma cu cinci abni, iar Bianca nu a dezvaluit identitatea persoanei care a vrut sa o indeparteze de…

- Bianca Dragușanu are, de ceva vreme, din ce in ce mai puțin timp liber. iar acesta pare sa fie și motivul pentru care, uneori, reușește sa faca lucruri pe care, cu sinceritate apoi, le regreta enorm.

- Invitata in cadrul unei emisiuni, femeia care a fost mereu in centrul atentiei dupa ce s-a despartit de Liviu Arteni, si-a amintit de cele mai grele momente din copilaria sa, scrie libertatea.ro. Citeste si Liviu Arteni, declaratii halucinante despre Israela Vodovoz. "O ador, nu ca o respect,…

- Momente de panica pentru angajata unei benzinarii din Vaslui care a fost amenințata cu cuțitul, duminica, de o femeie in varsta de 41 de ani cu probleme psihice. Din fericire jandarmii care se aflau in serviciul de patrulare pe raza municipiului Vaslui s-au deplasat in timp util la locul faptei, inainte…

- MOMENTUL in care vantul extrem impiedica un avion de pasageri sa aterizeze in Salzburg A fost filmat. Avionul, apartinand companiei Enter Air, zbura de la Londra (Marea Britanie) spre Salzburg (Austria). Avionul a atins violent solul pe Aeroportul din Salzburg, astfel ca pilotii au fost nevoiti…

- Soțul modelului Bianca Dragușanu se afla la volanul unui Porsche, un bolid de zeci de mii de euro, atunci cand a cazut in plasa polițiștilor de la Brigada Autostrazi și Misiuni Speciale din IGPR. Incidentul s-a petrecut pe A1, pe porțiunea dintre Ramnicu Valcea și Deva, la kilometrul 257. Aparatul…

- Bianca Dragușanu și Victor Slav au o fetița adorabila, Sofia Natalia. Prietenii celor doi i-au spus clar vedetei cu cine seamana micuța. Bianca Dragușanu are o familie foarte frumoasa alaturi de prezentatorul de televiziune Victor Slav, cel care ii este coleg și la postul de televiziune Kanal D . Din…

- Nicolae Guța nu este in cea mai buna forma a lui. Iar asta pentru ca, dupa ce și-a facut operația de micșorare a stomacului, in mare secret, au aparut alte probleme de sanatate pe care, acum, incearca sa le țina sub control.

- Momente violente s-au petrecut in urma cu cateva ore la Colegiul Economic din Buzau. Doi elevi de clasa a XI-a s-au luat la bataie, sub privirile ingrozite ale colegilor. Cei doi si-au impartit pumni si picioare, dupa un conflict izbucnit intr-una dintre pauze, scrie reporterbuzoian.ro. Pe imaginile…

- Nu este ușor sa fii mama! Iar acest lucru, pare-se, l-a descoperit și Gabriela Cristea! Pentru ca, cel puțin in primele luni de viața ale copilului, ca mama, orice femeie trece prin momente grele, momente pe care, acum, Gabriela le resimte din plin. ”Noroc cu Tavi, daca nu ar fi el, cred ca ar fi, cu…

- Nu este ușor sa fii mama! Iar acest lucru, pare-se, l-a descoperit și Gabriela Cristea! Pentru ca, cel puțin in primele luni de viața ale copilului, ca mama, orice femeie trece prin momente grele, momente pe care, acum, Gabriela le resimte din plin.

- Liderul PSD Liviu Dragnea a negat, marti, ca s-ar afla in spatele sondajului de opinie care l-a suparat pe premierul Mihai Tudose, el aratand ca nu a comandat acel sondaj si ca nu a cerut nimanui sa il foloseasca intr-un anumit scop. Intrebat daca e in spatele acelui sondaj care l-a deranjat…

- Germanii de la Mercedes Benz au descoprit ca modelele lor Vito sau Metris cum este cunoscut pe anumite piete are probleme tehnice care pot duce la aparitia unor accidente grave. De vina este sistemul de servodirectie care pe anumite versiuni cedeaza dupa cateva mii de…

- Momente amuzante in Liga a 4-a Brașov, acolo unde AS SR Brașov conduce competiția, 22 de puncte in primele 8 etape, și iși continua drumul spre liga a 3-a In ultima etapa, formația care vrea sa pastreze fotbalul la poalele Tampei s-a impus ușor in fața celor de la Cetatea Homorod, 16-1. Iar 8 din cele…

- Dan Bittman e pregatit sa devina bunic, a recunoscut asta in premiera pentru Libertatea. Cel mai mare crai din showbiz are trei baieți și cum cel mai mare dintre ei, Alex, a devenit major, liderul Holograf simte ca nu e departe momentul cand va legana nepoți pe genunchi. Copiii lui Dan Bittman cu Liliana,…

- Ministrul turc de externe, Mevlut Cavusoglu, s-a exprimat in favoarea normalizarii relațiilor in prezent tensionate cu Germania, intr-un interviu publicat sambata de revista germana Spiegel, citat de dpa. "Nu sunt motive de probleme între Germania și Turcia", a declarat…