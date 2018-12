Stiri pe aceeasi tema

- "Acesta se numeste jaf! Dancila si Teodorovici, impinsi de la spate de Dragnea si sub privirea ingaduitoare a lui Tariceanu, au savarsit cea mai mare samavolnicie impotriva Romaniei, emitand ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii", a scris Basescu pe Facebook. Potrivit…

- Robert Tiderle, managerul agenției de publicitate Papaya, ce a realizat clipul "Copiii referendumului" ce indemna la boicot in referendumul privind redefinirea familiei in Constituție, este chemat marțea viitoare la poliție pentru a da lamuriri in privința acestui spot, in

- 'Am auzit de initiativele colegilor mei (privind inceperea procedurii de demitere a lui Victor Ciorbea - n.r.), voi analiza foarte serios documentul. In ceea ce ma priveste, sunt favorabil acestei idei, vom decide in cadrul Biroului executiv si vom anunta public demararea acestor proceduri de demitere…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, sustine ca nu a delegat catre adjunctii sai atributia de sesizare a Curtii Constitutionale deoarece institutia Avocatul Poporului este o autoritate publica unipersonala, autonoma si independenta. Recent, Parchetul General, PNL si USR au solicitat Avocatului Poporului…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a declarat, intr-o interventie telefonica la Realitatea TV, ca se afla in concediu in vizita „la Miami, la nepoti”. Ciorbea a avut mai multe ironii la adresa celor care l-au criticat ca a plecat exact dupa ce a fost data Ordonanta de Urgenta pe legile Justitiei.

- Intr-un comunicat transmis miercuri, Miscarea Romania Impreuna se angajeaza politic "sa refaca intreaga structura a sistemului juridic pe care PSD si ALDE incearca sa o distruga in aceste zile" si "sa taie toate pensiile speciale pe care actuala putere politica le foloseste ca mita pentru persoanele…

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, transmite, miercuri, ca solicitarile de sesizare pe OUG pe legile justitiei sunt analizate de Biroul contencios din cadrul institutiei, precizand ca perioada concediului de odihna a fost programata in urma cu 6 luni.

- Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, a afirmat marti ca "lectia tragica" a Holocaustului trebuie transmisa generatiilor viitoare pentru a preveni prejudecatile si ura rasiala si pentru a promova respectul fata de toate grupurile etnice si religioase. "Este lesne de inteles de ce nu putem…